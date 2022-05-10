Müjde Ar, annesi Aysel Gürel'in yazdığı Ünzile şarkısının hikâyesini anlattı

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Kadın yazarlarla kadın okurları buluşturan Çekmecemde Kitap Var söyleşisini Müjde Ar'ın eşi eski Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ercan Karakaş ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de izledi. Moderatörlüğünü Elif Akkaya'nın yaptığı söyleşide, Aysel Gürel'in 60 yıl boyunca biriktirdiği şiirlerinden toparlanan' Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam' adlı kitap katılımcılara hediye edildi.



'Çekmecemde Kitap Var' projesini çok değerli bulduğunu söyleyen Müjde Ar, annesi Aysel Gürel'in kitaplara olan bağlılığını anlatarak " Harika bir sloganla harika bir proje ortaya çıkaran Küçükçekmece Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Bu proje için elimden geleni yapmaya hazırım. Gönül borcu hissettim. Biz çok parasızlık çektik. Çocukken 6 ay mercimek yediğimizi hatırlıyorum. Böyle bir hayat varken, annem Cağaloğlu'na gidip bize cilt cilt kitaplar alırdı. Dede Korkut Masalları. 10 yaşındayken sokak kapısının demirine beni bağladı. 10 yaşındaydım. 'Karamazov Kardeşler'i her gün 30 sayfa okuyacaksın dedi. "Deli Aysel" diyorlardı etraftan. Ama ne kadar akıllı olduğunu sonradan fark ettik. Bizim evimiz kitap doluydu. Onun hayatı kitaptı. Hiç ilgilenmediği konulardan oluşan kitaplar bile vardı. Sorduğumda 'benim merakım sonsuz' diye ifade ederdi" dedi.

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ANNEM EN ÇOK KADINLAR İÇİN YAZDI

Müjde Ar, annesi Aysel Gürel'in yazdığı Ünzile şarkısının hikâyesini de şu sözlerle anlattı:

Annemle turnedeydik. Turnede otobüsün lastiği patladı. Bizi şoför indirdi. 'Şurada bir köy var, oraya gidelim' dediler. O sırada köy düğünü oluyordu. Ben Ünzile'yi gördüm. O düğüne şahit oldum. Annemin de bir fotoğraf makinesi vardı. Her yerde bizim resmimizi çekiyordu. Annem düğün kalabalığının arasına karıştı. Orda kadının biri ona 'Abbas'ın kızı bu. Bunu 7 koyuna verdiler' dedi anneme. 'Kız güzel yoksa iki koyuna gidiyor burada kızlar' dedi. Annem otobüse döndükten sonra orda otobüste yazdı Ünzile'yi. O ağıttır aslında. 50 sene geçti. Hala kadınlar alınıp satılıyor. Annem gibi kadın hakları için ölünceye kadar mücadele edeceğim kim ne derse desin dinlemiyorum. Annem ölmeden önce bacağı titrerken bile yazdı. Ben de 85 tane film yaptım bu filmleri kadınlar için yaptım. Ölmeden önce kıymeti bilinmiyor ama annemi kaybettikten sonra fark ettim ki annemi toplum özellikle kadınlar anlamış. Çünkü annem çoğu şeyi onlar için yazdı.



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KÜÇÜKÇEKMECE'NİN KÜLTÜR-SANATLA ANILACAK, HAFIZALARDA İZ BIRAKACAK

Müjde Ar'ı Küçükçekmece'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Göreve geldikten sonra bir iddiamız vardı. Her yer belirli özellikleriyle anılır. Hayalim; Küçükçekmece'nin kültür- sanat ve sporla anılmasıydı. Projelerimizi de bu hayalim gerçekleşmesi için hazırlıyor, hayata geçiriyoruz. Bu çalışmaları yaparken de yol arkadaşlarımın önerileri ve ürettikleri ile yürüyoruz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Güney Özkılınça Küçükçekmece'de kültür sanata sağlamış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Onun emeği ve katkısı büyüktür. Çekmecemde Kitap Var projesi kapsamında iki ayda bir kadın yazarları, kadın okurlarla ve okurları, kitapla buluşturmaya devam edeceğiz diyerek, sanatçıya teşekkür etti ve çiçek takdim etti.