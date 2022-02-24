Muazzez Ersoy'dan meslektaşlarını kızdıracak yorum

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ÇOK HOŞUMA GİDİYOR

Muazzez Ersoy, TRT Müzik’te yayınlanan canlı performans programında imalı bir açıklama yaptı. Sanatçı, “Instagram’da gezinirken, bazı meslektaşlarımın bizim her hafta yayınlanan programımızdan repertuvar yaptıklarını görüyorum. İzlenimlerim o doğrultuda. Bu da beni çok mutlu ediyor, çok hoşuma gidiyor” dedi.

HİCAZ DİVAN DA OKUSUNLAR

Türk müziğinin usta yorumcusu, müzik dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek sözlerinin ardından şöyle dedi: “İstiyorum ki mesela Müheyya Oldu Meclis, bir Hicaz Divan, bir Şehnaz Divan da okusunlar. Gerçekten çok mutlu olacağım.”

“Sevgilerimle Muazzez Ersoy” programı salı akşamları yayınlanıyor.