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Muazzez Ersoy'dan meslektaşlarını kızdıracak yorum

#Muazzez Ersoy#Hicaz Divan#Şehnaz Divan
Muazzez Ersoydan meslektaşlarını kızdıracak yorum

Muazzez Ersoy, “Instagram’da gezinirken bazı meslektaşlarımın bizim programlarımızdan repertuvar yaptıklarını görüyorum” diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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ÇOK HOŞUMA GİDİYOR

Muazzez Ersoy, TRT Müzik’te yayınlanan canlı performans programında imalı bir açıklama yaptı. Sanatçı, “Instagram’da gezinirken, bazı meslektaşlarımın bizim her hafta yayınlanan programımızdan repertuvar yaptıklarını görüyorum. İzlenimlerim o doğrultuda. Bu da beni çok mutlu ediyor, çok hoşuma gidiyor” dedi.

HİCAZ DİVAN DA OKUSUNLAR

Türk müziğinin usta yorumcusu, müzik dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek sözlerinin ardından şöyle dedi: “İstiyorum ki mesela Müheyya Oldu Meclis, bir Hicaz Divan, bir Şehnaz Divan da okusunlar. Gerçekten çok mutlu olacağım.”

Muazzez Ersoydan meslektaşlarını kızdıracak yorum

“Sevgilerimle Muazzez Ersoy” programı salı akşamları yayınlanıyor.

 

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#Muazzez Ersoy#Hicaz Divan#Şehnaz Divan

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