Muazzez Ersoy'dan meslektaşlarını kızdıracak yorum

ÇOK HOŞUMA GİDİYOR
Muazzez Ersoy, TRT Müzik’te yayınlanan canlı performans programında imalı bir açıklama yaptı. Sanatçı, “Instagram’da gezinirken, bazı meslektaşlarımın bizim her hafta yayınlanan programımızdan repertuvar yaptıklarını görüyorum. İzlenimlerim o doğrultuda. Bu da beni çok mutlu ediyor, çok hoşuma gidiyor” dedi.
HİCAZ DİVAN DA OKUSUNLAR
Türk müziğinin usta yorumcusu, müzik dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek sözlerinin ardından şöyle dedi: “İstiyorum ki mesela Müheyya Oldu Meclis, bir Hicaz Divan, bir Şehnaz Divan da okusunlar. Gerçekten çok mutlu olacağım.”