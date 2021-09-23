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Mood Ödülleri sahiplerini buldu: Çağla Şıkel, Arzum Onan, Azra Akın.... Gecede güzeller geçidi!

#Mood Ödülleri#Çağla Şıkel#Arzum Onan
Mood Ödülleri sahiplerini buldu: Çağla Şıkel, Arzum Onan, Azra Akın.... Gecede güzeller geçidi
Sayit DURMAZ

Bu yıl 8’incisi düzenlenen Mood Ödülleri, önceki akşam Boğaziçi Gösteri Merkezi’nde yapılan törenle sahiplerini buldu. Gece; sanat, spor ve iş dünyasından ünlü isimleri bir araya getirdi.

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Burak Akan tarafından organize edilen, sunuculuğunu Azra Akın ve Mustafa Üstündağ’ın yaptığı gecede jüri oylarıyla belirlenen ödüller sahiplerine takdim edildi.

Azra Akın’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Umudum Olur Musun Derneği’ne destek sağlamak amacıyla düzenlenen gece için Nurgül Yeşilçay kendi yaptığı tablosunu, Arzum Onan da yaptığı heykeli bağışladı.

Düzenlenen açık artırmada Onan’ın heykelini iş insanı Yaşar Yolcular, Yeşilçay’ın tablosunu da Burak Akan satın aldı.

İşte kazananlar

Kadın oyuncu: Nurgül Yeşilçay

Mood Ödülleri sahiplerini buldu: Çağla Şıkel, Arzum Onan, Azra Akın.... Gecede güzeller geçidi

Geceye oğlu Osman Nejat’la katılan Nurgül Yeşilcay, “Korumamla geldim” diye espri yaptı.

Gündüz kuşağı programı: Çağla ile Yeni Bir Gün

Mood Ödülleri sahiplerini buldu: Çağla Şıkel, Arzum Onan, Azra Akın.... Gecede güzeller geçidi


Müzik grubu: Manga

Mood Ödülleri sahiplerini buldu: Çağla Şıkel, Arzum Onan, Azra Akın.... Gecede güzeller geçidi


Pop müzik kadın sanatçı: Derya Uluğ

Mood Ödülleri sahiplerini buldu: Çağla Şıkel, Arzum Onan, Azra Akın.... Gecede güzeller geçidi


Rock müzik kadın sanatçı: Fatma Turgut

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Mood Ödülleri sahiplerini buldu: Çağla Şıkel, Arzum Onan, Azra Akın.... Gecede güzeller geçidi


Yaşam boyu sanat ödülü: Aydemir Akbaş

Mood Ödülleri sahiplerini buldu: Çağla Şıkel, Arzum Onan, Azra Akın.... Gecede güzeller geçidi


Türk sanat müziği özel onur ödülü: Kamuran Akkor
Türk sineması özel onur ödülü: Engin Çağlar
Jüri özel ödülü: Turgay Tanülkü
Sosyal sorumluluk sahibi kadın sanatçı: Aydilge
Sosyal sorumluluk sahibi erkek oyuncu: Murat Serezli
Genç erkek oyuncu: Berat Efe Parlar
Genç ses sanatçısı: Alper Erözer

Mood Ödülleri sahiplerini buldu: Çağla Şıkel, Arzum Onan, Azra Akın.... Gecede güzeller geçidi


Sunucuyu eleştirdi

Esra Sönmezer, sunucu Mustafa Üstündağ’ın performansını eleştirdi: “Bu geceden sonra sunuculuğu bırakın. Size göre değil. Diş doktoruna çocuk aldırmak gibi bir şey bu.” Üstündağ, “Haklısınız, ilk sunuculuk deneyimim” diyerek karşılık verdi.

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#Mood Ödülleri#Çağla Şıkel#Arzum Onan