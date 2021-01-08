Molly- Mae Hague takipÃ§ilerini ÅŸoke etti: AlnÄ±mda bÃ¶yle bir leke vardÄ±



O LEKEYÄ° ALDIRDI

21 yaÅŸÄ±ndaki Molly Mae Hague, Youtube kanalÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, alnÄ±nda Ã§ilek bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde ve ÅŸeklinde bir doÄŸum lekesiyle dÃ¼nyaya geldiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. TakipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± makyaj videosunda, okul yÄ±llarÄ±nda ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa ya da alaylara maruz kalma korkusuyla 12- 13 yaÅŸlarÄ±nda o lekeyi aldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â MAKYAJ VÄ°DEOSUNDA ANLATTI

Hague, kamera karÅŸÄ±sÄ±nda uyguladÄ±ÄŸÄ± makyaj tekniklerini anlattÄ±ÄŸÄ± videosunda Ã§ocukluk fotoÄŸraflarÄ±na da yer verdi. KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Love Island adlÄ± yarÄ±ÅŸmayla TV ekranÄ±nda da adÄ±nÄ± duyuran Molly-Mae Hague "Ã‡ok, Ã§ok bÃ¼yÃ¼k Ã§ilek ÅŸeklinde bir doÄŸum lekesiyle dÃ¼nyaya geldim" dedi. 'ÅžOKE EDÄ°CÄ°YDÄ°'

Bu lekenin parlak kÄ±rmÄ±zÄ± renkte olduÄŸunu anlatan Hague, o doÄŸum lekesini "Åžoke ediciydi" diye tanÄ±mladÄ±. Daha sonra bu lekeyi operasyonla aldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi. Molly Mae Hague "12 ya da 13 yaÅŸlarÄ±ndaydÄ±m. Ortaokula baÅŸlamadan Ã¶nce o lekeyi aldÄ±rdÄ±m. Annem ve babam, benim o leke yÃ¼zÃ¼nden alay konusu olup olmayacaÄŸÄ±mÄ± bilmiyorlardÄ±" diye konuÅŸtu. 'TAM ALNIMIN ORTASINDAYDI'

Molly Mae Hague, takipÃ§ilerine eÄŸer doÄŸum lekeleri varsa bunlar yÃ¼zÃ¼nden hayatÄ± kendilerine zindan etmemeleri gerektiÄŸini de belirtti. Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Kendi doÄŸum lekemi aldÄ±rmamÄ±n tek sebebi Ã§ok belirgin bir yerde, tam alnÄ±mda olmasÄ±ydÄ±" dedi. KAN DAMARI YUMAÄžI

Molly Mae Hague'nin sahip olduÄŸu bu doÄŸum lekesi tÄ±pta "Hemanjiom" adÄ± veriliyor. Nedeni ise kan damarlarÄ±nÄ±n yoÄŸun bir ÅŸekilde bir araya gelmesi. SÄ±klÄ±kla ciltte gÃ¶rÃ¼len hemanjiom kan damarÄ± yumaÄŸÄ± ÅŸeklinde parlak kÄ±rmÄ±zÄ± bir nodÃ¼l olarak gÃ¶rÃ¼len bir doÄŸum lekesi. Ã‡OKLU DOÄžUMLARDA VE KIZ BEBEKLERDE DAHA Ã‡OK GÃ–RÃœLÃœYOR

EnÂ Ã§ok yÃ¼z, kafa derisi, gÃ¶ÄŸÃ¼s veya sÄ±rtta gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. Bazen cilt dÄ±ÅŸÄ±nda karaciÄŸerde de bulunabilir. EÄŸer nefes almaya engel olmuyorsa tedavisi genellikle gerekli deÄŸildir. Molly Mae Hague'nin operasyonla aldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bu doÄŸum lekesi kÄ±z bebeklerde, erken doÄŸanlarla ya da ikiz, Ã¼Ã§Ã¼z gibi Ã§oklu doÄŸumlarda daha sÄ±klÄ±kla gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. KARANTÄ°NA ZOR GEÃ‡TÄ°

Molly Mae Hague, bir sÃ¼redir Tommy Fury ile romantik bir iliÅŸki yaÅŸÄ±yor. Hague, geÃ§tiÄŸimiz aylarda da karantina sÃ¼recini sevgilisiyle birlikte geÃ§irdiÄŸini belirtmiÅŸti. GenÃ§ yÄ±ldÄ±z fazlaca birlikte kalma nedeniyle Fury ile sÄ±k sÄ±k tartÄ±ÅŸmalar yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± da ifade etmiÅŸti. Hatta iÅŸi "Birbirimizi Ã¶ldÃ¼rmeye hazÄ±rÄ±z" diyecek kadar ileriye gÃ¶tÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.