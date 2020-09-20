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Haber Giriş: 20.09.2020 - 10:24 | Son Güncelleme:

Mithat Can Özer: Bende sıkıntı yok

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Mithat Can Özer: Bende sıkıntı yok
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Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer, önceki gün Levent’te köpeğini dolaştırırken görüntülendi.

Ünlü müzisyenin sevgilisi Alina Boz geçtiğimiz günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığı haberleriyle gündemdeydi. Test yaptırıp yaptırmadığı sorusunu “Bende bir sıkıntı yok. Test yaptırdım, iyiyim” diye yanıtlayan Özer, sevgilisinin sağlık durumu hakkında da bilgi verdi: “Alina da gayet iyi. Bildiğim kadarıyla setleri başladı.”

Mithat Can Özer: Bende sıkıntı yok


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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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