Mithat Can Özer: Bende sıkıntı yok

Ünlü müzisyenin sevgilisi Alina Boz geçtiğimiz günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığı haberleriyle gündemdeydi. Test yaptırıp yaptırmadığı sorusunu “Bende bir sıkıntı yok. Test yaptırdım, iyiyim” diye yanıtlayan Özer, sevgilisinin sağlık durumu hakkında da bilgi verdi: “Alina da gayet iyi. Bildiğim kadarıyla setleri başladı.”





