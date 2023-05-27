Merve Dizdar, 76. Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı

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Fransa’da düzenlenen 76’ncı Cannes Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Festivalde bir ödül de Türk oyuncuya verildi. Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği Kuru Otlar Üzerine filminde rol alan Merve Dizdar, “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünün sahibi oldu. Ödülü kazandığı sırada şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü oyuncu ödülü aldığı sırada gerçekleştirdiği konuşmasında “A’dan Z’ye herkese ama en önemlisi bu karakteri güvenip bana verdiği için ve onunla çalışmak bir ayrıcalık olduğu için Nuri Bilge Ceylan’a çok teşekkür ediyorum” dedi.



