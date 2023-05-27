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Merve Dizdar, 76. Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı

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#Merve Dizdar#Cannes Film Festivali#En İyi Kadın Oyuncu
Merve Dizdar, 76. Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2023 22:17

Ünlü oyuncu Merve Dizdar, 76’ncı Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği “Kuru Otlar Üzerine” filmindeki rolü ile “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne layık görüldü.

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Fransa’da düzenlenen 76’ncı Cannes Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Festivalde bir ödül de Türk oyuncuya verildi. Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği Kuru Otlar Üzerine filminde rol alan Merve Dizdar, “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünün sahibi oldu. Ödülü kazandığı sırada şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü oyuncu ödülü aldığı sırada gerçekleştirdiği konuşmasında “A’dan Z’ye herkese ama en önemlisi bu karakteri güvenip bana verdiği için ve onunla çalışmak bir ayrıcalık olduğu için Nuri Bilge Ceylan’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Merve Dizdar, 76. Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı



Ödülü Türkiye’deki tüm kız kardeşleri adına aldığını belirten Dizdar, “Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak Nuray’ın ve Nurayların duygusunu doğduğu günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor. Bu ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için ve bu ödülü kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen güzel tüm kız kardeşlerim ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum“ ifadelerini kullandı.

Merve Dizdar, 76. Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı



DAKİKALARCA ALKIŞLANMIŞTI

Dünyaca ünlü aktörler, Türk yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın “Kuru Otlar Üzerine” filminin gösterimi sonrası 76’ncı Cannes Film Festivali’nde Ceylan’ı dakikalarca ayakta alkışlamış, Ceylan, film ekibine ve filmde rol alan oyunculara teker teker teşekkür ederek mutluluğunu paylaşmıştı.

Merve Dizdar, 76. Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı


Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yapmakta olan resim öğretmeni Samet'in başına gelen ve anlam vermekte zorlandığı olayları konu edinen filmin çekimi yaklaşık 2 yıl sürmüştü. Filmin Türkiye’de ne zaman vizyona gireceği henüz bilinmiyor.

Merve Dizdar, 76. Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı


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#Merve Dizdar#Cannes Film Festivali#En İyi Kadın Oyuncu

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