Merve Boluğur'dan köpeğine veda: Anne olamadım ama sen benim hep çocuğumdun

Sosyal medya hesabından köpeğine veda ettiği bir paylaşım yapan oyuncu, "Anne olamadım ama sen benim hep çocuğumdun, kendim doğurmuş̧ gibi sevdim... Bana koşulsuz sevmeyi öğrettin" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Merve Boluğur köpeğinin vefatıyla sarsıldı. Yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren Merve Boluğur 12 yıldır beslediği köpeğinin öldüğünü sosyal medya hesabından duyurdu. Köpeğiyle fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu altına; "Benim oğlum melek oldu. Çok zor, insanın çok sevdiği şeyin gitmesi... Çok ağır... Huzura erdiğini düşünmeye çalışıyorum. Anne olamadım ama sen benim hep çocuğumdun, kendim doğurmuş̧ gibi sevdim... Bana koşulsuz sevmeyi öğrettin! Bir gün buluşacağız bana söz verdin." mesajını yazdı.

Boluğur, yaklaşık 12 yıldır köpeği 'Çiko' ile yaşıyordu.

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