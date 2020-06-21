Merve Aydın: Ben anne oluyorum
2 yıl önce Mehmet Akif ile dünyaevine giren eski milli atlet Merve Aydın'dan güzel haber...
Merve Aydın güzel haberi böyle duyurdu:
Kaç ay sonunda sizleri de heyecanıma ortak ettiğim için çok mutluyum. Çok zorlu bir süreç geçirdim ama çok şükür bebeğim ve ben iyiyiz. Gerçekten ne yazmam gerektiğini bilmiyorum... Bilsem de o tarifsiz duyguları nasıl yazacağımı bilmiyorum, tek bildiğim bir şey var, o da ben ANNE oluyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Allahım, tüm evlat sahibi olmak isteyen herkese bu duyguyu nasip etsin...Sizleri seviyorum
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