Merve Aydın: Ben anne oluyorum

Merve Aydın güzel haberi böyle duyurdu:

Kaç ay sonunda sizleri de heyecanıma ortak ettiğim için çok mutluyum. Çok zorlu bir süreç geçirdim ama çok şükür bebeğim ve ben iyiyiz. Gerçekten ne yazmam gerektiğini bilmiyorum... Bilsem de o tarifsiz duyguları nasıl yazacağımı bilmiyorum, tek bildiğim bir şey var, o da ben ANNE oluyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Allahım, tüm evlat sahibi olmak isteyen herkese bu duyguyu nasip etsin...Sizleri seviyorum











