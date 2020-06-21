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Haber Giriş: 21.06.2020 - 20:47,Son Güncelleme:

Merve Aydın: Ben anne oluyorum

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Merve Aydın: Ben anne oluyorum
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2 yıl önce Mehmet Akif ile dünyaevine giren eski milli atlet Merve Aydın'dan güzel haber...

Merve Aydın güzel haberi böyle duyurdu:

Kaç ay sonunda sizleri de heyecanıma ortak ettiğim için çok mutluyum. Çok zorlu bir süreç geçirdim ama çok şükür bebeğim ve ben iyiyiz. Gerçekten ne yazmam gerektiğini bilmiyorum... Bilsem de o tarifsiz duyguları nasıl yazacağımı bilmiyorum, tek bildiğim bir şey var, o da ben ANNE oluyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Allahım, tüm evlat sahibi olmak isteyen herkese bu duyguyu nasip etsin...Sizleri seviyorum

Merve Aydın: Ben anne oluyorum


Merve Aydın: Ben anne oluyorum



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