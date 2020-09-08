Mert Fırat-İdil Fırat çifti 2 yılı devirdi: Artık üç kişiyiz!

Mert Fırat, sosyal medya hesabından nikahtan fotoğraflarını paylaşarak "Bir kere tuttuk ellerimizi, bir daha hiç bırakmayalım diye. Aylar, haftalar gibi geçti, su oldu aktı zaman bir baktık ki iki yıl olmuş ve artık üç kişiyiz:) Sizi karşıma çıkartan hayata binlerce kez teşekkür ediyorum İdill Firat Hanımefendi. Beklediğim her dakikaya değdi" notunu düştü.

"BÜTÜN ÖMRÜMÜZ AYNI HEYECANLA GEÇSİN"

İdil Fırat ise düğünleri sırasında çekilmiş bir karelerini paylaştı ve şu satırları yazdı: “Hayatımın en güzel, en özel, en sihirli gününün üzerinden iki sene geçmiş. Bu iki senenin her günü, her anı için sana teşekkür ederim sevgilim… Bütün ömrümüz aynı heyecanla, aşkla, sevgiyle, huzurla geçsin. ”





