Meme kanserine yakalanan yıldız oyuncuyu doktorunun dikkati kurtardı… Herkes güzelliğini konuşurken o ‘savaş yaralarını’ gizlemeye çalışıyordu…

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Nisan 2023'te meme kanseri teşhisi konan ünlü oyuncu Olivia Munn neredeyse bir yıl hastalığını herkesten sakladıktan sonra çift mastektomi geçirdiğini açıklamıştı.

Olivia Munn mart ayında Oscar töreninde kırmızı halıya çıktığında yine güzelliği ve şıklığıyla herkesi büyülemişti

OSCAR TÖRENİNDE HERKES GÜZELLİĞİNE BAKTI AMA...

Mart ayında 2024 Oscar Ödülleri'nde kırmızı halıda boy gösterdiğinde her zamanki gibi büyüleyici bir şıklık ve güzelliğe bürünmüş olarak hayranlarının karşısına çıkan Olivia Munn kısa bir süre sonra kanser olduğunu hayranlarıyla paylaştı.

People’a verdiği röportajda "Vücudumun bir tarafında lenf düğümlerinin olduğu yere yakın bazı çukurlar var ve kanserli hücreleri temizlerken oraları gerçekten kazmak zorunda kaldılar" diyen Munn bu durumun yarattığı hayal kırıklığını ve çöküntüyü anlattı.

Güzel yıldızı meme kanserine yakalanıp çift mesektomi geçirdiği süreçte üç yıllık sevgilisi ve iki yaşındaki oğlunun babası, ünlü komedyen John Mulaney destekledi

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43 yaşındaki yıldız oyuncu, Akademi Ödülleri'nde bronz renkli askılı elbisesi, üç yıllık sevgilisi ünlü komedyen John Mulaney de smokiniyle göz kamaştırıyordu.

"SAVAŞ YARALARINI" SAKLAMAYA ÇALIŞTI

Oysa gerçekler spot ışıklarının altında görünenden çok farklıydı…

Meme kanserine yakalanan Munn hastalığını bir yıl herkesten sakladı ve iki memesi de alındıktan ve tedavi görüp kanseri yendikten sonra gerçekleri açıkladı

Güzel yıldız bu süreçte katılmak zorunda kaldığı törenler ve özel etkinlikler için giysi seçerken “savaş yaraları” olarak adlandırdığı ameliyat izleri ve vücudunda hasar kalan çukurları saklayabilmek için çok çırpındığını itiraf etti.

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"Ve bazen hala kendimi buy şekilde saklamak zorunda kalmak beni biraz üzüyor" diyen Olivia Munn "Ama sonra kendime bunların savaş yaraları olduğunu ve onlara istediğimi gösterebileceğimi ve istediğimde onları gizleyebileceğimi hatırlatıyorum" sözleriyle içindeki cesaret ve mücadele duygularına tutunmaya çalıştığını söyledi.

Olivia Munn geçirdiği operasyonlardan sonra estetik cerrahların müdahalelerine rağmen vücudunda özellikle de lenf bezlerinin bulunduğu bölgelerde hasar kaldığını, ameliyatın bıraktığı çukur bölgeleri saklamak için çok çabaladığını itiraf etti

SETLERE GERİ DÖNDÜ

Yıldız oyuncu yakında başlayacak ve başrolünde yer aldığı yeni dizisi "Your Friends and Neighbors" için setlere döndü ve yeniden çalışacak kadar sağlıklı olduğu için şükrettiğini de söylüyor.

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Oscar törenine katılmasından birkaç gün sonra Munn, geçen yıl mamografi sonuçlarının temiz çıkmasından kısa bir süre sonra meme kanseri teşhisi aldığını kamuoyuna duyurdu.

Yıldız isim daha sonra Instagram’dan yaptığı açıklamada test sonuçları iyi çıksa da doktorunun dikkati sayesinde “Meme Kanseri Risk Değerlendirme Puanının” yeniden değerlendirilmesiyle yaşam boyu kansere yakalanma riskini yüzde 37 olarak ortaya çıktığını ve böylece yapılan ileri tetkiklerle hayatının kurtulduğunu anlattı.

DOKTORUNUN DİKKATİ HAYATINI KURTARDI

Bu değerlendirme doktorunun ünlü oyuncudan MRI, ultrason ve biyopsi istemesine yol açtı. Daha sonra her iki göğsünde de luminal B kanseri olduğunu doğrulandı. Munn 30 gün içinde çift mastektomi ameliyatı geçirdi.

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"Bir gün tamamen iyi hissederken, ertesi gün 10 saatlik bir ameliyattan sonra hastane yatağında uyandım," diye yazdı iyileşme sürecindeki fotoğraflarıyla birlikte uzun bir açıklamada.

Kariyerinin olgunluk dönemini yaşayan ve mutlu ilişkisinden bir de oğlu olan Munn en beklemediği anda aldığı kanser teşhisiyle yıkılmıştı

Dört ameliyat ve hormonal baskılama tedavilerinin ardından Munn'ın kanser yolculuğu onu erken menopoza soktu. People'a verdiği röportajda menopoza girdiği için sürekli sıcaktan bunaldığını, saçlarının inceldiğini ve çok yorgun hissettiğini söyledi.

Hastalığını bir yıl boyunca saklayan Olivia Munn, sevgilisi Mulaney ile 2 yaşındaki oğulları Malcolm'a atıfta bulunarak "Ölümü takıntı haline getiren ya da ondan korkan biri değildim ama evde küçük bir bebeğin olması her şeyi çok daha korkutucu hale getirdi" itirafında bulundu.

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"NE OLURSA OLSUN OĞLUM İÇİN ORADA OLACAĞIM"

"Onunla birlikteyken, beynimin hasta olmayı düşünmediği tek zaman bu. Onunla çok mutlu oluyorum. Bu da pek çok şeyi bir perspektife oturtuyor. Çünkü vücudum değişse de ben hala onun annesiyim. Ateşim çıksa bile hala onun annesiyim. Saçlarım dökülse bile hala onun annesiyim. Benim için en önemli şey bu. Onun için burada olacağım."