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Haber Giriş: 21.10.2020 - 11:35 | Son Güncelleme:

Mekin Sezer dedesi Ahmet Mekin'in izinde

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Mekin Sezer dedesi Ahmet Mekin'in izinde
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Genç oyuncu Mekin Sezer, Türk sinemasının usta aktörü Ahmet Mekin’in torunu çıktı. Dedesinin filmlerini izleyerek büyüdüğünü belirten Sezer, “Umarım ben de dedem gibi iz bırakan karakterlere imza atarım” dedi.

Türk sinemasının emektar oyuncularından Ahmet Mekin’in torunu Mekin Sezer dedesinin izinden gidiyor. Son olarak “Aykut Enişte 2” filminde rol alan Mekin Sezer, daha çocuk yaşlardayken oyunculuğu meslek olarak seçmeye karar verdiğini söyledi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü'nü bitiren Mekin Sezer, birçok film ve reklamda da rol aldı.

UMARIM ONUN GİBİ İZ BIRAKIRIM

Oyunculuğun yanı sıra müziğe de ilgi duyan Mekin Sezer, davul, bağlama, gitar ve piyano çalmayı bildiğini belirtti. Bu yeteneklerini oyunculuğuyla birleştirmeyi planladığını dile getiren Sezer, “Umarım ben de dedem Ahmet Mekin gibi oyunculuğumla akıllarda iz bırakan karakterlere imza atarım” dedi.

Mekin Sezer dedesi Ahmet Mekinin izinde

 

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