Mehmet Dinçerler, Hadise’yi çabuk unuttu!

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Bir düğün için İstanbul’a gelen Rawan Bin Hussain, aldığım duyumlara göre burada Dinçerler tarafından prensesler gibi ağırlandı.
Nişantaşı’nın en lüks otellerinden birinde oda tutan iş insanı, üç gün için 70 bin TL ödemiş. Jestler bununla da bitmemiş.
Objektifine takılanlar sergi oluyor
59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yarışan “LCV” filmi ile büyük beğeni toplayan ve yeni dizi film projelerine hazırlanan Melisa Şenolsun, ayrıca ‘Somatik’ dersleri alıyor ve yeni bir fotoğraf sergisi içinde çalışmalarını hızlandırmış.
Performans sanatıyla yakından ilgilenen Şenolsun, bu ilgisini hayata geçirmek içinde çalışmalara başladı.
Fotoğrafçılığa da meraklı olan Şenolsun’un bugüne kadar sıkça yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde çektiği fotoğraflarla da yeni bir sergi hazırlığında olduğunu öğrendim.
Katar’da özel davet Türkiye’nin en etkili
Türkiye’nin en etkili influencer’larından olan Buse Terim Bahçekapılı, Prenses Sheikha al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa al-Thani tarafından özel olarak Katar’a davet edildi.
Budapeşte’de bayram coşkusu
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıldönümü, Türkiye Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu’nun ev sahipliğinde Matild Sarayı’nda düzenlenen iki resepsiyonla Budapeşte’de coşkuyla kutlandı.
Yalnız bırakmadılar
“Sabit Akkaya Hair Stylist”, JW Marriott Hotel İstanbul Marmara Sea’de açıldı. Akkaya’nın yeni salon açılışı “Köklerle temas” konulu bir defileyle gerçekleşti. Zeynep Kartal, Aslı Sümen, Bilgi Aydoğmuş, Aslıhan Karalar, Özlem Süer ve Beste Korkmaz gibi ünlü isimlerin yakından izlediği defile büyük beğeni topladı.