Mehmet Dinçerler, Hadise’yi çabuk unuttu!

Haberin Devamı

Bir düğün için İstanbul’a gelen Rawan Bin Hussain, aldığım duyumlara göre burada Dinçerler tarafından prensesler gibi ağırlandı.



Nişantaşı’nın en lüks otellerinden birinde oda tutan iş insanı, üç gün için 70 bin TL ödemiş. Jestler bununla da bitmemiş.



Haberin Devamı

Güzel şarkıcıyı çiçeklere boğan Dinçerler, Rawan’a, Nişantaşı Louis Vuitton mağazasından markanın “Lock Me Ever” isimli çantasından almış.“Beni sonsuza kadar kendine bağla” anlamına gelen çantanın ismi de oldukça manidar! Bu lüks parçaya da Dinçerler 49 bin TL ödemiş.Rawan Bin Hussain, Instagram hesabında bu jestlerin fotoğraflarını 6.9 milyon takipçisiyle paylaştı. İstanbul’da sarmaş dolaş üç gün geçiren çift, önceki gün ayrılmak zorunda kaldı. Rawan, Küba’ya gitmek üzere İstanbul’dan ayrılırken, “Kalbimi İstanbul’da bıraktım” notunu düşmeyi ihmal etmedi.Bu ilişkinin bir geleceği var mı, yoksa geçici mi bilmem...Ama Mehmet Dinçerler Hadise ’ye “seni çoktan unuttum” mesajı vermek için hiç vakit kaybetmedi!

Objektifine takılanlar sergi oluyor



59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yarışan “LCV” filmi ile büyük beğeni toplayan ve yeni dizi film projelerine hazırlanan Melisa Şenolsun, ayrıca ‘Somatik’ dersleri alıyor ve yeni bir fotoğraf sergisi içinde çalışmalarını hızlandırmış.



Performans sanatıyla yakından ilgilenen Şenolsun, bu ilgisini hayata geçirmek içinde çalışmalara başladı.



Fotoğrafçılığa da meraklı olan Şenolsun’un bugüne kadar sıkça yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde çektiği fotoğraflarla da yeni bir sergi hazırlığında olduğunu öğrendim.



Haberin Devamı

Şenolsun’un bu kadar yoğunluğu arasında da sürekli dizi ve film senaryoları okuyarak, hayranlarını şaşırtacak rollerle ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Katar’da özel davet Türkiye’nin en etkili



Türkiye’nin en etkili influencer’larından olan Buse Terim Bahçekapılı, Prenses Sheikha al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa al-Thani tarafından özel olarak Katar’a davet edildi.



Türkiye’den tek davet alan influencer olan Bahçekapılı, ülkede birçok organizasyona da katıldı. Valentino modaevinin sergisini gezen ünlü influencer, ertesi gün top model Naomi Campbell’in ev sahipliğini yaptığı “Emerge” defilesini de izledi.

Budapeşte’de bayram coşkusu



Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıldönümü, Türkiye Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu’nun ev sahipliğinde Matild Sarayı’nda düzenlenen iki resepsiyonla Budapeşte’de coşkuyla kutlandı.



Haberin Devamı

Macaristan’da bulunan misyon temsilcileri, Macar yetkililer ve iş dünyası ile yapılan ilk resepsiyonun ardından, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yapılan ikinci kısıma da çok sayıda davetli katıldı. Budapeşte’ye gelen piyanistimiz Sabri Tuluğ Tırpan’ın iki ülke marşını piyanoda çalması beğeni topladı.

Yalnız bırakmadılar



“Sabit Akkaya Hair Stylist”, JW Marriott Hotel İstanbul Marmara Sea’de açıldı. Akkaya’nın yeni salon açılışı “Köklerle temas” konulu bir defileyle gerçekleşti. Zeynep Kartal, Aslı Sümen, Bilgi Aydoğmuş, Aslıhan Karalar, Özlem Süer ve Beste Korkmaz gibi ünlü isimlerin yakından izlediği defile büyük beğeni topladı.



Gecede Sabit Akkaya’yı, Kuzu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özen Kuzu da yalnız bırakmadı.





