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Mehmet Dinçerler, Hadise’yi çabuk unuttu!

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#Mehmet Dinçerler#Hadise#Rawan Bin Hussain
Mehmet Dinçerler, Hadise’yi çabuk unuttu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 07:26

30 Nisan’da Hadise ile evlenen, 30 Eylül’de de tek celsede boşanan Mehmet Dinçerler, gönlünün yeni prensesini buldu! Dinçerler’in bir süredir görüştüğü genç kadın, Kuveytli ünlü şarkıcı Rawan Bin Hussain.

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Bir düğün için İstanbul’a gelen Rawan Bin Hussain, aldığım duyumlara göre burada Dinçerler tarafından prensesler gibi ağırlandı.

Nişantaşı’nın en lüks otellerinden birinde oda tutan iş insanı, üç gün için 70 bin TL ödemiş. Jestler bununla da bitmemiş.

Mehmet Dinçerler, Hadise’yi çabuk unuttu

Güzel şarkıcıyı çiçeklere boğan Dinçerler, Rawan’a, Nişantaşı Louis Vuitton mağazasından markanın “Lock Me Ever” isimli çantasından almış.

“Beni sonsuza kadar kendine bağla” anlamına gelen çantanın ismi de oldukça manidar! Bu lüks parçaya da Dinçerler 49 bin TL ödemiş.
Mehmet Dinçerler, Hadise’yi çabuk unuttu

Rawan Bin Hussain, Instagram hesabında bu jestlerin fotoğraflarını 6.9 milyon takipçisiyle paylaştı. İstanbul’da sarmaş dolaş üç gün geçiren çift, önceki gün ayrılmak zorunda kaldı. Rawan, Küba’ya gitmek üzere İstanbul’dan ayrılırken, “Kalbimi İstanbul’da bıraktım” notunu düşmeyi ihmal etmedi.

Bu ilişkinin bir geleceği var mı, yoksa geçici mi bilmem...

Ama Mehmet Dinçerler, Hadise’ye “seni çoktan unuttum” mesajı vermek için hiç vakit kaybetmedi!
Mehmet Dinçerler, Hadise’yi çabuk unuttu

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Objektifine takılanlar sergi oluyor

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yarışan “LCV” filmi ile büyük beğeni toplayan ve yeni dizi film projelerine hazırlanan Melisa Şenolsun, ayrıca ‘Somatik’ dersleri alıyor ve yeni bir fotoğraf sergisi içinde çalışmalarını hızlandırmış.

Performans sanatıyla yakından ilgilenen Şenolsun, bu ilgisini hayata geçirmek içinde çalışmalara başladı.

Fotoğrafçılığa da meraklı olan Şenolsun’un bugüne kadar sıkça yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde çektiği fotoğraflarla da yeni bir sergi hazırlığında olduğunu öğrendim.

Mehmet Dinçerler, Hadise’yi çabuk unuttu

Şenolsun’un bu kadar yoğunluğu arasında da sürekli dizi ve film senaryoları okuyarak, hayranlarını şaşırtacak rollerle ekrana dönmeye hazırlanıyor.

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Katar’da özel davet Türkiye’nin en etkili
Türkiye’nin en etkili influencer’larından olan Buse Terim Bahçekapılı, Prenses Sheikha al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa al-Thani tarafından özel olarak Katar’a davet edildi.

Mehmet Dinçerler, Hadise’yi çabuk unuttu

Türkiye’den tek davet alan influencer olan Bahçekapılı, ülkede birçok organizasyona da katıldı. Valentino modaevinin sergisini gezen ünlü influencer, ertesi gün top model Naomi Campbell’in ev sahipliğini yaptığı “Emerge” defilesini de izledi.

Budapeşte’de bayram coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıldönümü, Türkiye Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu’nun ev sahipliğinde Matild Sarayı’nda düzenlenen iki resepsiyonla Budapeşte’de coşkuyla kutlandı.

Mehmet Dinçerler, Hadise’yi çabuk unuttu

Macaristan’da bulunan misyon temsilcileri, Macar yetkililer ve iş dünyası ile yapılan ilk resepsiyonun ardından, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yapılan ikinci kısıma da çok sayıda davetli katıldı. Budapeşte’ye gelen piyanistimiz Sabri Tuluğ Tırpan’ın iki ülke marşını piyanoda çalması beğeni topladı.

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Yalnız bırakmadılar

“Sabit Akkaya Hair Stylist”, JW Marriott Hotel İstanbul Marmara Sea’de açıldı. Akkaya’nın yeni salon açılışı “Köklerle temas” konulu bir defileyle gerçekleşti. Zeynep Kartal, Aslı Sümen, Bilgi Aydoğmuş, Aslıhan Karalar, Özlem Süer ve Beste Korkmaz gibi ünlü isimlerin yakından izlediği defile büyük beğeni topladı.

Mehmet Dinçerler, Hadise’yi çabuk unuttu

Gecede Sabit Akkaya’yı, Kuzu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özen Kuzu da yalnız bırakmadı.
Mehmet Dinçerler, Hadise’yi çabuk unuttu




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#Mehmet Dinçerler#Hadise#Rawan Bin Hussain

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