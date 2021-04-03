Kaçış sendromu ile mücadele eden Mehmet Ali Erbil'den yeni açıklama: Instagram'da yürümeye başladım
Mehmet Ali Erbil aylar sonra Magazin D canlı yayınında Asiye Acar'ın sorularını yanıtladı. Erbil, " Tam yürüyemiyorum, ben de Instagram'dan yürümeye başladım" dedi.
İşte Erbil'in röportajından satır başları:
-9 ay hastanede yatmak, hem de hareket etmeden çok zordu. Kolumu kaldırabilmek için günlerce dua ediyordum Allah'a... Bugünlere geldim çok şükür... Allah beni çocuklarımı bağışladı.
- Şimdi kalktık yataktan bu hallere geldik. Tam anlamıyla iyileşmedim, fizik tedavim devam ediyor. Tam anlamıyla yürüyemiyorum. Uzun süredir yatmaktan kaynaklanan bir rahatsızlık.
-Kendime gelmeye başladım... Burada yürüyemiyorum bari Instagram'dan yürüyeyim... Yazışıyorum sosyal medyada...Görüntülü olarak konuşuyoruz, iyi niyetli olarak... Benim için dua ediyorlar...
HEMEN UZAKLAŞTIM
- Bir kaç yıl önce Instagram'da tanıştım bir kadınla. Buluşmak için anlaştık... Ama oradaki gibi değildi. Çok zor bir durum. Görünce " Pardon , arabayı yanlış park ettim, bakıp geliyorum" dedim. Gidiş o gidiş, hemen uzaklaştım.
TORUNUMA SARILAMADIM
-1,5 sene geçti torunuma sarılamadım, sadece görüntülü konuşabiliyoruz hastalık yüzünden. Onlar korkuyor, ben de korkuyorum. Hep derlerdi inanmazdım " torun evlattan çok sevilir" diye...Gerçekten öyleymiş.
VASİYETİMİ YAZMAKTAN VAZGEÇTİM
-Çok karamsar bir döneminde bir psikolog geldi " Hiç bu havalara girmeyin, size bir şey olmayacak, kafandan çıkar böyle şeyleri" dedi. Ben de vazgeçtim ve bugünlere geldik çok şükür.