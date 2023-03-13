Mauro Icardi devreye girdi! Haciz sorunu çözüldü

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Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara için kendi oturduğu rezidansın karşı dairesini kiraladığını ilk benden okumuştunuz hatırlarsanız. Nara’nın önceki evliliğinden üç olmak üzere beş çocuk sahibi çift, iki ayrı dairede daha rahat edeceğinden böyle bir karar almıştı. Önceki gün çıkan bir habere göre Icardi meğer eşinin kirasını 4 ay boyunca ödememiş!



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Icardi’nin, Levent’teki lüks rezidanstaki kendi dairesinin kirasını Galatasaray üstlenirken, ünlü yıldız eşinin kirasını ödemeyi herhalde unutmuş! 15 bin dolar aylık kirası olan dairenin sahibi, kirasını Icardi’den alamayınca evine haciz memurları göndermişti.Öğrendiğime göre olay aynı gün tatlıya bağlanmış. Transfermarkt’a göre piyasa değeri 17.5 milyon Euro olan futbolcu, masraflar dahil olmak üzere 100 bin dolarlık kira borcunu ödeyerek, evinde kalmaya devam etme kararı almış.

Kartepe’de tatil keyfi

Geçen yılın ağustos ayından beri birlikte olan İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan’ın ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. Her ikisi de önceki evliliklerinden çocuk sahibi olan çift, çocuklarını da tanıştırmış. Sosyetenin bilinen isimlerinden yemek kitapları yazarı Natali Yarcan’ın üniversiteye giden bir kızı ve 14 yaşında bir oğlu var. Yakışıklı oyuncunun oğlu ise henüz 4 yaşında.



Aldığım bilgilere göre çift, hafta sonu kaçamağı için Kartepe’ye gitmiş. Çelikkol’un oğlu Ali’nin eşlik ettiği çift, doğada bol bol vakit geçirirken bu yıl az yağan karın da tadını çıkarma fırsatı bulmuş.

Açılışta buluştular

Ünlü isimlerin kadın doğum uzmanı olarak bilinen Refik Ersin Eroğlu, önceki gün Nişantaşı Lotus’da yeni kliniği Jino Klinik’in açılışını gerçekleştirdi.



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Yiğit Macit’in ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona Arzu Kunt, Elif Akyazıcı Girgin, Yağmur Kalyoncu ve Ayşegül Kayabay gibi iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı. Klinik açılışında konuşma yapan Eroğlu, misafirlerin sorularını yanıtladı.

Adıyaman’a çadır kent kurdu

AS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, depremzedelere yardım için ilk günden itibaren harekete geçen isimlerin başında geliyor.



Holding binasının altında ilk günden itibaren hem kendisi hem de yardımseverlerden tarafından toplanan malzemelerle 50’ye yakın TIR’ı deprem bölgelerine gönderdi. Bunun yanı sıra Adıyaman’da kendisi ve dostlarıyla birlikte hayata geçirdiği 1000 kişilik çadır kent projesini de bitirmek üzere olduğunu öğrendim. Birkaç gün içerisinde bitecek olan çadır kentin yapımında da bulunan Uğur Akkuş, deprem bölgesine yardımların kesilmemesi için elinden geleni yapacağını söyledi.