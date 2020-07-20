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Haber Giriş: 20.07.2020 - 07:54,Son Güncelleme:

Maskeli tiyatro

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Maskeli tiyatro
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“Mahşer-i Cümbüş” oyuncuları uzun bir aradan sonra sahneye çıktı. “Maskelerimizi taktık şimdi gelin hep beraber eğlenelim” diyen “Mahşer-i Cümbüş” oyuncuları iki saat sahnede kaldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle gösterilerine ara veren Trump Sahne’de ilk oyun, cumartesi günü sahnelendi. Burak Satıbol, Ayhan Taş, Dilek Çelebi, Yiğit Arı ve Özlem Türay’ın başrolde olduğu oyunda, tüm oyuncular sahneye maskeleriyle çıktı. Oyunu izlemeye gelenler arasında tiyatro dünyasının tanınmış isimlerinden Hakan Altıner ve Damla Cercişoğlu da vardı.

Maskeli tiyatro

500 kişilik Trump Sahne’de izleyiciler, birer sıra atlayıp üçer koltuk boş bıraktı. Girerken ateşleri ölçülen tiyatroseverler, salonda oyunu maskeli olarak izledi.

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