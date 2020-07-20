Maskeli tiyatro

Koronavirüs salgını nedeniyle gösterilerine ara veren Trump Sahne’de ilk oyun, cumartesi günü sahnelendi. Burak Satıbol, Ayhan Taş, Dilek Çelebi, Yiğit Arı ve Özlem Türay’ın başrolde olduğu oyunda, tüm oyuncular sahneye maskeleriyle çıktı. Oyunu izlemeye gelenler arasında tiyatro dünyasının tanınmış isimlerinden Hakan Altıner ve Damla Cercişoğlu da vardı.

500 kişilik Trump Sahne’de izleyiciler, birer sıra atlayıp üçer koltuk boş bıraktı. Girerken ateşleri ölçülen tiyatroseverler, salonda oyunu maskeli olarak izledi.