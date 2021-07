Manavgat... Bodrum... Marmaris... Tuğba Özay felç geçirdi, Seren Serengil ile Alp Kırşan son gelişmeleri paylaştı

ANTALYA’nın Manavgat ilçesine bağlı Bucakşeyhler Mahallesi’nde bir çiftliği olan eski manken Tuğba Özay, bölgede çıkan yangın üzerine sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Yangını yakından takip eden ve alevlerin çiftliğine yaklaşması üzerine ilk uçakla Antalya’ya gelen Özay, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolarda gözyaşları arasında yardım istedi.



KOLLARIM TUTMUYOR



“Çiftliğimiz yanıyor, her yer yanıyor. Ne olur sesimizi duyurun. Yangın uçaklarına daha çok yer verin. Bütün devlet yetkililerine sesleniyorum; çiftliğimiz, evimiz, köyümüz yanıyor” diyerek ağlayan Tuğba Özay, bu çağrının ardından hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Özay, hastaneden görüntüsünü paylaşarak, “Ben felç geçirdim arkadaşlar. Her yer yandı, her şeyimiz çiftliğimiz, evimiz her şey. Dünden beri yalvarıyorum, destek istiyorum. Ben felç geçirdim, kollarım, hiçbir yerim tutmuyor” diye konuştu.



DAHA ÖNCE DE YANMIŞTI



Bucakşeyhler Mahallesi’nde 2007 yılında çıkan orman yangınında 950 hektar ormanlık alan yanmıştı. Yangının olduğu bölgede bulunan Tuğba Özay’ın çiftliği de hasar görmüştü.

Geç kalınsa evimiz yanacaktı

Tuğba Özay’ın anne ve babasının kaldığı çiftliğin yakınındaki yangın, önceki gün saat 15.00 sıralarında başladı. 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın, çiftliğe ulaşmadan söndürüldü. Yangın başladığı sırada ilçe merkezinde olan Tuğba Özay’ın annesi Duygu Özay da çiftliğe geldi. Özay, “Yangın tam çiftliğimizin sınırına gelmişken söndürüldü. Biraz daha geç kalınsaydı, çiftliğimizdeki ağaçlarımız ve evimiz yanabilirdi. 2007 yılında büyük bir orman yangını felaketi yaşamıştık. O zaman çiftliğimiz büyük zarar görmüştü” dedi.

Sosyal medyadan canlı yayın

TÜRKİYE’nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarının görüntüleri sosyal medyada anbean paylaşıldı. Marmaris’te tatil yapan Seren Serengil, şahit olduğu yangının görüntülerini “Sabotaj olduğunu düşünüyorum” diyerek yayınladı: “Yangın şehre indi, elektrikler kesildi. Önlemler mutlaka artırılmalı.”

Alp Kırşan, Bodrum’daki Titanic Otel’e sıçrayan yangın hakkında bilgi verdi. Kırşan, müşterilerin tahliye edildiğini duyurdu: “Alevlerin resepsiyona sıçradığı, otelin yanmaya başladığı haberi geldi. Turistleri teknelerle tahliye etmekteler.”

Korku dolu tahliye

Beşiktaşlı eski futbolcu Tosic’in boşandığı eşi pop müzik sanatçısı Jelena Karleusa da Bodrum’da Titanic Otel’de tatil yaparken yangına yakalanan tatilciler arasındaydı. Karleusa yangını Instagram hesabında paylaşarak tahliye anındaki paniği ve korku dolu anları görüntüledi.

Tatil pozu tepki çekti

2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD’de sürdüren Süreyya Yalçın’ın dün sosyal medyadan yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. 46 bavulla Bodrum’a tatile giden 37 yaşındaki Yalçın, Titanic Otel’in yakınındaki yangından dumanların göründüğü bir poz verdi. Ünlü ismin kıyıda yangın olmasına rağmen, gülerek poz vermesi dikkat çekti. Tepkiler üzerine Süreyya Yalçın, fotoğrafları kaldırarak “Rabbim herkesi korusun yardımcısı olsun” notuyla yeni paylaşım yaptı.

En lezzetli yemek tarifleri burada