Madonna’nın burcu yüzünden reddettiği David Guetta kimdir? Madonna'nın burcu ne?

David Pierre Guetta (d. 7 Kasım 1967, Paris), Fransız DJ ve prodüktör. 1980 ve 90'larda kulüplerde DJ'lik yapan Guetta, Gum Productions'ı kurdu ve ilk albümü Just a Little More Love'ı 2001'de bu şirketin etiketiyle piyasaya sürdü, ardından Guetta Blaster (2004) ve Pop Life (2007) albümlerini piyasaya çıkardı. Son olarak 2009'da One Love adını taşıyan dördüncü stüdyo albümünü yayımladı.



Bu albümden "When Love Takes Over" (Kelly Rowland ile), "Gettin' Over You" (Chris Willis, Fergie ve LMFAO ile) ve "Sexy Bitch" (Akon ile) gibi hit tekliler çıktı. Bu şarkılardan biri Amerika'da ilk 5'e kadar yükselirken aynı zamanda her üçü İngiltere'de 1 numara oldu. Albümden çıkan "Memories" (Kid Cudi ile) adlı parça da uluslararası alanda başarılı oldu. Guetta'nın dünya çapında on beş milyon kadar albüm sattığı bilinmektedir.



Guetta'nın babası Fas göçmeni Yahudi,[22] annesi Belçika kökenlidir. Eşi Cathy Guetta ile 2014 yılında boşandı ve Cathy Guetta'dan Tim Elvis (2004 doğumlu) Angie (2007 doğumlu) adlarında 2 çocuğu vardır. Kız kardeşi Natalie Guetta aktristir.