MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMabel Matiz, Harbiye'de sahne aldı! Sosyal mesafe unutuldu...
GeriMagazin Mabel Matiz, Harbiye'de sahne aldı! Sosyal mesafe unutuldu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 07.09.2020 - 07:23 | Son Güncelleme:

Mabel Matiz, Harbiye'de sahne aldı! Sosyal mesafe unutuldu...

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Mabel Matiz, Harbiye'de sahne aldı! Sosyal mesafe unutuldu...
Abone Olgoogle-news

Mabel Matiz, önceki gece Kerki Solfej’in düzenlediği Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında ikinci kez sahneye çıktı. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sevilen şarkılarını seslendiren Matiz’i ünlü isimler de izledi.

Sahneye modacı Esra Gürsoy imzalı mavi kıyafetle çıkan şarkıcı, ilk olarak “Mendilimde Kırmızım Var” şarkısını söyledi.

“Bir Harbiye klasiği olarak süslenip karşınıza çıktım. Yeniden sizlerle birlikte olabilmek çok güzel. Hepinizi çok seviyorum” diyen Matiz, kendi şarkılarının dışında çeşitli Anadolu türküleri de seslendirdi.

Mabel Matiz, Harbiyede sahne aldı Sosyal mesafe unutuldu...

Sosyal mesafe unutuldu

Mabel Matiz’in Harbiye Açıkhava’da verdiği ikinci konserde biletlerin hepsi satıldı. Ancak gecede sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmediği, birçok seyircinin de maskesiz olduğu gözlendi.

Mabel Matiz, Harbiyede sahne aldı Sosyal mesafe unutuldu...

Mabel Matiz’e konserin ardından sürpriz doğum kutlaması yapıldı. Sahne arkasında pasta kesen Matiz, hem çok heyecanlandığını, hem de mutlu olduğunu dile getirdi.
Mabel Matiz, Harbiyede sahne aldı Sosyal mesafe unutuldu...



False
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle