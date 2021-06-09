Hande ErÃ§el, sosyal medyada fotoÄŸrafÄ±na "Bazlama surat" yorumu yapan fenomen LÃ¼tfÃ¼ Alp KÄ±lÄ±nÃ§ hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunmuÅŸtu. ÃœnlÃ¼ oyuncu, KÄ±lÄ±nÃ§â€™Ä±n fiziksel Ã¶zellikleriyle dalga geÃ§tiÄŸini belirterek, cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti. SuÃ§ duyurusunun ardÄ±ndan KÄ±lÄ±nÃ§ hakkÄ±nda 'hakaret' suÃ§undan aÃ§Ä±lan dava Ã¶nceki gÃ¼nlerde karara baÄŸlandÄ±.



15 BÄ°N TL'LÄ°K DAVA!

Asliye Ceza Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼len davada mahkeme, 'hakaret' suÃ§undan sosyal medya fenomenine 109 gÃ¼n adli para cezasÄ± vermiÅŸti. Ceza gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ 20 TL'den 2 bin 180 TL'ye Ã§evrilmiÅŸti.

BÄ°N LÄ°RA TAZMÄ°NAT Ã–DEYECEK

Bu kararÄ±n ardÄ±ndan Hande ErÃ§el, KÄ±lÄ±nÃ§'a 15 bin liralÄ±k manevi tazminat davasÄ± aÃ§tÄ±. DavayÄ± kÄ±smen kabul eden mahkeme, Alp KÄ±lÄ±nÃ§'Ä±n Hande ErÃ§el'e bin lira tazminat Ã¶demesine karar verdi.

SAYEMDE YANAK ESTETÄ°ÄžÄ° YAPTIRDIN



ErÃ§el'in aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davayÄ± kaybeden KÄ±lÄ±nÃ§, Instagram hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± son paylaÅŸÄ±m ile Ã¼nlÃ¼ oyuncuyu bir kez daha kÄ±zdÄ±racak.Â



"BAÅžIMIN GÃ–ZÃœMÃœN SADAKASI OLSUN"

Dava haberinin bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± yayÄ±nlayan fenomen, oyuncuyu hedef alarak "Sayemde biÅŸektomi (yanak estetiÄŸi) yaptÄ±rdÄ±n bugÃ¼nkÃ¼ eserini bana borÃ§lusun 1000 TL'de baÅŸÄ±mÄ±n gÃ¶zÃ¼mÃ¼n sadakasÄ± olsun" ifadelerini kullandÄ±.

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