Hamburger yiyen gelin mutluluğu bulamadı: Yine yuvası dağılıyor

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AYRI HAYATLAR YAŞADIKLARI İLERİ SÜRÜLDÜ

Üstelik kutlama amacıyla da bir düğün yapmak yerine hamburger yemeyi tercin etmişlerdi. Gelin de o özel günde giydiği kıyafetini diğer meslektaşlarının aksine aylar öncesinden hazırlamamış, nikah günü girdiği bir dükkandan hızlıca almıştı.

Başlarda çiftin evliliği gayet yolunda gidiyordu. Hatta çok kısa bir süre önce evlilik yıl dönümlerini de kutladılar. Ama sonra yine beklenmedik bir gelişme oldu.

Çiftin yollarını ayırdığı, her ikisinin de kendi hayatını yaşadığı ileri sürülüyor şimdi. Üstelik ünlü çiftin, sosyal medyada da çoktan birbirlerini takibi bıraktığı ortaya çıktı. Özetlemek gerekirse tıpkı evlendikleri gibi sessiz ve sakin bir şekilde yollarını ayırdı iddialara göre bu ünlü çift.

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Lily Allen ve David Harbour, 2020 yılında sadece ünlü şarkıcının çocuklarının katıldığı bir törenle evlenmişti.

Böyle anlattığımız ünlü çift bir dönem hızlı gece hayatıyla manşetlerden inmeyen şarkıcı Lily Allen ile oyuncu eşi David Harbour.

Bundan üç yıl önce Las Vegas'ta evlenen 35 yaşındaki Allen ile 48 yaşındaki Harbor'ın ayrı hayatlar yaşadığı ileri sürüldü.

Lily Allen ile David Harbour, son olarak geçtiğimiz ay birlikte görüntülenmişti. Ünlü çiftin, böyle durumlarda sağlam bir ipucu sayıldığı gibi Instagram'da birbirlerini takibi bıraktığı da gözlerden kaçmadı.

Oysa daha kısa süre önce Lily Allen, evlilik yıl dönümünü sosyal medya sayfasından kutlamıştı. Allen o paylaşımında " Bu adamla üç yıl... Hayatımda verdiğim en iyi ikinci karar... İlki gelinliğimdi" diye yazmıştı.

Allen, nikah günü çekilen fotoğraflarını sosyal medya sayfasından paylaştı. Ünlü şarkıcının nikah kıyafetiyle hamburger yediği fotoğraflara da o dönemde beğeni ve yorum yağdı.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir kaynak Lily ile David'in son üç aydır nadiren bir araya geldiklerini ve ayrı hayatlar yaşadıklarını ileri sürdü. Ne Lily Allen ne de David Harbour, bu söylentiler konusunda bir açıklama yaptı.

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Lily Allen ile David Harbour, 2020 yılında kelimenin tam anlamıyla kendi aralarında yaptıkları bir törenle evlenmişlerdi. Törende sadece Allen'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen iki çocuğu çiftin mutluluğuna tanıklık etmişti.

Çift, törenden sonra da hep birlikte hamburger yemişti. Lily Allen, o anlarda çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Ünlü şarkıcı, beğeni toplayan gelinliğini nikahtan birkaç saat önce kızıyla birlikte gittiği bir mağazadan aldığını anlattı katıldığı bir sohbet programında.

Eski evliliğinden iki çocuk sahibi olan Lily Allen işte o gün giydiği gelinliğin hikayesini de katıldığı bir sohbet programında analttı.

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Sex Lies& DM Slides adlı pod cast yayınına konuk olan Allen, Harbour ile evlendiği gün giydiği beyaz elbiseyi nikahtan sadece birkaç saat önce satın aldığını söyledi.

Allen, evleneceği gün, ilk evliliğinden dünyaya gelen kızıyla birlikte bir mağazaya gittiğini söyleyip şöyle anlattı: "Kızım ve ben, sabah Beautiful Brides (Güzel Gelinler) adlı bir mağazaya gittik. Kiralık elbise aramaya başladık. Sonra da bu elbiseyi buldum."

Kızına elbise hakkındaki fikrini sorduğunda da "Sanırım sen buradan bu elbise olmadan ayrılmayacaksın" yanıtını aldığını belirtti.

ALLEN'IN İLK EVLİLİĞİ DE BOŞANMAYLA SONUÇLANLMIŞTI

Lily Allen ve David Harbour, daha sonra ünlü şarkıcının ilk evliliğinden dünyaya gelen çocukları 8 yaşındaki Ethel ve yedi yaşındaki Marnie'nin de katıldığı küçük bir kutlama düzenledi.

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Lily Allen ilk evliliğini 2011 yılında Sam Cooper ile yaptı. Bu evlilikten çiftin iki çocuğu oldu.