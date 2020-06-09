Levent Yüksel’in eşi Özlem Öztürk kimdir, kaç yaşında?

Levent Yüksel ve Özlem Öztürk merak edilen isimler arasında yerlerini aldılar. Med Cezir isimli çıkış albümü ile hafızalara kazınan ve birçok başarılı şarkıya imza atan ünlü isim Levent Yüksel Özlem Öztürk ile evlendi. İzmir'de gerçekleşen nikah sonrası yüzlerinde maskelerle poz veren çiftin ünlü şarkıcının konserinde tanıştığı açıklandı. Peki Levent Yüksel’in eşi Özlem Öztürk kimdir?

ÖZLEM ÖZTÜRK KİMDİR?

Özlem Öztürk spor eğitmenliği yapmaktadır. Sayfa'nın haberine göre, Levent Yüksel ile bir konserinde tanışan Öztürk, 33 yaşındadır.

LEVENT YÜKSEL KİMDİR?

21 Ekim 1964'te Antalya'da dünyaya gelen Levent Yüksel, Med Cezir isimli albümü ile çıkış yapmıştır. 1 Mart 1993'te müzik marketlerde yerini alan Med-Cezir, Türk pop müziğinin ivme kazanmaya başladığı o dönemde büyük ilgi gördü. Albümden çıkan Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk, Tuana, Kadınım, Med Cezir ve Uçurtma Bayramları isimli şarkılar oldukça beğenildi ve müzikalite anlamında dönemini aşan bir albüm olarak değerlendirildi.

Sezen Aksu ve Sertab Erener'le sahne çalışmalarına devam eden Yüksel, o dönemde Erener'le dünya evine girdi. Ancak üst üste anneannesini ve Uzay Heparı'yı kaybeden Yüksel, bunlarla başa çıkamayarak beyninden virütik bir rahatsızlık geçirdi. Kendini müzik çalışmalarından soyutlayan Yüksel, uzun bir aradan sonra ilk kez Fahir Atakoğlu Açıkhava Konseri'nde hayranlarıyla buluştu.

Onno Tunç'la birlikte hazırladıkları ikinci stüdyo albümü "Levent Yüksel'in 2. Kaseti" 19 Ocak 1996 tarihinde piyasaya sunulduktan 2 gün sonra, 21 Ocak 1996'da Tunç'u da kaybeden Yüksel, büyük acısını konserlerle dindirmeye çalıştı. 14 Temmuz 1997 tarihinde "Bi' Daha" single'ını çıkartan Yüksel, bu çalışmasıyla ulaşılması imkansız görünen bir satış rakamına ulaştı ve Bi' Daha, büyük ilgi görüp, maçlara slogan ve televizyon programlarına isim oldu.

3 Nisan 1998 tarihinde 3. albümü "Adı Menekşe"yi yayınlayan sanatçının bu albümde de prodüktörlüğünü Sezen Aksu yapmıştı, aranjörü ise Aşkın Arsunan'dı. Yüksel, bu albüm sonrasında Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli konserler verdi ve turneye çıktı.

2000 yılında prodüktörlüğünü kendisinin yaptığı ve Sezen Aksu, Aysel Gürel, Bülent Ortaçgil, Mirkelam ve Ümit Sayın gibi çok önemli müzisyenlerle çalıştığı Aşkla isimli albümünü çıkaran Yüksel, yine oldukça başarılı bir çalışmaya imza atmıştır.