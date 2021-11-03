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Kristen Stewart ile Dylan Meyer nişanlandı: Bu teklifi bekliyordum, sonunda evleniyoruz  

#Kristen Stewart#Dylan Meyer#Robert Pattinson
Kristen Stewart ile Dylan Meyer nişanlandı: Bu teklifi bekliyordum, sonunda evleniyoruz

Rol aldığı Alacakaranlık serisiyle kariyerinde yükselişe geçen son olarak da Spencer adlı filmde Prenses Diana'yı canlaNdıran Kristen Stewart, iki yıldır birlikte olduğu Dylan Meyer ile evlilik yolunda.

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MUTLU HABERİ BÖYLE DUYURDU
31 yaşındaki Kristen Stewart, konuk olduğu Howard Stern'in programında Meyer ile nişanlandıklarını duyurdu. Stewart "Evleniyoruz, kesinlikle bunu yapacağız" diye konuştu. Güzel oyuncu, uzun zamandır bu teklifi beklediğini ve sonunda evlenmek üzere olduklarını belirtti. Stewart, Meyer'i sevdiğinden ilişkinin başından beri emin olduğunu sözlerine ekledi.

Kristen Stewart ile Dylan Meyer nişanlandı: Bu teklifi bekliyordum, sonunda evleniyoruz

YILLAR SONRA YOLLARI YİNE KESİŞTİ
Kristen Stewart ile Dylan Meyer aslında sekiz yıl önce tanıştılar. O sırada Stewart, Stella Maxwell ile birlikteydi. Aradan zaman geçti, Stewart ve Meyer 2019 yılında bir arkadaşlarının partisinde tekrar karşılaştılar. İlişkileri de o süreçte başladı. İki yıl birlikteliğin sonunda da evlilik kararı geldi.

Kristen Stewart ile Dylan Meyer nişanlandı: Bu teklifi bekliyordum, sonunda evleniyoruz

EN ÇOK KONUŞULAN İLİŞKİSİNİ PATTINSON İLE YAŞADI
Kristen Stewart, romantik ilişkileriyle sık sık gündeme geliyor kariyerinin başından bu yana. En çok konuşulan ilişkilerinden birini Alacakaranlık serisindeki rol arkadaşı Robert Pattinson ile yaşadı. İki gencin film setinde senaryo gereği başlayan aşkları gerçek hayata da yansıdı. Fakat epey inişli çıkışlı oldu. Stewart ve Pattinson sık sık ayrılıp barıştılar.

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Kristen Stewart ile Dylan Meyer nişanlandı: Bu teklifi bekliyordum, sonunda evleniyoruz

EVLİ YÖNETMENLE ALDATTI
Kristen Stewart, Pattinson'ı, rol aldığı Snow White adlı filmin evli yönetmeni Rupert Sanders ile aldattı. İkilinin kaçamakları paparazziler tarafından yakalandı ve bu durum, 2012 yılında bir skandala neden oldu. Sanders, bu olayın ardından eşi Liberty Ross'tan ayrılmak zorunda kaldı. Stewart için ise durum biraz daha farklı oldu.

Kristen Stewart ile Dylan Meyer nişanlandı: Bu teklifi bekliyordum, sonunda evleniyoruz

BARIŞTILAR AMA İLİŞKİ YÜRÜMEDİ
Robert Pattinson onu affetti. Genç çift, ilişkilerine bir şans daha verme kararı aldı. Ancak bu kez de işler yolunda gitmedi ve yollarını kesin olarak ayırdılar. Stewart bu olayın ardından "Bütün hatalarımın arkasında duruyorum, beni istediğiniz kadar yargılayabilirsiniz" diye konuştu.

Kristen Stewart ile Dylan Meyer nişanlandı: Bu teklifi bekliyordum, sonunda evleniyoruz

BU İLİŞKİ DE KISA SÜRDÜ
Stewart, daha sonra model Stella Maxwell ile bir ilişki yaşadı. Fakat bu da çok uzun ömürlü olmadı.

 

 

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#Kristen Stewart#Dylan Meyer#Robert Pattinson

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