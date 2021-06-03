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Korcan Kol ile sevgilisi Duygu Özlen'in romantik anları
“Kuzey Yıldızı: İlk Aşk” dizisiyle yıldızı parlayan Korcan Kol, oyuncu sevgilisi Duygu Özlen ile önceki gün Maçka Parkı’ndaydı. Genç âşıkların parktaki romantik dakikaları objektife takıldı.
Genç oyuncular Korcan Kol ve Duygu Özlen, önceki gün Maçka Parkı’nda görüntülendi. İlk kez birlikte objektife takılan çift, el ele oturarak uzun uzun sohbet etti.
Düzgün fiziği ile dikkat çeken Özlen, bir ara sevgilisi Korcan Kol’dan fotoğraflarını çekmesini istedi.
Poz veren güzel oyuncu, sevgilisini öperek teşekkür etti.