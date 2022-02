KÄ±zlarÄ±mÄ± birlikte gÃ¶rmek beni nasÄ±l da gururlandÄ±rÄ±yor

Haberin Devamı

YENİ YAŞINI KUTLADILAR

Bu satırlar, gösteri dünyasının en mutlu annelerinden birine ait. En küçük kızının yeni yaşını Instagram'dan mutluluk, gurur ve duygu dolu sözlerle kutlayan yıldız, sevincini takipçileriyle de paylaştı. Onun üç kızını bir arada gösteren bu paylaşıma da takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı ve beğeni geldi.

İKİ YAŞINA GİRDİ

Küçük kızının bir yaş daha büyüdüğünü gören ve bunun mutluluğuyla dolan bu ünlü, model ve oyuncu Milla Jovovich. Yıldız, yönetmen eşi Paul V.S. Anderson ve iki kızları, ailenin en küçüğü olan Osian Lark'ın ikinci doğum gününü kutladı. 46 yaşındaki Jovovich, minik Osian ile ablaları Ever Gabo ve Dashiel Edan'ın birlikte çekilen bir pozun Instagram sayfasında paylaştı. Jovovich "İkinci yaşın kutlu olsun bizim küçük bebeğimiz Osian" satırlarıyla başladı paylaşımına.

ABLALARININ DA GÖZ BEBEĞİ

Ardından da en küçük kızının, aileleri için büyük bir neşe kaynağı olduğunu belirtti. Kendilerine ninniler ve tekerlemeler söyleyen Osian'ın saf bir neşe kaynağı olduğunu ekledi. Milla Jovovich, 14 yaşındaki Ever Gabo ile altı yaşındaki Dashian Edan'ın da abla rollerine hemen uyum sağladıklarını yazdı. İki büyük kızının, minik Osian'a karşı son derece sevgi dolu ve şefkatli davrandıklarını anlattı. Satırlarını da "Seni çok seviyoruz Osi" diye bitirdi. Milla Jovovich'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

YASAYA GÖSTERDİĞİ TEPKİYLE GÜNDEME GELİYOR

2009 yılından bu yana Paul W.S. Anderson ile evli olan Milla Jovovich son dönemde ABD, Teksas'ta çıkarılmaya çalışılan ve kürtajı yasaklayan yasaya karşı çıkışıyla sık sık gündeme geliyor. Bu konuda hem basın organlarında hem de sosyal medya paylaşımlarında görüşünü savunuyor Jovovich. Geçen yılın son ayında bu konuda yaptığı paylaşımla çok konuşulmuştu yıldız. Milla Jovovich, o paylaşımında, geçmişte kendisinin de bir kürtaj yaptırdığını hatırlattığı sosyal medya paylaşımında yasaya tepkisini bir kez daha gündeme getirdi. Jovovich paylaşımında kendisinin ayrıcalıklı bir hayata sahip olduğunu ama birçok kadının böyle bir imkanı olmadığını savundu.

'BİRÇOK YARDIMCIM VAR'

46 yaşındaki Milla Jovovich, o paylaşımda evinde yaşanan üç çocuklu ve hareketli hayatın görüntülerine yer vererek şunları yazdı: "Geçen haftaya küçük bir bakış... Şimdi bu anlar ideal gibi görünüyor ve gerçekten de öyle. Bunun için de birkaç neden var. Birçok yardımcım var. Ailemle yıllardır birlikte olan, en yakın ve değerli arkadaşlarıma dönüşen iki tane dadım var. Babam bizimle yaşıyor ve her zaman orada. Hayatımıza neşe katan harika arkadaşlarım ve ailem var."

'AYRICALIKLI BİR HAYATA SAHİBİM'

Ünlü oyuncu sonra da ebeveynliğin tüm zorluklarını kendisiyle paylaşan, evde olmayı seven bir kocası olduğundan söz etti. Yıldızın altını çizdiği durumlardan biri de ailesiyle birlikte zaman geçirmesine olanak veren ve kendisine iyi bir kazanç sağlayan kariyeriydi. "Bu ayrıcalıklı hayat sayesinde kürtaj olma hakkım vardı ve bunu kullandım" diye yazan Jovovich mesajını şöyle sürdürdü: "Doğru adamla, doğru zamanda çocuk sahibi olmayı seçtim. Çünkü onları çok istedim, anne olmak istedim. Ailemle birlikte vakit geçirmek istedim. Çocuklarıma bakabilecek maddi gücüm vardı. Çocuk sahili olmadan önce hayatımı dolu dolu yaşadım. Çocuklarım bir yük değil bir neşe kaynağı."

KADINLARIN SEÇME HAKKINI KAYBEDECEĞİNİ SAVUNDU

Sonra da Teksas'ta tartışma konusu olan kürtaj yasasına sözü getirdi Jovovich. Bu yasa çıkarsa birçok kadının, çocuk sahibi olma konusunda seçme hakkını kaybedeceğini savundu. Bu yasadan en olumsuz etkilenecek olanların ise yoksulluk sınırının altında yaşayan kadınlar olduğunu vurguladı. Jovocich "O kadınlar istedikleri zaman çocuk sahibi olma hakkına ssahip değiller. Onlar eğitimlerini tamamlama ve önce kendi hayatları ile ne yapmak istediklerini bulma ayrıcalığına sahip değiller. Bu yürek parçalayıcı bir durum" diye yazdı.

'ÇOCUK İSTİSMARINI ARTIRABİLİR'

Çıkarılmaya çalışılan yasanın önümüzdeki yıllarda çocuk istismarını da yükselteceğini belirtti Milla Jovovich. Bunun nedenini de SB8 olarak anılan Teksas'taki kürtaj yasasına bağladı. Jovovich "Çocuk istismarı hakkında çok şey okudum ve önümüzdeki yıllarda bu konudaki istatistikler giderek yükselecek. Bunun nedeni de SB8 olarak anılan Teksas'taki yasalar. Bugün bu koşullarda iktidardaki insanların, aşılar söz konusu olduğunda seçim hakkı tanıyıp kadınların seçme hakkını ellerinden almaya cüret edeceklerini düşünmek şaşırtıcı. Bu devlet tarafından zorunlu tutulan hamileliktir. Bu durum yardım için eyalet dışına çıkmaya gücü yetmeyen birçok kadın için bir lanete dönüşecektir. Bu gerçekten çok acımasız" diye yazdı. Jovovich sonra da Teksas'taki kürtaj yasasına karşı faaliyet gösteren bazı kurumların internet adreslerini verdi.

ŞİMDİ ÜÇ KIZI VAR

Şu anda üç kız çocuk annesi olan Milla Jovovich de geçmişte acil bir kürtaj operasyonu geçirmek zorunda kaldığını 2019'da yaptığı bir Instagram paylaşımında itiraf etmişti. Jovovich, 2017 yılında yaşadığı bu zorunlu kürtajı şöyle anlatmıştı: "Dört buçuk aylık hamileydim ve Doğu Avrupa'da bir Film çekimindeydim. Erken doğuma girmek zorunda kaldım ve bana bütün bu uygulama boyunca uyanık kalmam gerektiği söylendi." Güzel oyuncu bunun "hayatı boyunca yaşadığı en korkunç deneyim" olduğunu da vurguladı o paylaşımda. Jovovich "Kaybettiğim şeyin anısı, öldüğüm güne kadar benimle kalacak" diyerek de bu konuda hissettiklerini ifade etmişti. Jovovich, kürtajı engelleyen yasalar nedeniyle birçok kadının "merdiven altı" yerlerde, temizlik ve sağlık koşulları uygun olmayan şekilde kürtaj yaptırmak zorunda kalacağını da ekledi.

Bir süredir ABD'de en çok konuşulan konulardan biri Teksas eyaletinde çıkarılmaya çalışılan kürtaj yasası. Şu anda askıya alınan yasa, eğer yürürlüğe girerse altı haftalığı geçen hamilelikleri sonlandırmak mümkün olmayacak. Hatta bu konuda kadın da ona yardımcı olanlar da yargılanabilecek. Bu yeni yasaya göre 6 haftayı geçmiş bir gebeliğe son veren ya da buna yardımcı olan herkes hakkında dava açılabilecek. Büyük tepki gösterilen bu yasanın yürütmesi durduruldu ve şimdilik söz konusu yasa askıya alınmış durumda. Ancak bu, tepkilerin durmasını da sağlamadı.

ANNESİ DE OYUNCU

Tam adı Milica Bogdanovna Jovovic olan Milla Jovovick, Rus bir anne ile Sırp bir babanın kızı olarak Ukrayna'nın Kiev kentinde dünyaya geldi. Babası Bogdan bir doktor annesi Galina ise bir oyuncuydu. SSCB döneminde aile önce Londra'ya sonra da ABD'ye taşındı. Kendisi de oyuncu olduğu için sektörü bilen annesi Galina sayesinde o da gösteri dünyasıyla tanıştı. Küçük yaşta modellik yapmaya başladı, ardından oyunculuğa geçti.

ÖZEL HAYATI DA ÇOK KONUŞULDU

Milla Jovovich, mesleki çalışmalarının yanı sıra özel hayatıyla da hep gündemde oldu. Jovovich ilk evliliğini Shawn Andrews ile yaptı. Sonra 1997 ile 1999 arasında Fransız yönetmen Luc Besson (yukarıda) ile birlikteydi.

ARADIĞI AŞKI ÜNLÜ YÖNETMENDE BULDU

Şu anki eşi yönetmen Paul W.S. Anderson ile 2009 yılında evlendi Çiftin 14 yaşında Ever ve 6 yaşında Dashiel ve 11 aylık Osian adında üç tane kızı bulunuyor.

KIZI DA ONUN İZİNDEN GİDİYOR

Çiftin en büyük kızı Ever Gabo da annesinin izinden giderek hem moda hem de sinema dünyasında kariyer yapmaya başladı. Ever Gabo, Kara Dul adlı filmde de Natasha Romanov'u canlandırdı. Ever Gabo Anderson ilk olarak babasının yönettiği, annesinin de önemli rollerinden birini üstlendiği Resident Evil: Son Bölüm'de küçük bir rol üstlenmişti.