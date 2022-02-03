KÄ±zlarÄ±mÄ± birlikte gÃ¶rmek beni nasÄ±l da gururlandÄ±rÄ±yor

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YENÄ° YAÅžINI KUTLADILAR

Bu satÄ±rlar, gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en mutlu annelerinden birine ait. En kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±nÄ±n yeni yaÅŸÄ±nÄ± Instagram'dan mutluluk, gurur ve duygu dolu sÃ¶zlerle kutlayan yÄ±ldÄ±z, sevincini takipÃ§ileriyle de paylaÅŸtÄ±. Onun Ã¼Ã§ kÄ±zÄ±nÄ± bir arada gÃ¶steren bu paylaÅŸÄ±ma da takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da tebrik mesajÄ± ve beÄŸeni geldi.

Ä°KÄ° YAÅžINA GÄ°RDÄ°

KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±nÄ±n bir yaÅŸ daha bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶ren ve bunun mutluluÄŸuyla dolan bu Ã¼nlÃ¼, model ve oyuncu Milla Jovovich. YÄ±ldÄ±z, yÃ¶netmen eÅŸi Paul V.S. Anderson ve iki kÄ±zlarÄ±, ailenin en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ olan Osian Lark'Ä±n ikinci doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutladÄ±. 46 yaÅŸÄ±ndaki Jovovich, minik Osian ile ablalarÄ± Ever Gabo ve Dashiel Edan'Ä±n birlikte Ã§ekilen bir pozun Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±. Jovovich "Ä°kinci yaÅŸÄ±n kutlu olsun bizim kÃ¼Ã§Ã¼k bebeÄŸimiz Osian" satÄ±rlarÄ±yla baÅŸladÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±na.

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ABLALARININ DA GÃ–Z BEBEÄžÄ°

ArdÄ±ndan da en kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±nÄ±n, aileleri iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir neÅŸe kaynaÄŸÄ± olduÄŸunu belirtti. Kendilerine ninniler ve tekerlemeler sÃ¶yleyen Osian'Ä±n saf bir neÅŸe kaynaÄŸÄ± olduÄŸunu ekledi. Milla Jovovich, 14 yaÅŸÄ±ndaki Ever Gabo ile altÄ± yaÅŸÄ±ndaki Dashian Edan'Ä±n da abla rollerine hemen uyum saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± yazdÄ±. Ä°ki bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ±nÄ±n, minik Osian'a karÅŸÄ± son derece sevgi dolu ve ÅŸefkatli davrandÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. SatÄ±rlarÄ±nÄ± da "Seni Ã§ok seviyoruz Osi" diye bitirdi. Milla Jovovich'in bu paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da yorum ve beÄŸeni geldi.

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Â YASAYA GÃ–STERDÄ°ÄžÄ° TEPKÄ°YLE GÃœNDEME GELÄ°YOR

2009 yÄ±lÄ±ndan bu yana Paul W.S. Anderson ile evli olan Milla Jovovich son dÃ¶nemde ABD, Teksas'ta Ã§Ä±karÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan ve kÃ¼rtajÄ± yasaklayan yasaya karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±yla sÄ±k sÄ±k gÃ¼ndeme geliyor. Bu konuda hem basÄ±n organlarÄ±nda hem de sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ savunuyor Jovovich. GeÃ§en yÄ±lÄ±n son ayÄ±nda bu konuda yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla Ã§ok konuÅŸulmuÅŸtu yÄ±ldÄ±z. Milla Jovovich, o paylaÅŸÄ±mÄ±nda, geÃ§miÅŸte kendisinin de bir kÃ¼rtaj yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda yasaya tepkisini bir kez daha gÃ¼ndeme getirdi. Jovovich paylaÅŸÄ±mÄ±nda kendisinin ayrÄ±calÄ±klÄ± bir hayata sahip olduÄŸunu ama birÃ§ok kadÄ±nÄ±n bÃ¶yle bir imkanÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

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'BÄ°RÃ‡OK YARDIMCIM VAR'

46 yaÅŸÄ±ndaki Milla Jovovich, o paylaÅŸÄ±mda evinde yaÅŸanan Ã¼Ã§ Ã§ocuklu ve hareketli hayatÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine yer vererek ÅŸunlarÄ± yazdÄ±: "GeÃ§en haftaya kÃ¼Ã§Ã¼k bir bakÄ±ÅŸ... Åžimdi bu anlar ideal gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor ve gerÃ§ekten de Ã¶yle. Bunun iÃ§in de birkaÃ§ neden var. BirÃ§ok yardÄ±mcÄ±m var. Ailemle yÄ±llardÄ±r birlikte olan, en yakÄ±n ve deÄŸerli arkadaÅŸlarÄ±ma dÃ¶nÃ¼ÅŸen iki tane dadÄ±m var. Babam bizimle yaÅŸÄ±yor ve her zaman orada. HayatÄ±mÄ±za neÅŸe katan harika arkadaÅŸlarÄ±m ve ailem var."

'AYRICALIKLI BÄ°R HAYATA SAHÄ°BÄ°M'

ÃœnlÃ¼ oyuncu sonra da ebeveynliÄŸin tÃ¼m zorluklarÄ±nÄ± kendisiyle paylaÅŸan, evde olmayÄ± seven bir kocasÄ± olduÄŸundan sÃ¶z etti. YÄ±ldÄ±zÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdiÄŸi durumlardan biri de ailesiyle birlikte zaman geÃ§irmesine olanak veren ve kendisine iyi bir kazanÃ§ saÄŸlayan kariyeriydi. "Bu ayrÄ±calÄ±klÄ± hayat sayesinde kÃ¼rtaj olma hakkÄ±m vardÄ± ve bunu kullandÄ±m" diye yazan Jovovich mesajÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "DoÄŸru adamla, doÄŸru zamanda Ã§ocuk sahibi olmayÄ± seÃ§tim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlarÄ± Ã§ok istedim, anne olmak istedim. Ailemle birlikte vakit geÃ§irmek istedim. Ã‡ocuklarÄ±ma bakabilecek maddi gÃ¼cÃ¼m vardÄ±. Ã‡ocuk sahili olmadan Ã¶nce hayatÄ±mÄ± dolu dolu yaÅŸadÄ±m. Ã‡ocuklarÄ±m bir yÃ¼k deÄŸil bir neÅŸe kaynaÄŸÄ±."

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KADINLARIN SEÃ‡ME HAKKINI KAYBEDECEÄžÄ°NÄ° SAVUNDU

Sonra da Teksas'ta tartÄ±ÅŸma konusu olan kÃ¼rtaj yasasÄ±na sÃ¶zÃ¼ getirdi Jovovich. Bu yasa Ã§Ä±karsa birÃ§ok kadÄ±nÄ±n, Ã§ocuk sahibi olma konusunda seÃ§me hakkÄ±nÄ± kaybedeceÄŸini savundu. Bu yasadan en olumsuz etkilenecek olanlarÄ±n ise yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda yaÅŸayan kadÄ±nlar olduÄŸunu vurguladÄ±. Jovocich "O kadÄ±nlar istedikleri zaman Ã§ocuk sahibi olma hakkÄ±na ssahip deÄŸiller. Onlar eÄŸitimlerini tamamlama ve Ã¶nce kendi hayatlarÄ± ile ne yapmak istediklerini bulma ayrÄ±calÄ±ÄŸÄ±na sahip deÄŸiller. Bu yÃ¼rek parÃ§alayÄ±cÄ± bir durum" diye yazdÄ±.

'Ã‡OCUK Ä°STÄ°SMARINI ARTIRABÄ°LÄ°R'

Ã‡Ä±karÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan yasanÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±llarda Ã§ocuk istismarÄ±nÄ± da yÃ¼kselteceÄŸini belirtti Milla Jovovich. Bunun nedenini de SB8 olarak anÄ±lan Teksas'taki kÃ¼rtaj yasasÄ±na baÄŸladÄ±. Jovovich "Ã‡ocuk istismarÄ± hakkÄ±nda Ã§ok ÅŸey okudum ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±llarda bu konudaki istatistikler giderek yÃ¼kselecek. Bunun nedeni de SB8 olarak anÄ±lan Teksas'taki yasalar. BugÃ¼n bu koÅŸullarda iktidardaki insanlarÄ±n, aÅŸÄ±lar sÃ¶z konusu olduÄŸunda seÃ§im hakkÄ± tanÄ±yÄ±p kadÄ±nlarÄ±n seÃ§me hakkÄ±nÄ± ellerinden almaya cÃ¼ret edeceklerini dÃ¼ÅŸÃ¼nmek ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ±. Bu devlet tarafÄ±ndan zorunlu tutulan hamileliktir. Bu durum yardÄ±m iÃ§in eyalet dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya gÃ¼cÃ¼ yetmeyen birÃ§ok kadÄ±n iÃ§in bir lanete dÃ¶nÃ¼ÅŸecektir. Bu gerÃ§ekten Ã§ok acÄ±masÄ±z" diye yazdÄ±. Jovovich sonra da Teksas'taki kÃ¼rtaj yasasÄ±na karÅŸÄ± faaliyet gÃ¶steren bazÄ± kurumlarÄ±n internet adreslerini verdi.

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ÅžÄ°MDÄ° ÃœÃ‡ KIZI VAR

Åžu anda Ã¼Ã§ kÄ±z Ã§ocuk annesi olan Milla Jovovich de geÃ§miÅŸte acil bir kÃ¼rtaj operasyonu geÃ§irmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± 2019'da yaptÄ±ÄŸÄ± bir Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±nda itiraf etmiÅŸti. Jovovich, 2017 yÄ±lÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu zorunlu kÃ¼rtajÄ± ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ±: "DÃ¶rt buÃ§uk aylÄ±k hamileydim ve DoÄŸu Avrupa'da bir Film Ã§ekimindeydim. Erken doÄŸuma girmek zorunda kaldÄ±m ve bana bÃ¼tÃ¼n bu uygulama boyunca uyanÄ±k kalmam gerektiÄŸi sÃ¶ylendi." GÃ¼zel oyuncu bunun "hayatÄ± boyunca yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± en korkunÃ§ deneyim" olduÄŸunu da vurguladÄ± o paylaÅŸÄ±mda. Jovovich "KaybettiÄŸim ÅŸeyin anÄ±sÄ±, Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼m gÃ¼ne kadar benimle kalacak" diyerek de bu konuda hissettiklerini ifade etmiÅŸti. Jovovich, kÃ¼rtajÄ± engelleyen yasalar nedeniyle birÃ§ok kadÄ±nÄ±n "merdiven altÄ±" yerlerde, temizlik ve saÄŸlÄ±k koÅŸullarÄ± uygun olmayan ÅŸekilde kÃ¼rtaj yaptÄ±rmak zorunda kalacaÄŸÄ±nÄ± da ekledi.

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Bir süredir ABD'de en çok konuÅŸulan konulardan biri Teksas eyaletinde çÄ±karÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan kürtaj yasasÄ±. Åžu anda askÄ±ya alÄ±nan yasa, eÄŸer yürürlüÄŸe girerse altÄ± haftalÄ±ÄŸÄ± geçen hamilelikleri sonlandÄ±rmak mümkün olmayacak. Hatta bu konuda kadÄ±n da ona yardÄ±mcÄ± olanlar da yargÄ±lanabilecek. Bu yeni yasaya göre 6 haftayÄ± geçmiÅŸ bir gebeliÄŸe son veren ya da buna yardÄ±mcÄ± olan herkes hakkÄ±nda dava açÄ±labilecek. Büyük tepki gösterilen bu yasanÄ±n yürütmesi durduruldu ve ÅŸimdilik söz konusu yasa askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸ durumda. Ancak bu, tepkilerin durmasÄ±nÄ± da saÄŸlamadÄ±.

ANNESÄ° DE OYUNCU

Tam adÄ± Milica Bogdanovna Jovovic olan Milla Jovovick, Rus bir anne ile SÄ±rp bir babanÄ±n kÄ±zÄ± olarak Ukrayna'nÄ±n Kiev kentinde dÃ¼nyaya geldi. BabasÄ± Bogdan bir doktor annesi Galina ise bir oyuncuydu. SSCB dÃ¶neminde aile Ã¶nce Londra'ya sonra da ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±. Kendisi de oyuncu olduÄŸu iÃ§in sektÃ¶rÃ¼ bilen annesi Galina sayesinde o da gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±yla tanÄ±ÅŸtÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta modellik yapmaya baÅŸladÄ±, ardÄ±ndan oyunculuÄŸa geÃ§ti.

Ã–ZEL HAYATI DA Ã‡OK KONUÅžULDU

Milla Jovovich, mesleki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã¶zel hayatÄ±yla da hep gÃ¼ndemde oldu. Jovovich ilk evliliÄŸini Shawn Andrews ile yaptÄ±. Sonra 1997 ile 1999 arasÄ±nda FransÄ±z yÃ¶netmen Luc Besson (yukarÄ±da) ile birlikteydi.

ARADIÄžI AÅžKI ÃœNLÃœ YÃ–NETMENDE BULDU

Åžu anki eÅŸi yÃ¶netmen Paul W.S. Anderson ile 2009 yÄ±lÄ±nda evlendi Ã‡iftin 14 yaÅŸÄ±nda Ever ve 6 yaÅŸÄ±nda Dashiel ve 11 aylÄ±k Osian adÄ±nda Ã¼Ã§ tane kÄ±zÄ± bulunuyor.

KIZI DA ONUN Ä°ZÄ°NDEN GÄ°DÄ°YOR

Ã‡iftin en bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Ever Gabo da annesinin izinden giderek hem moda hem de sinema dÃ¼nyasÄ±nda kariyer yapmaya baÅŸladÄ±. Ever Gabo, Kara Dul adlÄ± filmde de Natasha Romanov'u canlandÄ±rdÄ±. Ever Gabo Anderson ilk olarak babasÄ±nÄ±n yÃ¶nettiÄŸi, annesinin de Ã¶nemli rollerinden birini Ã¼stlendiÄŸi Resident Evil: Son BÃ¶lÃ¼m'de kÃ¼Ã§Ã¼k bir rol Ã¼stlenmiÅŸti.

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