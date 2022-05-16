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Kıyafetleri servet değerinde! 730 binlik kombin...

#Tuğba Özerk#Keremcem#Demet Akalın
Kıyafetleri servet değerinde 730 binlik kombin...

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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730 binlik kombin

Tuğba Özerk önceki gün pahalı kombiniyle Bebek sahilinde yürüyüş yaparken objektife yansıdı.

Muhabirlerin fotoğraf çekme isteğini geri çevirmeyen Tuğba Özerk, pahalı kombiniyle dikkat çekti. Şarkıcının tişörtünden saatine üzerindeki her şey lüks markalara aitti ve kombinin toplam değeri 730 bin TL civarındaydı. (Behlül AYDIN)

Kıyafetleri servet değerinde 730 binlik kombin...

3 saatlik sohbet

Keremcem önceki gün kadın arkadaşıyla Etiler’deki bir mekanda görüntülendi. Şarkıcı, uzattığı saçlarıyla dikkat çekti. İkili, yaklaşık 3 saatlik sohbetin ardından mekandan ayrıldı. (Behlül AYDIN)

Kıyafetleri servet değerinde 730 binlik kombin...

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Dileği gerçek oldu

2020 Miss Fashion TV Turkey birincisi Elif Yılmaz’ın yılbaşı dileği gerçek oldu. 2022’ye girerken ‘aşk’ dileyen Yılmaz, Trabzonsporlu futbolcu Batuhan Kör’le ilişki yaşamaya başladı. 3 aydır süren ilişki, çiftin Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamalarına birlikte katılmasıyla ortaya çıktı.

Kıyafetleri servet değerinde 730 binlik kombin...

1 gecede hazırlandı

Demet Akalın, Trabzonspor’un Medical Park Stadyumu’nda düzenlediği şampiyonluk kutlamasında konser verdi. Ünlü şarkıcı, modacı Tolga Çam’ın bir gecede hazırladığı bordo-mavi renklerdeki kıyafetle sahneye çıktı. (Behlül AYDIN)

Kıyafetleri servet değerinde 730 binlik kombin...

Bergen için stüdyoda

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel şarkıcı oldu! Merhum sanatçı Bergen anısına hazırlanan saygı albümünün ikincisi için stüdyoya giren Öztel, “Seni Kalbimden Kovdum” adlı şarkıyı seslendirdi. Stüdyo kayıtları sırasında çekilen video sosyal medyada paylaşıldı.

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Kıyafetleri servet değerinde 730 binlik kombin...

Üç yıldız bir arada

Müzik dünyasının üç önemli ismi Mercan Dede, Hayko Cepkin ve Ceza aynı sahnede buluştu. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun Avrupa Günü kutlamaları kapsamında ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri’nde sahne alan üç ünlü isim, konserin sonunda “Aldırma Gönül” şarkısını birlikte seslendirdi. (Haşim KILIÇ)

Kıyafetleri servet değerinde 730 binlik kombin...

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#Tuğba Özerk#Keremcem#Demet Akalın

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