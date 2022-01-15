Kırmızı ipin sırrı çözüldü!

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SERENAY SARIKAYA

Kırmızı ipin uğuru

· Serenay Sarıkaya, yolu podyumlardan geçen oyuncular arasında. 2010’da, henüz 19 yaşındayken Miss Turkey Güzellik Yarışması’na katılan Sarıkaya, Gizem Memiç’in ardından ikinci olmuş. Türkiye’yi Miss Universe yarışmasında temsil etmeye hak kazanan Sarıkaya, oyunculuk kariyerine devam etmek isteyince yarışmadan çekilmiş.

· Sarıkaya, 15 yaşındayken Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması’na da katılmış ve jüri özel ödülünün sahibi olmuş.

· Çocukken modellik yapma hayalleri kuran Serenay Sarıkaya, daha sonra oyuncu olmaya karar vermiş. Bu kararını annesiyle paylaşan Sarıkaya, Antalya’dan İstanbul’a taşınma kararı almış.

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· Sarıkaya, fit ve estetik vücudunu küçük yaşlarda başladığı spora borçluymuş. Uzun süre voleybol oynayan Sarıkaya, bir dönem de basketbol ve tenisle ilgilenmiş.

· Dans etmeyi seven Sarıkaya, oyunculuk öncesi Latin dansları eğitimi almış.

· Rol aldığı projelerde zaman zaman şarkı söyleyen oyuncu, şan dersleri alarak bu alanda da kendini geliştirmiş.

· Hobileri arasında şiir yazmak ve günlük tutmak varmış. Keşfetmeyi de seven oyuncu, farklı ülkeleri gezmenin kendisine iyi geldiğini söylüyormuş.

· Sabah kalktığında ilk yaptığı şey ballı su içmekmiş.

· Güzel oyuncunun mutfakla arası iyiymiş. Mutfakta vakit geçirmeyi seven Sarıkaya, en çok yeşil mercimek yemeğinde iddialıymış.

· En sevmediği yiyecek pırasaymış, kokusuna bile tahammül edemiyormuş.

· Sanat tarihi ve sosyolojiye ilgi duyan Serenay Sarıkaya, bir ara resim sanatına merak sarmış.

· Güzel oyuncu, sağ ayak bileğinde taşıdığı kırmızı ipin kendisine uğur getirdiğine inanıyormuş.

BURAK SARIMOLA

8 yaşında sete adım attı

· Burak Sarımola, 1988’de oyunculuğa başladığında 8 yaşındaymış. Çocuk oyuncu olarak başladığı sektördeki ilk işi “Çaylar Şirketten” isimli TRT filmi olmuş.

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· Liseyi 6 senede bitirmiş. 3 sene normal şekilde okula gitmiş, fakat aynı zamanda sete de gittiği için devamsızlık sorunu yaşamaya başlamış. Ardından okul müdürünün de tavsiyesiyle açık liseye gitmiş, 3 sene de orada okumuş.

· Sarımola, kendisi gibi oyuncu olan, aynı zamanda yoga eğitmenliği yapan Özge O’Neill ile 14 senedir evliymiş. Çiftin 7 yaşında bir oğulları varmış.

· Burak Sarımola’nın iki dövmesi varmış. Oğlu Odin’in ismini ve savaş tanrısı Odin’i koluna çizdirmiş.

· 10 senedir oyuncu koçluğu yapan Burak Sarımola’nın geçmişte çalıştığı isimler arasında Berk Atan, Simay Barlas, Deniz Can Aktaş, Oğuzhan Karbi de var.

· Sarımola, 7 senedir düzenli olarak spor yapıyormuş. Uluslararası ‘personal trainer’ sertifikası almak istiyormuş.

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· Müzikle de ilgilenen oyuncu, ney çalıyormuş.

· En büyük hayallerinden biri, toprakla ilgilenmekmiş. İlerleyen zamanda çiftlik evi, bağ evi ya da bir hobi bahçesi alıp kendi bitkilerini yetiştirmek istiyormuş.

GİZEM TUNCER

Fatih Ürek korkusu

· Şanlıurfalı türkücü Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer’in annesi Işıl Hanım, Kıbrıslıymış. Küçükken ona bakan dadısı da Azerbaycanlı olduğu için tam bir kültür mozaiği içinde büyümüş.

· Gizem Tuncer, konservatuvara 14 yaşında başlamış. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Tuncer, daha sonra Haliç Üniversitesi Türk Müziği Bölümü’ne girmiş.

· Hayatta en çekindiği kişi Fatih Ürek’miş. Annesi, küçükken Gizem Tuncer’i 1 haftalığına Ürek’in Bodrum’daki evine bırakmış. Orada Fatih Ürek’le karşılaşan şarkıcı hâlâ Ürek’i gördüğünde hazır ola geçiyormuş!

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· Annesi ve ablasının 18 yaşındayken hediye ettiği kolyeyi 10 yıldır boynundan çıkarmıyormuş.

· Bir dönem fazla kilolarından yakınan Gizem Tuncer, azmetmiş ve 2.5 ayda tam 45 kilo vermiş. Tuncer, zayıflama kararının hayatının en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söylüyor.

· Küçükken de kilolu olduğu için çok sevdiği baleye yazılamamış. Çocukluğuna dair unutamadığı anılarından biri buymuş...

· Sürekli okuldan kaçtığı ve kurallara hiç uymadığı için bir dönem okuldan uzaklaştırılmış.

· Gizem Tuncer matematikte de başarısızmış. Çarpım tablosunu halen ezbere bilmiyormuş.

· İlginç ama pop müzik yapmasına rağmen asla pop dinlemezmiş, alternatif müzik severmiş.

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· Geceleri dört yastıkla yatarmış. Birini başına koyar, birine sarılır, diğerine ise sırtına dayarmış. Dördüncü yastıkta da köpeği yatarmış.

· Annesi menajerlik yaptığı için o küçükken evden ünlü eksik olmazmış. Çocukluğu mankenler, yapımcılar, oyuncular ve şarkıcılar arasında geçmiş.

CANSU TOSUN

Var oluşunu sorgulayıp oyuncu oldu

· Almanya doğumlu Cansu Tosun, oyunculuk öncesi uzun yıllar bale yapmış. 13 sene Nürnberg Operası’nda sahneye çıkmış. Yüksekokul eğitimine başlayınca baleyi bırakıp caz ve hip-hop danslarına yönelmiş.

· Oyuncu olma hayaliyle İstanbul’a gelen Tosun, yolculuğunu söyle ifade ediyor: “Hayatımı, var oluşumu sorguladığımda daha güçlü bir misyonum olduğunu düşünerek yön değiştirdim. Kimseyi tanımadığım İstanbul’a gelip eğitimime başladım.”

· Fotomodellik de yapan Tosun, küçük yaşlarda da birçok Alman markası için modellik yapmış.

· Cansu Tosun ilaç kullanmayı hiç sevmiyormuş. Hasta olduğunda da şifayı bitkilerde arıyormuş.

· Tosun, her insanın bir frekansı olduğuna inanıyormuş. Frekansını yükseltmek için dans ediyormuş ve ruhuna iyi gelecek müzikler dinliyormuş.

· “Su enerjidir” diyen oyuncu, bol bol su tüketiyormuş. Uyandığında da ilk iş olarak yüzünü soğuk suyla yıkıyormuş.