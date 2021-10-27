KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da 'salÄ±nÄ±nca' herkes baÅŸrol sandÄ±: Zendaya hayranlarÄ±na ÅŸok!

HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenin, hep daha fazlasÄ±nÄ± deneyimleyin!

Â© Copyright 2021 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
MAGAZÄ°NEKRANDAHAYATSEYAHATSTÄ°LKEYÄ°FMUCÄ°ZE LEZZETLER
HÃ¼rriyet Arama
Son dakika TFF resmen aÃ§Ä±kladÄ± Ä°ÅŸte MHKnin yeni baÅŸkanÄ±...Son dakika! TFF resmen açÄ±kladÄ±! Ä°ÅŸte MHK'nin yeni baÅŸkanÄ±...#Merkez Hakem Kurulu
SavcÄ± ilk defa aÃ§Ä±kladÄ±... KorkunÃ§ iddia gerÃ§ek Ã§Ä±ktÄ±SavcÄ± ilk defa açÄ±kladÄ±... Korkunç iddia gerçek çÄ±ktÄ±!#Alec Baldwin
TÃ¼rkiyede deprem tehlikesinin en yÃ¼ksek olduÄŸu yerTürkiye'de 'deprem tehlikesinin' en yüksek olduÄŸu yer#Deprem
TÃ¼rkiye ile ABD arasÄ±nda kritik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeTürkiye ile ABD arasÄ±nda kritik görüÅŸme#Ä°brahim KalÄ±n
CHPnin tezkereye hayÄ±r oyu vermesi... â€˜Onurlu bir parti HDPye tepki gÃ¶sterirdiâ€™CHP'nin tezkereye 'hayÄ±r' oyu vermesi... â€˜Onurlu bir parti HDP'ye tepki gösterirdi!â€™#CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan
Ä°YÄ° Partide tezkereye bir tek o hayÄ±r dedi DurmuÅŸ YÄ±lmaz uyarÄ±ldÄ± mÄ±Ä°YÄ° Parti'de tezkereye bir tek o 'hayÄ±r' dedi! DurmuÅŸ YÄ±lmaz uyarÄ±ldÄ± mÄ±?#DurmuÅŸ YÄ±lmaz
Avrupa bu skandalÄ± konuÅŸuyor YanlÄ±ÅŸlÄ±kla tutkal verildi, 2 Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼Avrupa bu skandalÄ± konuÅŸuyor! YanlÄ±ÅŸlÄ±kla tutkal verildi, 2 çocuk öldü!#Ä°ngiltere
Ãœniversite bu olayÄ± konuÅŸuyor Sahte akademisyen gÃ¶zaltÄ±ndaÜniversite bu olayÄ± konuÅŸuyor! Sahte 'akademisyen' gözaltÄ±nda#Zehra Zulal Atalay Laçin
Bu insanlardan biriyseniz dikkat Tek tek aÃ§Ä±klayÄ±p uyardÄ±lar...Bu insanlardan biriyseniz dikkat! Tek tek açÄ±klayÄ±p uyardÄ±lar...#Koronavirüs
Rekabet Kurumu talebini iletti PiyasanÄ±n organize edildiÄŸi tespit edildiRekabet Kurumu talebini iletti! 'PiyasanÄ±n organize edildiÄŸi tespit edildi'#FahiÅŸ Fiyat
Mahmut Uslu: Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k gÃ¼nahlarÄ± var, GÃ¶khan-Caner...Mahmut Uslu: 'Çok büyük günahlarÄ± var, Gökhan-Caner...'#Mahmut Uslu
Åžimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasÄ±ndaki iliÅŸki ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±Åžimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasÄ±ndaki iliÅŸki ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±!#Koronavirüs
Milyonlarca kiÅŸiyi etkileyecek... BÃ¼yÃ¼k kriz kapÄ±daMilyonlarca kiÅŸiyi etkileyecek... Büyük kriz kapÄ±da!#Rusya
Tolga Karelden yeni yatÄ±rÄ±mTolga Karel'den yeni yatÄ±rÄ±m#Tolga Karel
DÃ¼ÄŸÃ¼nden sekiz hafta sonra eÅŸini kaybetti: AcÄ±mÄ± anlatmaya kelimeler yetmezDüÄŸünden sekiz hafta sonra eÅŸini kaybetti: AcÄ±mÄ± anlatmaya kelimeler yetmez#Vivek Chadha
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da 'salÄ±nÄ±nca' herkes baÅŸrol sandÄ±: Zendaya hayranlarÄ±na ÅŸok!

#Zendaya#Zendaya Maree Stoermer Coleman #Timothee Chalamet
KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da salÄ±nÄ±nca herkes baÅŸrol sandÄ±: Zendaya hayranlarÄ±na ÅŸok

Pandemi yüzünden sakin geçen 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sinema sezonu da kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ± da hareketlendi.

Haberin DevamÄ±

FÄ°LM GÃ–STERÄ°ME GÄ°RÄ°NCE ÅžOKE EDEN GERÃ‡EK DE ORTAYA Ã‡IKTI
YÄ±lÄ±n en iddialÄ± yapÄ±mlarÄ±ndan biri olan Dune da gÃ¶sterime girdi. Denis Villeneuve'Ã¼n yÃ¶netmenliÄŸini Ã¼stlendiÄŸi filmin ABD ve Avrupa'nÄ±n Ã§eÅŸitli kentlerinde dÃ¼zenlenen galalarÄ±nda da iki genÃ§ oyuncu Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±: Timothee Chalamet ve Zendaya. DoÄŸal olarak da herkes iki genÃ§ yÄ±ldÄ±zÄ±n baÅŸrol paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. Ama film sinema salonlarÄ±nda seyirciyle buluÅŸtuktan sonra ise ÅŸoke eden gerÃ§ek ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da salÄ±nÄ±nca herkes baÅŸrol sandÄ±: Zendaya hayranlarÄ±na ÅŸok

HAYRANLARI SÄ°NEMA SALONLARINA KOÅžTU
25 yaÅŸÄ±ndaki Zendaya, Dune filminin tanÄ±tÄ±m yÃ¼zlerinden biri olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ baÅŸÄ±ndan beri. Galalarda ya da basÄ±n toplantÄ±larÄ±nda Ã¶ne Ã§Ä±kan isimlerden biri oldu. Durum bÃ¶yle olunca da herkes onun Dune'da Chalamet ile baÅŸrol paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. HayranlarÄ± da koÅŸar adÄ±m sinema salonlarÄ±nÄ±n yolunu tuttu.

KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da salÄ±nÄ±nca herkes baÅŸrol sandÄ±: Zendaya hayranlarÄ±na ÅŸok

Haberin DevamÄ±

FÄ°LMDEKÄ° ROLÃœ SADECE 7 DAKÄ°KA!
Fakat gerÃ§ek onlarÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrattÄ±: Zendaya, filmin tanÄ±tÄ±mÄ± ve pazarlamasÄ± iÃ§in Ã§ok etkili bir isim olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ yapÄ±mcÄ±lar tarafÄ±ndan. Ancak 2 saat 35 dakika uzunluÄŸundaki filmde perdede gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¼re sadece 7 dakikaydÄ±.

KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da salÄ±nÄ±nca herkes baÅŸrol sandÄ±: Zendaya hayranlarÄ±na ÅŸok

GÃœNDEMÄ°N Ä°LK SIRALARINA YERLEÅžTÄ°
Zendaya hayranlarÄ±nÄ± ÅŸoka uÄŸratan bu gerÃ§ek ortaya Ã§Ä±kÄ±nca da sosyal medyada konuyla ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸler yaÄŸmaya baÅŸladÄ±, Zendaya gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na yÃ¼kseldi.

KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da salÄ±nÄ±nca herkes baÅŸrol sandÄ±: Zendaya hayranlarÄ±na ÅŸok

JENERÄ°K DAHA UZUN SÃœRÃœYOR
Dune filmine Zendaya'yÄ± baÅŸroloe oynamak iÃ§in giden seyircilerden biri gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ "Filmin jeneriÄŸi bile Zendaya'nÄ±n perdede gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nden daha uzun sÃ¼rÃ¼yor" diyerek bildirdi.Â Tam adÄ± Zendaya Maree Stoermer Coleman olan genÃ§ yÄ±ldÄ±zÄ±n bir hayranÄ± da sadece 7 dakika gÃ¶rÃ¼nmesine raÄŸmen Zendaya'nÄ±n diÄŸer ekip arkadaÅŸlarÄ±ndan rol Ã§aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.Â Bir baÅŸka hayranÄ± da "Sanki ekranda 5 dakikadan fazla gÃ¶rÃ¼necekmiÅŸ gibi Zendaya'yÄ± basÄ±n turuna Ã§Ä±kardÄ±lar" diyerek uÄŸradÄ±ÄŸÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da salÄ±nÄ±nca herkes baÅŸrol sandÄ±: Zendaya hayranlarÄ±na ÅŸok

JASON MOMOA DA KADRODA
Zendaya'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Jason Momoa'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu kalabalÄ±k bir ekip rol alÄ±yor. Frank Herbert'in eserinden uyarlanan Dune Ã¼lkemizde Dune: Ã‡Ã¶l Gezegeni adÄ±yla gÃ¶sterime girdi. Herbert'in eseri, daha Ã¶nce 1984 yÄ±lÄ±nda David Lynch tarafÄ±ndan sinemaya uyarlanmÄ±ÅŸtÄ±.

KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da salÄ±nÄ±nca herkes baÅŸrol sandÄ±: Zendaya hayranlarÄ±na ÅŸok

Haberin DevamÄ±

HERBERT'IN ESERÄ°NDEN UYARLANDI
Filmin konusuna gelirsek: Uzak bir gelecekte geÃ§en "Dune", ailesi Ã§Ã¶l gezegeni Arrakisâ€™in kontrolÃ¼ne sahip olan Paul Atreidesâ€™in hikayesini anlatÄ±yor. Galaksinin farklÄ± noktalarÄ±ndaki gezegenler, rakip feodal aileler tarafÄ±ndan yÃ¶netilmektedir. Ã‡ok deÄŸerli bir kaynaÄŸÄ±n tek Ã¼reticisi olan Ã§Ã¶l gezegeni Arrakis'in kontrolÃ¼ asil aileler arasÄ±nda son derece talep gÃ¶rmektedir. "Baharat" adÄ± verilen bu kaynak, yÃ¼ksek bilinÃ§ ve uzun bir yaÅŸam sÃ¼resi sunarken, beraberinde Ã§ok ciddi yan etkileri de getirmektedir.
Â

KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da salÄ±nÄ±nca herkes baÅŸrol sandÄ±: Zendaya hayranlarÄ±na ÅŸok

Haberin DevamÄ±

SEYÄ°RCÄ°NÄ°N Ä°LGÄ°SÄ°NÄ° Ã‡EKTÄ°
AyrÄ±ca yÄ±ldÄ±zlararasÄ± yollarda gezinmeye yardÄ±mcÄ± olan kaynak da bu "baharat"tÄ±r. Bu kaynaÄŸÄ± elde etmek isteyen feodal rakiplerden Harkonen ailesi tarafÄ±ndan Paul ve ailesine tuzak kurulur. Bu tuzaÄŸÄ±n sonucunda Paul'un ailesi darmadaÄŸÄ±n olarak firari hale gelir. Paul, ailesinin Arrakis kontrolÃ¼nÃ¼ yeniden kazanmasÄ± iÃ§in bir isyan baÅŸlatÄ±rken, tÃ¼m evrenin seyrini deÄŸiÅŸtirebilme ihtimalini yakalayacaktÄ±r.

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Zendaya#Zendaya Maree Stoermer Coleman #Timothee Chalamet

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ yÃ¶netmeni Halyna Hutchinsi Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼... SavcÄ± ilk defa aÃ§Ä±kladÄ±

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüÅŸtü... SavcÄ± ilk defa açÄ±kladÄ±!

 Åžimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasÄ±ndaki iliÅŸki ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

Åžimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasÄ±ndaki iliÅŸki ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±!

KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸun kÄ±z kardeÅŸi gÃ¼ndem oldu

KÄ±vanç TatlÄ±tuÄŸ'un kÄ±z kardeÅŸi gündem oldu

GÄ±da fiyatlarÄ±na â€˜yakÄ±n takipâ€™

GÄ±da fiyatlarÄ±na â€˜yakÄ±n takipâ€™

Cumhuriyetâ€™ten ilham alan Ã‡inliler

Cumhuriyetâ€™ten ilham alan Çinliler