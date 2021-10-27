KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da 'salÄ±nÄ±nca' herkes baÅŸrol sandÄ±: Zendaya hayranlarÄ±na ÅŸok!

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FÄ°LM GÃ–STERÄ°ME GÄ°RÄ°NCE ÅžOKE EDEN GERÃ‡EK DE ORTAYA Ã‡IKTI

YÄ±lÄ±n en iddialÄ± yapÄ±mlarÄ±ndan biri olan Dune da gÃ¶sterime girdi. Denis Villeneuve'Ã¼n yÃ¶netmenliÄŸini Ã¼stlendiÄŸi filmin ABD ve Avrupa'nÄ±n Ã§eÅŸitli kentlerinde dÃ¼zenlenen galalarÄ±nda da iki genÃ§ oyuncu Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±: Timothee Chalamet ve Zendaya. DoÄŸal olarak da herkes iki genÃ§ yÄ±ldÄ±zÄ±n baÅŸrol paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. Ama film sinema salonlarÄ±nda seyirciyle buluÅŸtuktan sonra ise ÅŸoke eden gerÃ§ek ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

HAYRANLARI SÄ°NEMA SALONLARINA KOÅžTU

25 yaÅŸÄ±ndaki Zendaya, Dune filminin tanÄ±tÄ±m yÃ¼zlerinden biri olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ baÅŸÄ±ndan beri. Galalarda ya da basÄ±n toplantÄ±larÄ±nda Ã¶ne Ã§Ä±kan isimlerden biri oldu. Durum bÃ¶yle olunca da herkes onun Dune'da Chalamet ile baÅŸrol paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. HayranlarÄ± da koÅŸar adÄ±m sinema salonlarÄ±nÄ±n yolunu tuttu.

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FÄ°LMDEKÄ° ROLÃœ SADECE 7 DAKÄ°KA!

Fakat gerÃ§ek onlarÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrattÄ±: Zendaya, filmin tanÄ±tÄ±mÄ± ve pazarlamasÄ± iÃ§in Ã§ok etkili bir isim olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ yapÄ±mcÄ±lar tarafÄ±ndan. Ancak 2 saat 35 dakika uzunluÄŸundaki filmde perdede gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¼re sadece 7 dakikaydÄ±.

GÃœNDEMÄ°N Ä°LK SIRALARINA YERLEÅžTÄ°

Zendaya hayranlarÄ±nÄ± ÅŸoka uÄŸratan bu gerÃ§ek ortaya Ã§Ä±kÄ±nca da sosyal medyada konuyla ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸler yaÄŸmaya baÅŸladÄ±, Zendaya gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na yÃ¼kseldi.

JENERÄ°K DAHA UZUN SÃœRÃœYOR

Dune filmine Zendaya'yÄ± baÅŸroloe oynamak iÃ§in giden seyircilerden biri gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ "Filmin jeneriÄŸi bile Zendaya'nÄ±n perdede gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nden daha uzun sÃ¼rÃ¼yor" diyerek bildirdi.Â Tam adÄ± Zendaya Maree Stoermer Coleman olan genÃ§ yÄ±ldÄ±zÄ±n bir hayranÄ± da sadece 7 dakika gÃ¶rÃ¼nmesine raÄŸmen Zendaya'nÄ±n diÄŸer ekip arkadaÅŸlarÄ±ndan rol Ã§aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.Â Bir baÅŸka hayranÄ± da "Sanki ekranda 5 dakikadan fazla gÃ¶rÃ¼necekmiÅŸ gibi Zendaya'yÄ± basÄ±n turuna Ã§Ä±kardÄ±lar" diyerek uÄŸradÄ±ÄŸÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

JASON MOMOA DA KADRODA

Zendaya'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Jason Momoa'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu kalabalÄ±k bir ekip rol alÄ±yor. Frank Herbert'in eserinden uyarlanan Dune Ã¼lkemizde Dune: Ã‡Ã¶l Gezegeni adÄ±yla gÃ¶sterime girdi. Herbert'in eseri, daha Ã¶nce 1984 yÄ±lÄ±nda David Lynch tarafÄ±ndan sinemaya uyarlanmÄ±ÅŸtÄ±.

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HERBERT'IN ESERÄ°NDEN UYARLANDI

Filmin konusuna gelirsek: Uzak bir gelecekte geÃ§en "Dune", ailesi Ã§Ã¶l gezegeni Arrakisâ€™in kontrolÃ¼ne sahip olan Paul Atreidesâ€™in hikayesini anlatÄ±yor. Galaksinin farklÄ± noktalarÄ±ndaki gezegenler, rakip feodal aileler tarafÄ±ndan yÃ¶netilmektedir. Ã‡ok deÄŸerli bir kaynaÄŸÄ±n tek Ã¼reticisi olan Ã§Ã¶l gezegeni Arrakis'in kontrolÃ¼ asil aileler arasÄ±nda son derece talep gÃ¶rmektedir. "Baharat" adÄ± verilen bu kaynak, yÃ¼ksek bilinÃ§ ve uzun bir yaÅŸam sÃ¼resi sunarken, beraberinde Ã§ok ciddi yan etkileri de getirmektedir.

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SEYÄ°RCÄ°NÄ°N Ä°LGÄ°SÄ°NÄ° Ã‡EKTÄ°

AyrÄ±ca yÄ±ldÄ±zlararasÄ± yollarda gezinmeye yardÄ±mcÄ± olan kaynak da bu "baharat"tÄ±r. Bu kaynaÄŸÄ± elde etmek isteyen feodal rakiplerden Harkonen ailesi tarafÄ±ndan Paul ve ailesine tuzak kurulur. Bu tuzaÄŸÄ±n sonucunda Paul'un ailesi darmadaÄŸÄ±n olarak firari hale gelir. Paul, ailesinin Arrakis kontrolÃ¼nÃ¼ yeniden kazanmasÄ± iÃ§in bir isyan baÅŸlatÄ±rken, tÃ¼m evrenin seyrini deÄŸiÅŸtirebilme ihtimalini yakalayacaktÄ±r.