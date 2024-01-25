Kırmızı halıda nişanlanmışlardı: Genç çiften kötü haber geldi... Meğer hayalleri yarım kalmış!

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Ünlülerin şık kıyafetlerinin yarıştığı Oscar kırmızı halısının havası başka tabii. Ama birçok açıdan Cannes ve Venedik'teki kırmızı halının yanına bile yaklaşamaz.

Hem Cannes'da hem de Venedik'te bu ünlü kırmızı halıdan öyle çok ünlü geçti, orada öyle unutulmaz anlar yaşandı ki.

Ama aralarından bazıları diğerlerini gölgede bırakacak türden... İşte bunlardan biri 2022 yılında 79'uncu Venedik Film Festivali'nde gerçekleşmişti.

BİR ANDA YERE DİZ ÇÖKÜP EVLENME TEKLİF ETTİ

O yılın eylül ayında yapılan festivalin en iddialı filmlerinden biriydi Florian Zeller'ın yönettiği The Son (Oğul) adlı film.

Ünlülerin en gösterişli kıyafetleriyle adım attığı kırmızı halıda bir evlilik teklifi ve nişan yaşanmıştı çünkü o filmin galasında.

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Bir süredir birlikte olan genç çift; Oğul filminin galasında kırmızı halıda nişanlanmıştı. Sosyal medya hesaplarına bakılırsa da o günkü olay gösteriş için değildi belli ki. Çünkü genç çift hemen evlenmese de bir kız bebek sahibi oldu ve aile kurdu. Ama geçen yılın son yarısında kendilerinin de kalbini kıran bir gelişme yaşadılar.

79'uncu Venedik Film Festivali'ndeki galada nişanlanan o genç çift, İtalyan TV ünlüleri Alessandro Basciano ile Sophie Codegoni'ydi.

İki genç ekran yüzü birbirlerine rakip oldukları Big Brotner VIP 6 adlı yarışmada tanıştılar. Ama aralarındaki rekabet bir süre sonra aşka dönüştü. Sonuç olarak Alessandro Basciano ile Sophie Codegoni, sevgili oldu.

Davetli oldukları The Son filminin galasında da yüzlerce kişinin gözü önünde birbirlerine "ölüm onları ayırıncaya kadar, hastalıkla ve sağlıkta, iyi günde ve kötü günde" birlikte kalmaya söz verdiler.

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PARMAĞINA NİŞAN YÜZÜGÜNÜ TAKTI

Görünüşe göre Sophie Codegoni'nin olacaklardan haberi yoktu. İki aşık kırmızı halıya çıktı. Onca fotoğrafçının ve kameraların gözleri önünde Alessandro Basciano bir anda sevgilisinin önünde yere diz çöktü ve ona evlenme teklif etti. O anlarda elini de kalbinin üzerine koydu.

Onun bu davranışları Sophie Codegoni'yi önce çok şaşırttı sonra da duygulandırdı. Genç kadın da sevgilisinin karşısında diz çöktü. O sırada Basciano, güzel sevgilisinin parmağına nişan yüzüğünü taktı.

Genç çift sonra da bütün kameraların önünde birbirlerini öperek bu mutlu anı kutladı. Onların coşkusu da Venedik Film Festivali'nin unutulmazları arasında hafızalarda yer etti.

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Sonra çift birbirlerine sevgi gösterisinde bulunurken Sophie Codegoni, sevgilisinin kendisine evlilik teklif ederken verdiği tek taş yüzüğünü kameralara gösterdi.

ERKENDEN ANNE OLMAK İSTİYORDU

Güzel yıldız Codegoni'nin bu nişandan önce büyük bir hayali vardı: Erken yaşta anne olmak. Bunu da bir röportajında "Hep anne olma eğilimindeydim. Kardeşim Ricky'yi de ben büyüttüm" diyerek ifade etmişti.

Annesinin kendisini çok genç yaşta dünyaya getirdiğini söyleyen Codegoni, kendisi de vakit geçirmeden anne olmak istediğini belirtmişti. O röportajda sevgilisinin de kendisiyle aynı fikirde olduğunu sözlerine eklemişti.

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Codegoni, görünüşe göre genç yaşta anne olma arzusunu gerçekleştirdi. Fakat her ikisinin de evlilik hayali yarım kaldı.

BEBEK BİLE ONLARI BİR ARADA TUTMAYA YETMEDİ

Çünkü genç çift evlenemeden geçen yıl yollarını ayırdı. Aşklarının meyvesi olan minik kızları Sophie Blue bile onları bir arada tutmaya yetmedi.

Bebek dünyaya geldikten beş ay sonra 34 yaşındaki Basciano ile 23 yaşındaki Codegoni yollarını ayırdı.

Codegoni, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada aralarında çok ciddi sorunlar olduğunu bu yüzden ayrıldıklarını söyledi.

Genç yıldız bu ayrılığın kalbini çok kırdığını ama kızı sayesinde hayata tutunduğunu belirtti.

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Genç çiftin sosyal medya hesaplarında geçtiğimiz yılın temmuz ayında çektikleri mutluluk pozları yer alıyor. Fakat ondan birkaç ay sonra ayrıldılar...