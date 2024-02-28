Ünlü oyuncu 'Kimseye güvenmiyorum' deyip karısının memleketine taşınmıştı... Sessiz sedasız çocukları dörtlemişler!

Haberin Devamı

Hatta bazıları durumu bir adım daha ileri taşıyıp doğduğu yere yani köklerine dönüyor. Belki mesleğinden emekli olmuyor ama yine de hayatının hatırı sayılır bir bölümünü orada geçiriyor.

Birçoğuna sorarsanız da o pırıltılı dünyanın gürültüsünden patırtısından uzak yaşamak hem ruhsal hem de bedensel sağlıklarına gayet iyi geliyor.

İşte ünlü oyuncuyla meslektaşı da bunlardan biri. Ama onların durumunda söz konusu olan yakışıklı aktörün 'hanım köylü' olup karısının memleketine taşınması. Bu uğurda ülkesini bile değiştirmesi.

Pırıltılı dünyadan uzak yaşayan, sadece film galaları ya da ödül törenleri gerektirdiğinde spot ışıklarının altına, kamera karşısına çıkan bu ünlü çiftten bir de mutlu haber geldi. Meğer sessiz sedasız bir bebek sahibi daha olup çocuk sayısını dörde çıkarmışlar.

Haberin Devamı

KARISININ MEMLEKETİNE TAŞINDI

Kendine gözlerden uzak, daha doğal ortamda bir hayat kuran, ailesiyle birlikte sakin bir yaşam tercih eden bu yakışıklı oyuncu, rol aldığı Pearl Harbour başta olmak üzere birçok yapımla genç yaşta ünlü olan Josh Hartnett...

Bugün 45 yaşında olan Hartnett, 2021 yılından bu yana İngiliz oyuncu Tamsin Egerton ile evli. Üstelik de doğup büyüdüğü ABD'yi bırakıp daha sakin bir yaşam için Egerton'ın memleketine yani İngiltere'ye, bir kırsal bölgeye taşındı.

Josh Hartnett, son olarak sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Oppenheimer adlı film için kamera karşısına geçti. Bu yüzden de mesleği gereği gala, ödül töreni gibi etkinliklere katılıyor Tambin Egerton ile birlikte. x

Geçen hafta yapılan Sahne Oyuncuları Ödülleri gecesi de bunlardan biriydi. Hartnett ile Egerton, o gecede birlikte kameralar karşısına çıktı.

Amerikalı Josh Hartnett ile İngiliz oyuncu Tamsin Egerton, birlikte rol aldıkları bir projede tanışıp birbirlerine aşık oldular. Hartnett, daha sakin bir hayat için karısının memleketinde bir hayat kurdu.

Haberin Devamı

MUTLU HABERİ DE LAF ARASINDA SÖYLEDİ

O gece ise içlerinde bambaşka bir heyecan vardı. Çünkü ünlü çift, bir süre önce ailelerini biraz daha genişletti ve bir bebek sahibi daha oldu. Hartnett, bu mutlu haberi de Gold Derby adlı internet sitesiyle yaptığı röportajda ifade etti.

Hartnett, siteye verdiği röportajda, ailesiyle birlikte yaşam koşullarından da söz etti: " Dört tane çocuğum var, ayrıca şehir dışında yaşıyorum.. Bir yandan çalışıyorum ve aileme bakıyorum" diye konuştu.

ARTIK KARISININ MEMLEKETİNDE YAŞIYOR

Meraklı gözlerden ve hatta gösteri dünyasının ışıltısından uzakta bir hayat süren Josh Hartnett ile Tamsin Egerton, bir süredir Hollywood'da da yaşamıyorlar.

Haberin Devamı

Birlikte oynadıkları The Lovers filminin setinde tanışan Hartnett ile Egerton, 2021 yılında evlendi. Ama ondan önce 2015 yılında ilk çocukları dünyaya geldi. Ardından 2017 ve 2019 yılında da ikinci ve üçüncü bebekleri doğdu.

Hartnett'in söylediğine göre kısa süre önce aralarına bir yeni bebek daha katıldı. Bu şekilde de dört çocuklu bir aile oldular.

Bu arada Hartnett ile Egerton, ABD'den İngiltere'ye taşındı. Orası ise Tamsin Egerton'ın memleketi. Ünlü çift, Güney İngiltere'de Surrey ve Sussex sınırına yakın bir kırsal bölgede yaşıyor.

'GÜVENECEĞİM KİMSE KALMAMIŞTI'

Josh Hartnett, bundan bir süre önce verdiği röportajda Hollywood'dan taşınmak istediğini çünkü orada güvenebileceği kimse olmadığını söylemişti.

Haberin Devamı

Hartnett bu konuda katıldığı bir sohbet programında şunları söylemişti: "Hollywood'dan uzak durmak akıl ve ruh sağlığım için en iyisi."

Hartnett, birkaç yıl önce yüksek bütçeli filmlerde oynamama kararı almıştı. Bunun nedenini de "Kimseye güvenemiyordum" diye anlatmıştı. Sonra da sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Bütün dergilerin kapağındaydım. Bir yere gidemez olmuştum. Kendimden hoşnut değildim. Yalnız hissediyordum ve kimseye güvenmiyordum."

MESLEĞİ AZ DA OLSA ETKİLENDİ

Josh Hartnett, Hollywood'un pırıltılı hayatından uzaklaşıp İngiltere'de kırsal bölgede yaşamanın mesleğini az da olsa etkilediğini anlattı:

Haberin Devamı

"Bana hala rol teklifleri geliyor. Ama eskiden Hollywood'da yaşarken beğendiğim bir rol olduğunda onu ele geçirme şansım daha fazlaydı. Şimdi oynamak istediğim bir rol olduğunda biraz mücadele etmem gerekiyor. Ama sorun yok. Bu rolü aldığınızda daha büyük bir ödül kazanmış gibi hissediyorsunuz."

Josh Hartnett'in filmografisinde 1990'lı yılların unutulmaz yapımlarından biri olan Pearl Harbour'un yanı sıra Kara Şahin Düştü, Sin City, Target Number One gibi yapımlar da bulunuyor. Hartnett son olarak sezonun en iddialı filmlerinden biri olan Oppenheimer için kamera karşısına geçti.