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Kim Kardashian'a 13 yaş genç sevgili

#Kim Kardashian#Pete Davidson#Kanye West
Kim Kardashiana 13 yaş genç sevgili

Kanye West ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran Kim Kardashian yni bir aşka yelken açtı.

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SÖYLENTİLERİ DOĞRULADILAR
Bir süredir Hollywood'un "asi" simalarından biri olarak tanınan Pete Davidson ile samimi görüntüler sergiliyordu. Kardashian ve Davidson bu söylentileri fazla uzatmadan son noktayı koydu. İkili aşk yaşadıklarını Palm Springs'te el ele görüntülenerek doğrulamış oldu.

Kim Kardashiana 13 yaş genç sevgili

KANYE WEST'TEN SONRA İLK ROMANTİK İLİŞKİ
Kardashian ve Davidson bir süredir haklarında çıkan "romantik ilişki yaşıyorlar" söylentileriyle magazin basınının manşetlerini süslüyordu. Böylece Kanye West'ten ayrıldıktan sonra Kim Kardashian, hakkında çıkan aşk söylentilerinden birini ilk kez doğrulamış da oldu.

Kim Kardashiana 13 yaş genç sevgili

WEST DE SHAYK İLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Kardashian'ın yollarını ayırmaya karar verdiği eski eşi 44 yaşındaki Kanye West de geçen yaz model Irina Shayk ile görüntülenmişti. Herkes onların yeni bir aşka yelken açtığını düşünürken West ile Shayk'ın ilişkisi fazla uzun ömürlü olmadı.

Kim Kardashiana 13 yaş genç sevgili

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 ANNESİYLE DE TANIŞTIRMIŞ
West ile evliliğinden, ikisi biyolojik diğer ikisi taşıyıcı anne yöntemiyle dört çocuk annesi olan 41 yaşındaki Kim Kardashian, bir süredir Pete Davidson ile samimi görüntüler sergiliyordu. Hatta sosyal medya paylaşımlarının da ortaya çıkardığı gibi onu annesi Kris Jenner ile de tanıştırmış.

Kim Kardashiana 13 yaş genç sevgili

KAIA GERBER İLE AŞK YAŞADI
28 yaşındaki Pete Davidson, Hollywood'un "asi"lerinden biri olarak biliniyor. Davidson aynı zamanda gösteri dünyasının genç yıldızlarıyla yaşadığı romantik ilişkilerle de gündeme geliyordu son dönemde. Tam adı Peter Michael Davidson olan oyunçu, yazar ve komedyen bir dönem, Cindy Crawford ile Rande Gerber'ın kızı model Kaia Gerber ile samimi şekilde görüntülenmiş ve ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Kim Kardashiana 13 yaş genç sevgili

CRAWFORD İLİŞKİYİ ONAYLAMAMIŞTI
Ancak yine o dönemde Crawford'un, kızından hem yaşça büyük olan hem de ardı ardına yaşadığı ilişkilerle bilinen Davidson ile romantik bir ilişkiye başlamasına onay vermediği de ileri sürülmüştü.

Kim Kardashiana 13 yaş genç sevgili

MARGARET QUALLEY İLE AŞK YAŞADI
Pete Davidson'ın 'gönül defterinde' kendisinden yaşça büyük olan Kate Beckinsale ile Ariana Grande'nin adı da yazılı. Davidson daha önce de Andie MacDowell'ın kızı Margaret Qualley ile aşk yaşamıştı. Qualley ile Davidson'ın romantik görüntüleri de manşetlere çıkmıştı. Davidson'ın adı ondan ayrıldıktan kısa bir süre sonra da Kaia Gerber ile anılmıştı.

 

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#Kim Kardashian#Pete Davidson#Kanye West

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