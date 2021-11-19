Kim Kardashian'a 13 yaş genç sevgili

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SÖYLENTİLERİ DOĞRULADILAR

Bir süredir Hollywood'un "asi" simalarından biri olarak tanınan Pete Davidson ile samimi görüntüler sergiliyordu. Kardashian ve Davidson bu söylentileri fazla uzatmadan son noktayı koydu. İkili aşk yaşadıklarını Palm Springs'te el ele görüntülenerek doğrulamış oldu.

KANYE WEST'TEN SONRA İLK ROMANTİK İLİŞKİ

Kardashian ve Davidson bir süredir haklarında çıkan "romantik ilişki yaşıyorlar" söylentileriyle magazin basınının manşetlerini süslüyordu. Böylece Kanye West'ten ayrıldıktan sonra Kim Kardashian, hakkında çıkan aşk söylentilerinden birini ilk kez doğrulamış da oldu.

WEST DE SHAYK İLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Kardashian'ın yollarını ayırmaya karar verdiği eski eşi 44 yaşındaki Kanye West de geçen yaz model Irina Shayk ile görüntülenmişti. Herkes onların yeni bir aşka yelken açtığını düşünürken West ile Shayk'ın ilişkisi fazla uzun ömürlü olmadı.

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ANNESİYLE DE TANIŞTIRMIŞ

West ile evliliğinden, ikisi biyolojik diğer ikisi taşıyıcı anne yöntemiyle dört çocuk annesi olan 41 yaşındaki Kim Kardashian, bir süredir Pete Davidson ile samimi görüntüler sergiliyordu. Hatta sosyal medya paylaşımlarının da ortaya çıkardığı gibi onu annesi Kris Jenner ile de tanıştırmış.

KAIA GERBER İLE AŞK YAŞADI

28 yaşındaki Pete Davidson, Hollywood'un "asi"lerinden biri olarak biliniyor. Davidson aynı zamanda gösteri dünyasının genç yıldızlarıyla yaşadığı romantik ilişkilerle de gündeme geliyordu son dönemde. Tam adı Peter Michael Davidson olan oyunçu, yazar ve komedyen bir dönem, Cindy Crawford ile Rande Gerber'ın kızı model Kaia Gerber ile samimi şekilde görüntülenmiş ve ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmişti.

CRAWFORD İLİŞKİYİ ONAYLAMAMIŞTI

Ancak yine o dönemde Crawford'un, kızından hem yaşça büyük olan hem de ardı ardına yaşadığı ilişkilerle bilinen Davidson ile romantik bir ilişkiye başlamasına onay vermediği de ileri sürülmüştü.

MARGARET QUALLEY İLE AŞK YAŞADI

Pete Davidson'ın 'gönül defterinde' kendisinden yaşça büyük olan Kate Beckinsale ile Ariana Grande'nin adı da yazılı. Davidson daha önce de Andie MacDowell'ın kızı Margaret Qualley ile aşk yaşamıştı. Qualley ile Davidson'ın romantik görüntüleri de manşetlere çıkmıştı. Davidson'ın adı ondan ayrıldıktan kısa bir süre sonra da Kaia Gerber ile anılmıştı.