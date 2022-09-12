Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Kim der ki 44 yaşında! Sıfır makyaj fotoğrafına övgüler yağdı

Güncelleme Tarihi:

#Genç Kızlara Taş Çıkardılar#Emine Ün#Demet Şener
Kim der ki 44 yaşında Sıfır makyaj fotoğrafına övgüler yağdı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 14:24

Yazın son günlerini Bodrum'da geçiren ünlü model bikinili pozlarını paylaştı.

Haberin Devamı

Oyuncu ve model Emine Ün, tatilin son günlerini Bodrum'da geçiriyor. Duru adında bir kızı olan 44 yaşındaki Ün, bikinili pozlarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. 

Sıfır makyaj Emine Ün'ün formda görüntüsüne övgüler yağdı. 

Kim der ki 44 yaşında Sıfır makyaj fotoğrafına övgüler yağdı

YILLARA MEYDAN OKUYORLAR

Magazin dünyasının 40'lı yaşları geride bırakan ünlüleri arasında bikinili fotoğraf akımı başladı... Genç kızlara taş çıkaran isimlerin paylaşımlarına övgüler yağdı.

KİM DER 2 ÇOCUK ANNESİ

Türkiye eski güzeli, manken Demet Şener mayolu pozunu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. 45 yaşında ve iki çocuk annesi olan Şener, kusursuz fiziği ile beğeni topladı. 

Haberin Devamı

Kim der ki 44 yaşında Sıfır makyaj fotoğrafına övgüler yağdı

 

YILLAR ONA YARADI

Sinemanın ünlü ismi Aydan Şener, sezonun ilk bikinili pozunu paylaştı. 59 yaşındaki Şener'in kusursuz fiziği dikkat çekti. 

Kim der ki 44 yaşında Sıfır makyaj fotoğrafına övgüler yağdı

DOLUNAY'A ÖVGÜ

49 yaşındaki oyuncu Dolunay Soysert de çıktığı tatilden fotoğrafları Instagram'da takipçileri ile paylaştı. 

Kim der ki 44 yaşında Sıfır makyaj fotoğrafına övgüler yağdı

SPOR ZAMANI

Hülya Avşar her yıl olduğu gibi bu yıl da yazı Ayvalık'ta geçiriyor. Avşarkızı, sahilde spor yaparken çektiği anları takipçileri ile paylaştı.  

Kim der ki 44 yaşında Sıfır makyaj fotoğrafına övgüler yağdı

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Sevgilisi Nazım Akmandil ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Burcu Esmersoy, bikinili pozlarını takipçileri ile paylaşmaya devam ediyor. 

Kim der ki 44 yaşında Sıfır makyaj fotoğrafına övgüler yağdı

EBRU TATİLDE

Haberin Devamı

Eşi Uğur Akkuş ile bir süredir Amerika'da olan Ebru Şallı havuz başı fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı. Uzun yıllardır pilates ile uğraşan 45 yaşındaki Şallı, kusursuz fiziğini gözler önüne serdi. 

Kim der ki 44 yaşında Sıfır makyaj fotoğrafına övgüler yağdı

HER ZAMANKİ EDA

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, Mikanos tatilne devam ediyor. 42 yaşındaki Taşpınar, iddialı pozlarını Instagram'da takipçileri ile paylaşıyor. 

Kim der ki 44 yaşında Sıfır makyaj fotoğrafına övgüler yağdı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Genç Kızlara Taş Çıkardılar#Emine Ün#Demet Şener

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles