Ünlü oyuncu sonunda isyan etti: Vücudumu sormayın bana, kendimi bu konudan emekli ettim!

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Hele bir de bu ünlü, kilo almışsa ve gösteri dünyasının ideal güzellik kalıplarının dışına çıkmassa... Gerisini siz düşünün! İşte o zaman magazin basınının manşetlerinden inmek bilmiyor o ünlü. Şöyle bir baktığınızda bunun çok örneğini de görürsünüz zaten.

İşte böyle kilolarıyla sık sık gündeme gelen ünlülerden biri bu konuda konuştu ve kendi açısından son noktayı koydu.... Bu ünlü oyuncu "Ben artık kilolarımla ilgili konuşmaktan emekli oldum" dedi bu ünlü. Ve hemen ardından ekledi: "Bundan böyle kilolarıma değil vücudumun nasıl çalıştığına odaklanmış durumdayım."





ARTIK VÜCUDUYLA İLGİLİ KONUŞMAYACAK

Yıllar boyunca bir alıp bir verdiği kilolarıyla magazin basınına manşet olmaktan bıkan bu ünlü, oyuncu Bryce Dallas Howard.

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Ünlü yönetmen Ron Howard'ın kızı olan 42 yaşındaki Bryce Dallas Howard, People dergisine verdiği demeçte "Bundan böyle vücudumla ilgili konuşmayacağım" dedi.

Bryce Dalllas Howard "Kilolarım ve vücudum hakkında konuşmaktan emekli oldum "diyerek artık bu konudaki soruları yanıtlamaktan bıktığını ifade etti. Oyuncu "Bundan sonra vücudumun neler yaptığına ve neler yapabileceğine odaklanacağım" diye sürdürdü sözlerini.

'BENİM KİLOLARIM DALGALI'

Yıllardır emek harcadığı Hollywood'da bazı dönemlerde kendisinden kilo vermesinin istendiğini hatırlatan Bryce Dallas Howard "Ben, kiloları dalgalanan biriyim" diyerek herkes gibi zaman zaman kilo aldığını zaman zaman da kilo verdiğini belirtti.

Uzun süre dengesiz bir biçimde alıp verdiği kilolarla konuşulan Bryce DallaS Howard bu konuda vardığı sonucu da şöyle özetledi: "Biraz zaman aldı, üzerinde çalışmam gerekti. Ama sonunda anladım ki diyetler bir düşmandır. En azından benim için."

Bryce Dallas Howard, sinema sektöründe kendisinden kilo vermesini isteyen yapımcılarla doğru şekilde konuşmayı öğrendiğini de ifade etti: "Bulduğum en iyi yöntem insanlarla iletişim halinde olmak. Eğer bir yapımcı beni seçmek isterse harika. Ama benden kilo vermemi istiyorsa onun aradığı aslında başka bir oyuncu demektir."

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Howard, son projesi Argylle'de birlikte çalıştığı yönetmen Matthew Vaughn ile bu konuyu konuştuklarını da anlattı. Ama yönetmen Bryce Dallas Howard'a onunla çalışmak istediğinden emin olduğunu söyleyince o da projeye dahil olmuş sonuçta.

BU DÜNYADAKİ HER KADININ BEDENİ FARKLI

Bütün bunların yanı sıra Bryce Dallas Howard'ın kilo konusunda dikkat ettiği başka bir ayrıntı daha var... Çekim sırasında kilosunu korumak... Bunun kendisini daha güçlü bir hale getirdiğini de sözlerine ekledi oyuncu.

Bryce Dallas Howard'ın rol aldığı 2022 tarihli Jurassic World Dominion filminde de kiloları sorun olmuştu. Oyuncu, bir röportajda bu konunun "Yeniden" gündeme geldiğini belirtip "Nasıl anlatsam... Vücudumun doğal halini sinemada kullanmamamı istediler" diye konuştu.

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Fakat onun söylediğine göre filmin yönetmeni Colin Trevorrow Howard'ın yanında yer aldı bu tartışmada.

Anlattığına göre yapımcılar "Bryce'dan kilo vermesini istemek zorundayız" dedi. Fakat bu kez işin içine giren yönetmen "Bu dünyada birbirinden farklı tiplerde kadınlar var. Benim filmimdeki gezegende de kadınların tipleri birbirinden farklı" dedi. Sonunda Bryce Dallas Howard da projede yer aldı.

ONLARIN EVİNDE 'DİYET' KİRLİ BİR KELİME

Bryce Dallas Howard, sektördeki kilo baskısına karşı ailece önlem aldıklarını da söyledi bir röportajında. "Bizim evimizde 'diyet' kelimesi kirli bir kelime" diye anlattı durumu.

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2006 yılında Seth Gabel ile evlenen Bryce Dallas Howard bu evlilikten iki tane çocuk sahibi oldu. Theodore 17, Beatrice de 12 yaşında.

Howard kızlarının da bu kilo baskısından uzak büyümesi için elinden geleni ardına koymuyor. Söylediğine göre onları, hiç kimseye kilo yüzünden saygısızlık etmemeleri konusunda bilinçlendiriyor.

Bryce Dallas Howard, ünlü yönetmen Ron Howard'ın kızı.