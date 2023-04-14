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Kerem Bürsin'in yeni adresi... 50 milyonluk malikanede sevgilisi Mehtap Algül ile yaşayacak

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#Kerem Bürsin#Mehtap Algül#Beykoz Konakları
Kerem Bürsinin yeni adresi... 50 milyonluk malikanede sevgilisi Mehtap Algül ile yaşayacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 07:41

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde yaptığı gayrimenkul alımıyla gündemde. Yetenekli oyuncunun, İstanbul’un en prestijli sitesi Beykoz Konakları’nda 50 milyon TL’ye muhteşem bir malikane satın aldığını öğrendim.

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Beykoz Konakları, yeşillikleri içinde yer alan malikaneleriyle gösterişli yaşamıyla tanınan ve Türkiye’nin en elit kesiminin aranan adresi.

Kerem Bürsinin yeni adresi... 50 milyonluk malikanede sevgilisi Mehtap Algül ile yaşayacak

Son teknoloji olanaklara sahip geniş bir alana yayılan site, Boğaz’ın nefes kesici manzarasını da sunuyor. Kerem Bürsin, bu lüks evde tek başına yaşamayacak!

Kerem Bürsinin yeni adresi... 50 milyonluk malikanede sevgilisi Mehtap Algül ile yaşayacak

Geçtiğimiz günlerde yazmıştım... Yakışıklı oyuncu, bir süredir sosyal medyanın ünlü ismi Mehtap Algül ile birlikte. Duyduğuma göre yeni evine de yeni sevgilisiyle birlikte taşınacak. Hatta evin dekorasyonuna da şu sıralar birlikte karar veriyorlar.

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Yaz sezonunu açıyor

Ian Schrager imzalı The Bodrum Edition, bugün yeniden kapılarını açıyor.

Kerem Bürsinin yeni adresi... 50 milyonluk malikanede sevgilisi Mehtap Algül ile yaşayacak

Yaz sezonunun startını veren otel, etkinlikleri ve pop-up projeleriyle iddialı. Büyük ilgi gören “Full Moon” partilerinin yanı sıra özel programlarla konukların enerjilerini artıran ve sağlıklı öğünlerle formda tutan “Bootcamp” etkinlikleri de merakla bekleniyor.

Otele özel tasarım

Modacı Hakan Akkaya, bu kez otel tasarladı. İş insanı Murat Filcan’ın sahibi olduğu Alaçatı’da yer alan 21 odalı The Local House’un iç tasarımı ve dizaynını yapan Akkaya, Alataçı’da bilinen otel klişelerini de yıktı.

Kerem Bürsinin yeni adresi... 50 milyonluk malikanede sevgilisi Mehtap Algül ile yaşayacak

Havuzdan, odalarına kadar farklı bir konseptle bugün kapılarını açacak olan otel, hem bayram hem de Alaçatı Ot Festivali’nde misafirlerini ağırlayacak.

Kerem Bürsinin yeni adresi... 50 milyonluk malikanede sevgilisi Mehtap Algül ile yaşayacak

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Yeni bir platform

Türkiye ilk kez hem sosyal medya hem de e-ihracatın bir arada bulunduğu yeni bir sistem ile tanışıyor.

Kerem Bürsinin yeni adresi... 50 milyonluk malikanede sevgilisi Mehtap Algül ile yaşayacak

İster KOBİ düzeyinde, ister büyük montanlı üretim yapan işletmeler, B2GETA platformu üzerinden Avrupa’daki alıcılar ile buluşacak. B2GETA CEO’su Erdem Gülhan, “Türkiye’de bu kapsamda bir platform yok. Türkiye’deki bir mobilya üreticisi bizim sistemimiz üzerinden Almanya’daki bir alıcıya ürün satabilecek. Üstelik lojistik, depolama ve dağıtım ağını biz yöneteceğiz” dedi.

Bayram öncesi kampta

Sinan Akçıl, bayram konserleri öncesinde hem biraz zayıflamak hem de detoks yaparak zindelik kazanmak için bir haftalığına kampa girdi. Bodrum’daki Vitalica Wellness’e giden Akçıl, kışın aldığı beş kilo fazlalığını verecek.

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Kerem Bürsinin yeni adresi... 50 milyonluk malikanede sevgilisi Mehtap Algül ile yaşayacak

Sağlıklı beslenerek zayıflayacak olan ünlü şarkıcı, detoks kampında forma girecek. Bayramdan önce deprem bölgesine de gidecek olan sanatçı, burada depremzedelerle bir araya gelerek moral verecek.

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#Kerem Bürsin#Mehtap Algül#Beykoz Konakları

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