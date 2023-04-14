Kerem Bürsin'in yeni adresi... 50 milyonluk malikanede sevgilisi Mehtap Algül ile yaşayacak

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Beykoz Konakları, yeşillikleri içinde yer alan malikaneleriyle gösterişli yaşamıyla tanınan ve Türkiye’nin en elit kesiminin aranan adresi.

Son teknoloji olanaklara sahip geniş bir alana yayılan site, Boğaz’ın nefes kesici manzarasını da sunuyor. Kerem Bürsin, bu lüks evde tek başına yaşamayacak!

Geçtiğimiz günlerde yazmıştım... Yakışıklı oyuncu, bir süredir sosyal medyanın ünlü ismi Mehtap Algül ile birlikte. Duyduğuma göre yeni evine de yeni sevgilisiyle birlikte taşınacak. Hatta evin dekorasyonuna da şu sıralar birlikte karar veriyorlar.

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Yaz sezonunu açıyor

Ian Schrager imzalı The Bodrum Edition, bugün yeniden kapılarını açıyor.

Yaz sezonunun startını veren otel, etkinlikleri ve pop-up projeleriyle iddialı. Büyük ilgi gören “Full Moon” partilerinin yanı sıra özel programlarla konukların enerjilerini artıran ve sağlıklı öğünlerle formda tutan “Bootcamp” etkinlikleri de merakla bekleniyor.

Otele özel tasarım

Modacı Hakan Akkaya, bu kez otel tasarladı. İş insanı Murat Filcan’ın sahibi olduğu Alaçatı’da yer alan 21 odalı The Local House’un iç tasarımı ve dizaynını yapan Akkaya, Alataçı’da bilinen otel klişelerini de yıktı.

Havuzdan, odalarına kadar farklı bir konseptle bugün kapılarını açacak olan otel, hem bayram hem de Alaçatı Ot Festivali’nde misafirlerini ağırlayacak.

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Yeni bir platform

Türkiye ilk kez hem sosyal medya hem de e-ihracatın bir arada bulunduğu yeni bir sistem ile tanışıyor.

İster KOBİ düzeyinde, ister büyük montanlı üretim yapan işletmeler, B2GETA platformu üzerinden Avrupa’daki alıcılar ile buluşacak. B2GETA CEO’su Erdem Gülhan, “Türkiye’de bu kapsamda bir platform yok. Türkiye’deki bir mobilya üreticisi bizim sistemimiz üzerinden Almanya’daki bir alıcıya ürün satabilecek. Üstelik lojistik, depolama ve dağıtım ağını biz yöneteceğiz” dedi.

Bayram öncesi kampta

Sinan Akçıl, bayram konserleri öncesinde hem biraz zayıflamak hem de detoks yaparak zindelik kazanmak için bir haftalığına kampa girdi. Bodrum’daki Vitalica Wellness’e giden Akçıl, kışın aldığı beş kilo fazlalığını verecek.

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Sağlıklı beslenerek zayıflayacak olan ünlü şarkıcı, detoks kampında forma girecek. Bayramdan önce deprem bölgesine de gidecek olan sanatçı, burada depremzedelerle bir araya gelerek moral verecek.