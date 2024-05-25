Sosyete güzelinden itiraf geldi... Hamile hissetmek için karnıma protez taktım

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Tabii bu arada o bebeği karnında taşıyıp dünyaya getiren anne de ruhsal ve fiziksel değişimler geçirir. Birçoğu hamilelik sırasında kilo alır ve sonra eski haline dönmek için çaba harcamak zorunda kalır.

İşte bu yüzden de gösteri dünyasının fiziksel görüntüleri çok önemli olan bazı ünlü kadınları bebeklerini kendileri dünyaya getirmek istemez.

Tabii bazıları da yaşları ilerlediği ya da sağlıkları el vermediği için bu yolu seçer ama özellikle gösteri dünyasında bu gibi durumlar için başvurulan bir seçenek var: Taşıyıcı annelik!

Birçok ünlü, çeşitli nedenlerle çocuk sahibi olmak için bu yönteme başvuruyor. Bu durum uzunca bir süredir de tartışma konusu.

Anne ile bebeğin yeterince duygusal bağ kuramayacak olması, aslında o bebeğin onu aylarca kendi bedeninde taşıyan kadınla daha sıkı bağlantısı olduğu gibi konular tartışılıp duruyor.

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Burada en önemli noktalardan biri de her ne kadar dünyaya gelen bebeğin annesi olsa da söz konusu kadının bebeği kendi karnında taşımadığı, kendisi doğurmadığı için onunla gerçek bir iletişim kurup kuramayacağı.

Bunlar bir yana tam da böyle bir şekilde yani taşıyıcı anne kullanarak iki çocuk sahibi olan bir ünlüden bu konuda şaşırtıcı bir itiraf geldi...

Bu ünlü bir taşıyıcı anne, onun ve kocasının bebeğini doğurmaya gün sayarken, kendisinin de hamileliğin nasıl bir şey olduğunu hissetmek için protez karın taktığını açıkladı.

İKİ BEBEĞİNİ DE TAŞIYICI ANNE DÜNYAYA GETİRDİ

Bu ilginç itirafıyla gündemde olan bu ünlü sosyete güzeli Paris Hilton. Bir zamanlar çılgın hayatıyla eğlence dünyasına damgasını vuran 43 yaşındaki Hilton, 2021 yılından bu yana Carter Reum ile evli.

Bu evlilikten de 16 aylık Phoenix ve 6 aylık London adında biri kız diğeri erkek iki tane çocuğu bulunuyor.

Artık herkesin bildiği gibi Paris Hilton ve kocası Carter Reum, bu bebeklere taşıyıcı anne yöntemiyle sahip oldu.

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HAMİLELİĞİN NASIL BİR DUYGU OLDUĞUNU ANLAMAK İSTEMİŞ

Hilton, hayatından çarpıcı kesitler sunduğu Paris: The Memoir adlı kitabının yenilenmiş versiyonunda annelik serüvenine yer veren özel bir bölüm ekledi.

İşte o bölümde de taşıyıcı anne çocuğunu karnında taşırken kendisi de hamileliğin nasıl bir duygu olduğunu anlayabilmek için protez hamile karnı taktığını yazdı.

Paris Hilton bu konudaki fikirlerini şöyle satırlara döktü: "Hamileliğin nasıl bir his olduğunu bilmek istiyordum. Bunun için de protez bir hamile karnı aldım ve evde gün içinde onu taktım."

Hilton kitabının bu bölümünde "Bunun kulağa çılgınca geldiğini biliyorum. Ama bu yolla da olsa bunun nasıl bir durum olduğunu hissetmek istedim. Karnımdaki ağırlığı hissediyordum. Ellerimi onun üzerine koyup okşuyordum: Önümüzde kocaman bir hayat hissediyordum" diye sürdürdü satırlarını.

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SONRADAN APTALCA BULMUŞ

Fakat Hilton bir süre sonra bunun aptalca bir fikir olduğu kanısına varmış.

Sonradan fikrinin nasıl değiştiğini de şöyle satırlara döktü Paris Hilton: "Birilerinin benim hamile olduğumu görün görmemesi önemli değildi. Benim duygusal hamileliğim gerçekçi ve değerliydi. Bebeğimin tam olması gereken yerde olduğunu her gün daha sıcacık bir hale gelip büyüdüğünü bilmek beni mutlu etti."

AYNI YIL İÇİNDE İKİ BEBEK SAHİBİ OLDULAR

Paris Hilton ile Carter Reum, ilk bebekleri Phoenix'i geçen yılın ocak ayında kucaklarına aldı. Kızları London da yine geçen yılın kasım ayında dünyaya geldi.

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Hilton, birçok kişinin bunun bir hata olduğunu düşündüğünü ama başından beri bu durumun planlanmış olduğunu belirtti.

Bu durumu da kitabında şöyle anlattı Paris Hilton: "Hayalimiz bir erkek ve bir kız çocuğa sahip olmaktı. Farklı ama birbirine yakın zamanlarda doğacaklardı. Böylece ikiz gibi büyüyeceklerdi."

Görünüşe göre Paris Hilton ile Carter Reum, bu hayallerini gerçekleştirdiler. Sadece 10 ay arayla önce bir erkek, sonra da bir kız çocuğa sahip oldular.

İKİ BEBEĞİ DE İKİ FARKLI TAŞIYICI ANNE DOĞURDU

Bu arada Hilton ile Reum'un bebeklerinin ikisini de aynı taşıyıcı anne dünyaya getirmedi. Bunun yerine iki farklı taşıyıcı anne kullandı ünlü çift.

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Hilton'a göre bu durum bir gerçek hayat mucizesi... Sosyetik güzelin "melek taşıyıcı anneler" diye tanımladığı bu iki kadın da aynı yıl içinde hamile kaldı. Yine aynı yıl içinde bebekler dünyaya geldi.

Her ne kadar kendisi hamile kalıp dünyaya getirmemiş olsa da Paris Hilton, iki çocuğunun doğumundan sonra nefes almaya bile korkar hale geldi kitabında yazdığına göre.

Kendi deyimiyle "gözlerini kafesteki bu iki kuştan ayıramaz oldu." Çünkü yine onun kitabında yer verdiği kelimelerle tanımlamak gerekirse ikisi de "çok kırılgan, çok değerli."

ÇOCUK DOĞURMAKTAN KORKUYORDU

Paris Hilton, geçen yıl yayınlanan kitabında çocuk doğurmaktan korktuğunu itiraf etmişti.

Sosyetik güzel, ilk gençlik yıllarında sürdürdüğü çılgın hayat yüzünden uslanması için gönderildiği yatılı okulda tacize uğradığını ve bu yüzden hamile kalmaktan korktuğunu anlatmıştı.

Bu konudaki bir başka etken de ünlü bir dergiye verdiği röportajda anlattığına göre bir kadını doğum yaparken görmesi. Bunun kendisinde bir travma yarattığını söyledi sosyetik güzel. Orada anlattığına göre taşıyıcı anne yoluyla bebek sahibi olmaya daha 20 yaşındayken karar vermişti.

'KIZIM UĞRAŞIYOR AMA DOĞURAMIYOR': daha ilk bebeğinin doğumundan önce annesi Kathy, kızı Paris'in hamile kalmak için uğraştığını ama bunu bir türlü başaramadığını söylemişti. Paris de bu sözlere 'Annem bunu neye dayanarak söylüyor bilmiyorum. Ama hamile kalmamam için hiçbir neden yok" diye yanıt vermişti. Zaten bundan çok kısa bir süre sonra da Phoenix'in doğumunu sosyal medyadan duyurdu Hilton.