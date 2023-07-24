Kenan Kalav oğlunun nişanına gelmedi

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Eski oyuncu Kenan Kalav, geçtiğimiz hafta nişanlanan oğlu Can Kurt Kalav’ı en mutlu gününde yalnız bıraktı.



2018 yılında ailesinden kalan yaklaşık 3 milyon dolarlık mirası oğluna haber vermeden üzerine geçiren Kenan Kalav, bu hareketiyle oğluyla bağlarının kopmasına sebep olmuştu.Barselona’da yaşayan ve burada restoran işleten Kalav, kendisi gibi oyuncu oğlu Can Kurt Kalav’ın Ezgi Bulut ile nişanına katılmadı.

İki yıldır birlikte olan çift, İstanbul’da küçük bir törenle evliliğe ilk adımı attı. Aslen hemşire olan ama özel bir şirkette satış mümessili olarak çalışan Ezgi Bulut’un anne babasının yer aldığı törende Can Kurt Kalav’ı annesi Nesra Tan yalnız bırakmadı. Bir dönem İspanya’da hapis yatan Kenan Kalav’ın Türkiye’ye gelmesinde adli bir manisinin olmamasına rağmen tek oğlunun nişanına katılmaması bu mutlu güne gölge düşürdü.





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Alaçatı’da buluştular

Cemiyet ve iş dünyasının iki tanınmış çifti Aslı Sipahi-Ali Hacısüleymanoğlu ve Kardelen-Erdal Acar, yaz tatilinde buluşup hasret giderdi.

Alaçatı’da tatil yapan yakın dostlar, Beach of Momo’da bir araya geldi. Bol bol sohbet eden ve birlikte yemek yiyen Hacısüleymanoğlu ve Acar çiftleri iyi vakit geçirdi. Aslı Hanım ve Kardelen Hanım’ın kahkahalar içindeki sohbetlerine eşleri de kayıtsız kalamadı.

Ali Hacısüleymanoğlu - Erdal Acar

Doğal ve lüks

Başkent Holding’in yeni yatırımı Mezra Yalıkavak, doğal yaşamı koruyarak, misafirlerine sunduğu ürünleri tamamen doğal olarak kendi bahçesinde üretip, sürdürülebilir bir proje olma özelliği ile adından söz ettiriyor.



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Başkent Grup Restaurant İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Salih Ünlü, “küçük bir köy” anlamına gelen Mezra Yalıkavak’ı hayata geçirmekten dolayı çok mutlu. Kısa sürede beğeni toplayan restoranda her hafta cuma günleri DJ kabinine Doğuş Çabakçor geçerek eğlencenin ritmini yükseltiyor.

Boğaz’ın yenisi

2021 yılından bu yana Kuruçeşme Sortie’nin içinde yer alan Meyhanede restoran, haziran ayında bu yılın sezon açılışını gerçekleştirmiş ve yaza ‘merhaba’ demişti. Genç iş insanı Onur Erol’un işletmeciliğini üstlendiği Meyhanede, mutfağını ise meslekte 50. yılını deviren usta şef Ahmet Yavuz’a emanet ediyor. Restoran; soğuk mezelerden ara sıcaklara, ana yemekten tatlılara kadar yerli ve yabancı tüm misafirlerinden tam not alıyor.



Fit çift

Fatih Terim’in influencer kızı Buse Terim Bahçekapılı ve eşi Volkan Bahçekapılı spor salonundan çıkmıyor. Birlikte spor yapıp form tutan Bahçekapılı çifti aldıkları muazzam sonuçları da sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor.

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İki çocuğunu dünyaya getirdikten sonra diyet ve sporla forma giren Buse Terim Bahçekapılı o gün bugündür sporu hayatının bir parçası yaparak kendisini takip edenlere örnek oluyor.