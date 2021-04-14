MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKenan İmirzalıoğlu: Bakıcıdan değil sizden korkuyorum
GeriMagazin Kenan İmirzalıoğlu: Bakıcıdan değil sizden korkuyorum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 14.04.2021 - 09:26 | Son Güncelleme:

Kenan İmirzalıoğlu: Bakıcıdan değil sizden korkuyorum

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Kenan İmirzalıoğlu: Bakıcıdan değil sizden korkuyorum

Kenan İmirzalıoğlu önceki gün Etiler’deki bir kuaför salonundan çıkarken görüntülendi.

Yaz aylarını Marmaris’te geçiren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun, ev sahibi bu yıl 700 bin TL istediği için rotayı Bodrum’a çevirdikleri yazılmıştı. İmirzalıoğlu, iddiayı ti’ye aldı:

Kenan İmirzalıoğlu: Bakıcıdan değil sizden korkuyorum

“Monte Carlo’da evimiz var. Miami’de de yaptırdık! Arkadaşlar yok öyle bir şey.” İmirzalıoğlu’na Kobal’ın “Çocuğumu kendim büyütüyorum” sözleri hatırlatılarak “Bakıcı konusunda korkunuz mu var” sorusu da yöneltildi. Ünlü oyuncu, “Benim bakıcıdan değil sizden korkum var” diyerek uzaklaştı.

Kenan İmirzalıoğlu: Bakıcıdan değil sizden korkuyorum

Eşi Sinem Kobal’la birlikte Ramazan ayı vesilesiyle ihtiyaç sahibi 1000 aileye yardım eli uzattıkları haberi çıkan Kenan İmirzalıoğlu,
bu konu hakkında konuşmak istemediğini söyledi.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi