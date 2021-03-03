Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal kimdir, eşi kim?'

Ezo Sunal, 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 3 Temmuz 2000 tarihinde hayatını kaybeden oyuncu Kemel Sunal'ın kızı, Ali Sunal'ın kız kardeşidir. Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nde Orff-Schulwerk Eğitimi tamamladıktan sonra 2007 yılında babasının izinden giderek Tutsak dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Bir dönem editörlük deneyimi de yaşayan Ezo Sunal, Okan Universitesi Çocuk Gelişimi bölümünde Çocuk ve Müzik alanında dersler verdi. Güldüy Güldüy Show çocuk programının sunuculuğunu üstlendi. 2018 yılında müzisyen Ömer Öztüyen ile nikah masasına oturdu.

ÖMER ÖZTÜYEN HAKKINDA BİLGİ

Anadolu Üniversitesi'nin Devlet Konservatuvarı bölümünden mezun olan Ömer Öztüyen, piyano ve keman virtüözüdür. Bu çalgı aletlerinin yanı sıra viola eğitimi de alan Ömer Öztüyen, 11 Şubat 2018 tarihinde Ali Sunal'ın kardeşi ve duayen oyuncu Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal ile hayatını birleştirdi.