Kayınvalideye inat bir yastıkta 27 yıl... 'Bu uzun bacaklı boş kafalardan bıktım" demişti

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Ama daha ileri yaştakiler için gerçekten ciddi bir neden yoksa durum bundan farklı.

Kimi zaman boşanmanın eşiğine gelseler de sonunda tekrar el ele verip hayatlarına birlikte devam ediyorlar. Elbette istisnalar vardır ama genel olarak böyle.

Üstelik bu anlattığımız durum ünlü çiftler için de geçerli. Şöyle bir baktığınızda 20 yılı geçen evliliklerin kahramanlarının boşanma konusunda biraz daha temkinli davrandığını görürsünüz.

Tıpkı sinema dünyasının Rambo ve Rocky'si Sylvester Stallone ile karısı Jennifer Flavin gibi!

BOŞANMANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜLER

Hatırlarsanız çift hakkında 2022 yılında boşanacaklarına dair söylentiler çıkmıştı. Stallone ile Flavin'in yuvası epey bir sarsıntı geçirmişti.

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Bu söylentilerin üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra boşanmaktan vazgeçtikleri, hatta ekranda bir reality şov programına başlayacakları duyuldu. Bunun üzerine "boşanma da reklamdı belki" iddiası yayıldı.

Öyle ya da böyle 77 yaşındaki Stallone ile üçüncü eşi Jennifer Flavin uzun evliliklerini sürdürme kararı aldı. Bir dargın bir barışık 36 yıldır birlikte olan ünlü çift, dün de evliliklerinin 27'nci yılını kutladı.

Tabii ki aile içinde bu önemli yıl dönümü için özel bir kutlama yapıldı. Ama Stallone ile Flavin sosyal medya sayfalarından da bu özel gün için paylaşımlar yaptı.

'HAYATIMIN AŞKIYLA 27 YIL'

Stallone, boşanmanın eşiğinden döndüğü karısı ile düğün günlerinde çekilen iki fotoğrafı paylaşarak "Hayatımın aşkıyla 27 yıl" diye yazdı.

Bu paylaşıma Jennifer Flavin'den de "Seni seviyorum... Sonsuza kadar biz" yorumu geldi.

Stallone'nin eski bir model olan eşi Jennifer Flavin de kendi Instagram sayfasında kocasıyla çekilen bir dizi fotoğrafını paylaştı.

Yanına da " Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım. 27 Yıl! 36 yıllık birliktelik. Bu hayatta gerçek bir aşka ve harika çocuklara sahip olduğum için çok mutluyum. Daha fazlasını isteyemezdim" diye yazdı.

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BİR RESTORANDA TANIŞTILAR... KARGOYLA AYRILIK MEKTUBU YOLLADI

Bundan iki yıl önce evliliklerinde bir kriz yaşayan Sylvester Stallone ile Jennifer Flavin, 1988 yılında Batı Hollywood'da bir restoranda tanıştılar.

Bir süre aşk yaşadılar ama 1994 yılında Stallone, karısına kargo ile bir mektup göndererek ondan ayrıldığını bildirdi. O dönemde Stallone'nin model Janice Dickinson ile birlikte olduğu ileri sürülüyordu.

Flavin'in sonradan anlattığına göre Stallone'nin gönderdiği mektup, el yazısıyla kaleme alınmıştı ve tam altı sayfaydı. Ama sonra yolları yeniden kesişti ve evlendiler. Üç tane kız çocuk sahibi oldular.

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Onların cephesinde olaylar böyle sürerken bir de Stallone'nin annesi vardı tabii! Yani Jennifer Flavin'in kayınvalidesi Jackie.

Tam da çiftin boşanacağı haberleri yayıldığında bu konuda kapalı kapılar ardında kalan bazı çarpıcı gerçekler de gün yüzüne çıktı.

GELİNİNE HİÇ ISINAMAMIŞ... 'EVLENME' DİYE OĞLUNA YALVARMIŞ

Bunlara göre Jackie Stallone gelini Jennifer Flavin'e bir türlü ısınamamıştı. Aslında oğlunun evlendiği hiçbir kadını tam anlamıyla sevememişti Jackie Stallone.

Onun hayalinde Avrupalı bir gelin ile köklerinin geldiği İtalya'nın geleneklerini yansıtan bir düğün vardı. Ama anne Stallone bu hayalini hiç gerçekleştiremedi.

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O dönemde Radar online adlı sitenin iddia ettiğine göre Sylvester Stallone'nin 2020 yılında 98 yaşında ölen annesi Jackie Stallone, Jennifer Flavin'i gelini olarak hiç istemedi.

Hatta ileri sürülenlere göre oğluna onunla evlenmemesi için yalvardı. Fakat Stallone'nin aşkı ağır bastı ve annesini dinlemedi.

'BU UZUN BACAKLI, BOŞ KAFALILARDAN YORULDUM'

Sylvester Stallone ile Flavin tanıştıklarında model, sadece 23 yaşındaydı. Daha o günlerde de Stallone'nin annesinin kanı ona hiç ısınmadı.

İleri sürülenlere göre Jackie Stallone, gelini hakkında "Bu uzun bacaklı, boş kafalılardan yoruldum. California bunlarla dolu. Kendilerine bir yer arayan boş kafalılar... " diye konuşmuştu.

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Aslında Jennifer Flavin'in tatlı bir kız olduğunu söyleyen anne Stallone, o dönemde oğlunun sevgilisi olan genç kadın hakkında "Sylvester onu bir model yaptığı için müteşekkir olmalı. Oğlum aslında bir modellik ajansından daha fazla kızın model olmasını sağladı" sözlerini sarf etmişti.

Jackie Stallone'nin gelinlerine olan bakış açışı Jennifer Flavin ile de değişmedi. Birlikteyken her zaman mutlu bir yüz ifadesi takınırdı ama ona asla güvenmedi" diyerek o dönemi anlattı.

Kayınvalidesi istemese de Flavin ile Stallone çalkantılı evliliklerinde 27'nci yıla ulaştı.