Kayınvalide sorusu Defne Samyeli’yi güldürdü: Benim kızım daha çok genç

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Muhabirlerin “Kayınvalide olmaya hazır mısınız?” sorusu Defne Samyeli’yi güldürdü:

“Benim kızım daha çok genç. Aslında ben onun yaşındayken o vardı. Hayat bana ne getirecekse, ben bekliyorum yani. Güzel bir beraberlikleri var, önemli olan birbirlerine olan sevgi ve saygıları.”

Samyeli, kendi aşk hayatıyla ilgili sorular üzerine de “Romantik meselelere çok üzülmemek lazım. Kalbim aşka hâlâ açık” dedi. (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Yeni imajıyla Ürdün’de

Geçtiğimiz günlerde imajını yenileyen ve kâkül kestiren Burcu Özberk, Ürdün tatilinde çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Orta Doğu’da geniş bir hayran kitlesi bulunan oyuncunun Ürdünlü takipçileri, o karelere yorum ve beğeni yağdırdı.

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Seni seviyoruz

Gökhan Tepe ve Aylin Özer’in oğlu Denizhan, 3 yaşına bastı. Tepe, oğlu ile mutlu anları sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu yazdı: “Seni kucağımıza alalı üç yıl oldu. Bugün yeni yaşınla artık çocuk olmaya adımlarını atıyorsun. Şunu bil ki seni ömrümüz boyunca hep ilk günkü gibi seveceğiz. Baban şu an konserde olabilir ama kalbi hep seninle.”

Killa’yı ziyaret etti

Rap’çi Sefo, ölümden dönen Killa Hakan’ı Berlin’de ziyaret etti.

Almanya’da yaşayan Killa Hakan yaz başında sağlık sorunları nedeniyle komaya girmiş ve uzun süren bir tedaviyle sağlığına kavuşmuştu.

Berlin’e giden Sefo, meslektaşını ziyaret etti ve fotoğraflarını Instagram’da paylaştı.

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Deniz Ali 2 yaşında

Demet Özdemir ile Ayça Ayşin Turan menajerleri Gözde Yılmaz’ın oğlu Deniz Ali’nin doğum gününü sosyal medya hesaplarından kutladı. Gözde Yılmaz ve Onur Saylak’ın oğlu Deniz Ali, 2 yaşına bastı.