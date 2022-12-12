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Kayınvalide sorusu Defne Samyeli’yi güldürdü: Benim kızım daha çok genç

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#Defne Samyeli#Deren Talu#Baran Tınaz
Kayınvalide sorusu Defne Samyeli’yi güldürdü: Benim kızım daha çok genç
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 09:33

Defne Samyeli, önceki gün kızı Deren Talu’nun sevgilisi Baran Tınaz’la Bebek’teki bir mekânda görüntülendi.

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Muhabirlerin “Kayınvalide olmaya hazır mısınız?” sorusu Defne Samyeli’yi güldürdü:

“Benim kızım daha çok genç. Aslında ben onun yaşındayken o vardı. Hayat bana ne getirecekse, ben bekliyorum yani. Güzel bir beraberlikleri var, önemli olan birbirlerine olan sevgi ve saygıları.”

Kayınvalide sorusu Defne Samyeli’yi güldürdü: Benim kızım daha çok genç

Samyeli, kendi aşk hayatıyla ilgili sorular üzerine de “Romantik meselelere çok üzülmemek lazım. Kalbim aşka hâlâ açık” dedi. (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler... 

Yeni imajıyla Ürdün’de

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Kayınvalide sorusu Defne Samyeli’yi güldürdü: Benim kızım daha çok genç

Seni seviyoruz

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Kayınvalide sorusu Defne Samyeli’yi güldürdü: Benim kızım daha çok genç

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Kayınvalide sorusu Defne Samyeli’yi güldürdü: Benim kızım daha çok genç

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Kayınvalide sorusu Defne Samyeli’yi güldürdü: Benim kızım daha çok genç

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#Defne Samyeli#Deren Talu#Baran Tınaz

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