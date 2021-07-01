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Umut ÜNVER
Haber Giriş: 01.07.2021 - 07:21 | Son Güncelleme:

Katy Perry ve Orlando Bloom, Bodrum’da!

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Katy Perry ve Orlando Bloom, Bodrum’da!

Pop yıldızı Katy Perry ile ünlü oyuncu Orlando Bloom, yaz tatillerine Yunanistan’ın ardından Bodrum’da devam ediyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry ve Hollywood yıldızı Orlando Bloom, tatil rotalarını Türkiye’ye çevirdi. Yunanistan üzerinden Bodrum’a gelen çift, dün konakladıkları otelin iskelesinde görüntülendi.

Katy Perry ve Orlando Bloom, Bodrum’da

 

Güne deniz gözlüğü, palet ve şnorkelle denize girerek başlayan ikili, kısa süre yüzdükten sonra şezlonglarına dönüp güneşlendi.

Katy Perry ve Orlando Bloom, Bodrum’da

ROMANTİK DAKİKALAR

Katy Perry ve Orlando Bloom, akşam saatlerinde ise wakeboard (su kayağı) yaptı. Keyifli dakikaların ardından kendilerini serin sulara bırakan çift, denizde öpüşürken objektife yansıdı.

Katy Perry ve Orlando Bloom, Bodrum’da

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