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Kaslara dikkat! Ünlü isimler tatilde...

#Cenk Tosun#Şükrü Özyıldız#Tolgahan Sayışman
Kaslara dikkat Ünlü isimler tatilde...

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Bodrum tatili

İngiliz ekibi Everton’da forma giyen Cenk Tosun, tatil sezonunu ailesiyle birlikte Bodrum’da açtı. Milli futbolcu önceki gün Titanic Otel’in plajında eşi Ece Tosun, çocukları Arden ve Alin ile görüntülendi.

Kaslara dikkat Ünlü isimler tatilde...

Gelecek sezon için Beşiktaş’la anlaştığı konuşulan masaya oturan Cenk Tosun’un yakında Türkiye’ye dönmesi bekleniyor. (Kamil SÜMER)

Kaslara dikkat Ünlü isimler tatilde...

Bremen sürprizi

Hülya Avşar, konser için gittiği Almanya’nın Bremen şehrinde Oktay Kaynarca’yla karşılaştı.

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Birlikte yemek yiyen iki sanatçı, eğlenceli pozlar verip o kareleri sosyal medyada yayınladı. Avşar, selfie çekerken kafasını ısıran Kaynarca’nın fotoğrafını “Deli bu ya” notuyla paylaştı.

Kaslara dikkat Ünlü isimler tatilde...

Güneş banyosuna telefon molası

Berrak Tüzünataç Bodrum tatilinde görüntülendi. Önceki gün sakin bir plajda arkadaşlarıyla güneşlenirken objektife yansıyan ünlü oyuncu, bir ara uzun süren bir telefon görüşmesi yaptı. Tüzünataç’ın yanında bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı Rafael Cemo Çetin ile sevgilisi İlayda Eltemur da vardı. (Kamil SÜMER)

Kaslara dikkat Ünlü isimler tatilde...

Kaslara dikkat

Şükrü Özyıldız’ın tatil paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Teknede verdiği pozu “Müsaadenizle ben sezonu açıyorum” notuyla Instagram sayfasına ekleyen Özyıldız’ın kaslı vücuduna yorum yağdı.

Kaslara dikkat Ünlü isimler tatilde...

Nazar değmesin

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Kanal D’nin sevilen müzik programı “Şarkılar Bizi Söyler”i sunan Sibel Can, bu kareyi Instagram’da paylaştı: “53 bölüm, 100’ün üzerinde konuk, 2 binden fazla şarkı ile... Ben Sibel Can, ortilerim Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici, çok değerli orkestramız ile ‘Şarkılar Bizi Söyler’ dedik. İlginiz, teveccühünüz, alkışlarınız için sonsuz teşekkürler.”

Kaslara dikkat Ünlü isimler tatilde...

 

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#Cenk Tosun#Şükrü Özyıldız#Tolgahan Sayışman

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