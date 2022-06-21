Kaslara dikkat! Ünlü isimler tatilde...

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Bodrum tatili

İngiliz ekibi Everton’da forma giyen Cenk Tosun, tatil sezonunu ailesiyle birlikte Bodrum’da açtı. Milli futbolcu önceki gün Titanic Otel’in plajında eşi Ece Tosun, çocukları Arden ve Alin ile görüntülendi.

Gelecek sezon için Beşiktaş’la anlaştığı konuşulan masaya oturan Cenk Tosun’un yakında Türkiye’ye dönmesi bekleniyor. (Kamil SÜMER)

Bremen sürprizi

Hülya Avşar, konser için gittiği Almanya’nın Bremen şehrinde Oktay Kaynarca’yla karşılaştı.

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Birlikte yemek yiyen iki sanatçı, eğlenceli pozlar verip o kareleri sosyal medyada yayınladı. Avşar, selfie çekerken kafasını ısıran Kaynarca’nın fotoğrafını “Deli bu ya” notuyla paylaştı.

Güneş banyosuna telefon molası

Berrak Tüzünataç Bodrum tatilinde görüntülendi. Önceki gün sakin bir plajda arkadaşlarıyla güneşlenirken objektife yansıyan ünlü oyuncu, bir ara uzun süren bir telefon görüşmesi yaptı. Tüzünataç’ın yanında bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı Rafael Cemo Çetin ile sevgilisi İlayda Eltemur da vardı. (Kamil SÜMER)

Kaslara dikkat

Şükrü Özyıldız’ın tatil paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Teknede verdiği pozu “Müsaadenizle ben sezonu açıyorum” notuyla Instagram sayfasına ekleyen Özyıldız’ın kaslı vücuduna yorum yağdı.

Nazar değmesin

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Kanal D’nin sevilen müzik programı “Şarkılar Bizi Söyler”i sunan Sibel Can, bu kareyi Instagram’da paylaştı: “53 bölüm, 100’ün üzerinde konuk, 2 binden fazla şarkı ile... Ben Sibel Can, ortilerim Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici, çok değerli orkestramız ile ‘Şarkılar Bizi Söyler’ dedik. İlginiz, teveccühünüz, alkışlarınız için sonsuz teşekkürler.”