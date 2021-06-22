MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKardeş çekimi
GeriMagazin Kardeş çekimi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 22.06.2021 - 07:31 | Son Güncelleme:

Kardeş çekimi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kardeş çekimi

Şarkıcı Kenan Doğulu ve oyuncu Hande Erçel, Magnet Quarterly adlı lüks yaşam ve kültür dergisinin ilk sayısı için özel bir çekime imza attı.

Selim Can Çelik ve İrem Bakić’in genel yayın yönetmenliğinde hazırlanan derginin ‘aile’ temalı sayısı için Kenan Doğulu, kardeşleri Ozan Doğulu ve Canan Doğulu ile objektif karşısına geçerken, Hande Erçel de ablası Gamze Erçel’le birlikte Bodrum’da objektife poz verdi.

Kardeş çekimi

Doğulu ve Erçel ailesinin birlikte verdikleri poz derginin kapağına taşındı. Derginin ilk sayısında Pelin Akil-Anıl Altan ile ikiz kızları Lina ve Alin’le, Esra Dermancıoğlu ve kızı Refia ile yapılan özel çekimler de yer aldı.

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi