Kardeş çekimi

Selim Can Çelik ve İrem Bakić’in genel yayın yönetmenliğinde hazırlanan derginin ‘aile’ temalı sayısı için Kenan Doğulu, kardeşleri Ozan Doğulu ve Canan Doğulu ile objektif karşısına geçerken, Hande Erçel de ablası Gamze Erçel’le birlikte Bodrum’da objektife poz verdi.

Doğulu ve Erçel ailesinin birlikte verdikleri poz derginin kapağına taşındı. Derginin ilk sayısında Pelin Akil-Anıl Altan ile ikiz kızları Lina ve Alin’le, Esra Dermancıoğlu ve kızı Refia ile yapılan özel çekimler de yer aldı.

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