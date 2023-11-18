Ne yiyeceğine bile kocası karar veriyor: Evliliğe kısa bir mola... Derin aşk uykusundan uyanmaya başladı

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İleri sürülenlere göre Bianca Censori'nin arkadaşlarının genç kadına kocası Kanye West hakkında yaptığı uyarılar işe yaramaya başladı. Bazı kaynaklara göre de Censori "sonunda uyandı" ve giyim kuşamı da dahil bütün hayatını kontrol altına alan Kanye West ile ilişkisine biraz mesafe koymaya karar verdi.

The Sun gazetesinin ABD baskısında yer alan iddiaya göre geçen yıl aralıkta evlenen Kanye West ile Bianca Censori, ekim ayının ortalarından beri ayrı yaşıyorlar.

AİLESİ DAMATLARINA 'ÇOK DA BAYILMIYOR'

Gazeteye konuşan kaynaklara göre Bianca Censori'nin ailesi Kanye West'e "çok da bayılmıyor." Bianca'ya yakın olan kişiler de genç kadına, onunla evlenmenin doğru bir karar olup olmadığını sorup duruyordu.

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Yine bu kaynakların belirttiğine göre Kanye West birlikte olunması zor bir insan. Bianca da onun gibi biriyle başa çıkabilecek en sabırlı kişi. Bütün hayatını da Kanye'ye göre şekillendirmiş durumda.

Bu arada Kanye West'in şu sıralarda Suudi Arabistan'da kayıt stüdyosuna dönüştürülmüş lüks bir mülkte müzik çalışmalarına odaklandığı belirtiliyor. Kaynaklara göre Kanye West, Bianca Censori ile evliliğinin durumu hakkında da herhangi bir endişe içinde değil.



Bianca Censori'ye yakın bir kaynak, genç kadının eğer isterse yeniden Kanye West'in yanına dönebileceğini çünkü bu yaşam tarzını sevdiğini belirtti. Fakat yine onun söylediğine göre ailesi ve arkadaşlarının tercihi, Bianca'nın bunu yapmaması yönünde.

GERÇEĞİ GÖRMEYE BAŞLADI

Kanye West ile Bianca Censori'nin ilişkisi uzun süredir tartışma konusu oluyordu. Geçmişte West'in şirketinde mimar olarak çalışan Censori, rap'çi ile birlikte olmaya başladıktan sonra tamamen onun yörüngesine girdi ileri sürülenlere göre. Giyimi kuşamı bile Kanye West tarafından belirlenir oldu.

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Bianca Censori'nin görünüşünü masaya yatıran beden dili uzmanları da genç kadınla ilgili bu iddiaları doğrulayan yorumlar yaptı. West'in genç kadının hayatının tüm kontrolünü ele geçirdiği de konuşulanlar arasındaydı.

Kısa bir süre önce basına konuşan Censori'ye yakın bir kaynak "Arkadaşları, Bianca'ya artık uyanması gerektiğini söylüyordu. Sonunda onu sevenler bu amaçlarına erişmiş gibi görünüyor" dedi.

Bu kaynağa göre kendisini uyaranları umursamamayı tercih eden Censori artık evliliğinin sisli aynalar ardındaki gerçek yüzünü görmeye başlıyor. Kanye'nin kendisini naıl kontrol altına aldığının da farkına vardı.

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Bir süredir Kanye West 'in Bianca için belirli kurallar koyduğu biliniyordu. Kanye West'in istedigi gibi giyinmesi, onun izin verdiği yiyecekleri yemesi, her ne kadar kendisi hiç egzersiz yapmasa da Bianca'nın bunu yapmaya mecbur olması gibi.

Bianca Censori ise kendisi için endişelenen ailesi ve yakınlarını dinlemiyordu. Ancak bu kaynakların ifade ettiğine göre genç kadının gözleri usul usul açılmaya ve gerçekleri görmeye başladı.