Kanser tedavisi görmüştü... Şimal zor günleri geride bıraktı

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KİLO ALDI, SAÇLARI UZADI

Geçen yıl meme kanserine yakalanan Şimal, tedavi sürecinde 43 kiloya kadar düşmüş ve saçlarını kaybetmişti. Hastalığı yenmeyi başaran şarkıcı, önceki gün Bodrum’daki Casa Costa Otel’in plajında “En büyük destekçim” dediği sevgilisi Necati Arıcı ile görüntülendi. Deniz sefası sonrası soruları yanıtlayan Şimal, hayatında yeni bir sayfa açtığını söyledi:

EGODAN UZAKLAŞTIRDI

“Çok iyiyim. Artık daha güzel şarkılar yazıyorum, daha içten söylüyorum. Kanser benden çok faydalandı, şimdi ben ondan faydalanıyorum. Beni en çok üzen belime kadar olan saçlarımı kestirmek oldu. Ama bu hastalık beni egolardan, şımarık tavırlarımdan uzaklaştırdı.”

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Beni hayata bağladı



Şimal, sevgilisi Necati Arıcı için “O olmasa bu süreci atlatamazdım. Necati beni tekrar hayata bağladı” dedi.



