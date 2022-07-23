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Kanser tedavisi görmüştü... Şimal zor günleri geride bıraktı

#Şimal#Meme Kanser#Bodrum
Kanser tedavisi görmüştü... Şimal zor günleri geride bıraktı

Kanser tedavisi sonrası sağlığına kavuşan Şimal, zorlu günleri geride bıraktı. Şarkıcı, sevgilisi Necati Arıcı ile Bodrum tatilinde görüntülendi.

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KİLO ALDI, SAÇLARI UZADI

Geçen yıl meme kanserine yakalanan Şimal, tedavi sürecinde 43 kiloya kadar düşmüş ve saçlarını kaybetmişti. Hastalığı yenmeyi başaran şarkıcı, önceki gün Bodrum’daki Casa Costa Otel’in plajında “En büyük destekçim” dediği sevgilisi Necati Arıcı ile görüntülendi. Deniz sefası sonrası soruları yanıtlayan Şimal, hayatında yeni bir sayfa açtığını söyledi:

Kanser tedavisi görmüştü... Şimal zor günleri geride bıraktı

EGODAN UZAKLAŞTIRDI

“Çok iyiyim. Artık daha güzel şarkılar yazıyorum, daha içten söylüyorum. Kanser benden çok faydalandı, şimdi ben ondan faydalanıyorum. Beni en çok üzen belime kadar olan saçlarımı kestirmek oldu. Ama bu hastalık beni egolardan, şımarık tavırlarımdan uzaklaştırdı.”

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Kanser tedavisi görmüştü... Şimal zor günleri geride bıraktı

Beni hayata bağladı

Şimal, sevgilisi Necati Arıcı için “O olmasa bu süreci atlatamazdım. Necati beni tekrar hayata bağladı” dedi.

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#Şimal#Meme Kanser#Bodrum

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