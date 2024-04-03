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Kanser tedavisi gören Kral, Charles, planını adım adım uyguluyor... Kalesinin kapılarını halka açıyor

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#Balmoral Kalesi#Kral Charles#İngiliz Kraliyet Ailesi
Kanser tedavisi gören Kral, Charles, planını adım adım uyguluyor... Kalesinin kapılarını halka açıyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 11:54

Belki yıllardır uzaktan İngiliz kraliyet ailesini takip ediyorsunuz... Onların aşkları, evlilikleri, ayrılıkları, düğünleri, cenazeleri ilgi alanınıza giriyor. Bir yandan da nasıl konutlarda yaşadıklarını merak ediyorsunuz.

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Çünkü söz konusu herhangi bir kraliyet ailesi olunca onların takipçileri de ailenin nerede yaşadığını merak eder, görmek ister. Hatta gördüklerinden ve okuduklarından yola çıkarak kafasında bir izlenim de oluşturur...

İşte bu türden meraklılar ve takipçiler için Kral 3. Charles yeni bir adım attı. Geçen şubat ayında kanserle mücadele ettiği açıklanan Kral, hem ailenin meraklılarına hem de tarih tutkunlarına yönelik planını uygulamaya koyuyor. 

Onun bu planı uyarınca, annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in en sevdiği ve hatta son nefesini verdiği konutu olan İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nin iç kısmının bazı bölümlerinin kapıları da ziyaretçilere açılacak. 

Kanser tedavisi gören Kral, Charles, planını adım adım uyguluyor... Kalesinin kapılarını halka açıyor

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BAZI BÖLÜMLERİ ZATEN ZİYARETE AÇIKTI... ŞİMDİ İÇ KISIMLARI DA EKLENİYOR 
Aslında bugüne kadar da Balmoral'ın bahçeleri ve balo salonu ziyarete açıktı. Bu bölümleri ziyaret etmenin bedeli 17.50 sterlin olarak belirlenmişti.

Şimdi buna iç mekanlardan bazıları da eklendi. Ama elbette bunun için belli bir ücret ödemek gerekiyor. Bu yılın yaz aylarında başlayacak olan ziyaretin kişi başına bedeli 100 ya da 150 sterlin olacak.

Bu arada bu paraya Kale'de akşam üzeri çayı içmek de dahil. Balmoral Kalesi'ni ziyaret için günde 40 tane bilet sınırlaması olacağını da hatırlatalım.

Ziyaretçiler, aldıkları bilet sayesinde iki tane oturma odasını, kabul salonunu, çalışanların lobisini  görebilecekler.

Bu arada bu bilete Kırmızı Koridor diye tanımlanan ve Kral Charles'ın bu yıl Başbakan Rishi Sunak'ı kabul ettiği bölümü de ziyaret etmek mümkün olacak.

Kanser tedavisi gören Kral, Charles, planını adım adım uyguluyor... Kalesinin kapılarını halka açıyor


CHARLES'IN PLANININ İLK ADIMI 
Aslında Balmoral Kalesi'nin iç kısımlarından bazılarının halka açılması, Kral Charles'ın planının bir parçası.

Onun projesine göre İngiliz kraliyet ailesinin kullandığı başka konutların kapıları da yavaş yavaş ziyarete açılacak. Balmoral için yapılan bu düzenleme de bu planın ilk adımı.

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in çok sevdiği ve hatta 2022 yılında son nefesini verdiği Balmoral Kalesi, 1 Haziran ile 4 Ağustos arasında ziyarete açık olacak. Çünkü o tarihten sonra Kral ile Kraliçe yaz tatillerini geçirmek için bu konuta geçecek.

Balmoral Kalesi'nin İngiliz kraliyet ailesi açısından önemi büyük. Bu mülkün duvarları arasında ailenin yüzyıllardır süregelen hatıraları yer alıyor.

Kanser tedavisi gören Kral, Charles, planını adım adım uyguluyor... Kalesinin kapılarını halka açıyor

1852'DEN BU YANA AİLENİN KONUTU 
Balmoral Kalesi, 1852 yılında Prens Albert tarafından eşi Kraliçe Victoria için satın alındı.

O zamandan bu yana İngiliz kraliyet ailesinin konutlarından biri olan kale satın alındıktan sonra aile için küçük olduğu anlaşıldı.

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Sonra şu anda var olan Kale'nin yapımına başlandı. İşin mimari kısmında William Smith'in imzası bulunuyor.

Onun bazı tasarımları Prens Albert tarafından değiştirildi. Bu yeni kalenin inşası tamamlandıktan sonra eskisi yıkıldı.

İskoç mimarisinin örneği olarak nitelendirilen Balmoral Kalesi, zaman içinde yapılan eklemelerle değişerek bugüne kadar ulaştı.

Kanser tedavisi gören Kral, Charles, planını adım adım uyguluyor... Kalesinin kapılarını halka açıyor

Balmoral'ın İngiliz kraliyet ailesinin hafızasında önemli bir yeri var. Charles, Diana ile evlendiğinde balaylarını burada geçirmişlerdi.

Kanser tedavisi gören Kral, Charles, planını adım adım uyguluyor... Kalesinin kapılarını halka açıyor

Charles ile annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in bu eski fotoğrafı da Balmoral'da çekilmişti.

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Kanser tedavisi gören Kral, Charles, planını adım adım uyguluyor... Kalesinin kapılarını halka açıyor

Kraliçe'nin ölümünden önceki son fotoğrafı da Balmoral'da çekildi.

Kanser tedavisi gören Kral, Charles, planını adım adım uyguluyor... Kalesinin kapılarını halka açıyor

Balmoral Kalesi'ni Prens Albert, 1800'lerde karısı Kraliçe Victoria için satın aldı. Bu karede Victoria ile Albert'ın, Rus İmparatorluğu'nun son çarı ve aynı zamanda akrabaları olan Nikolai ve karısının ağırladıkları bir ziyarette çekilmişti.

 

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#Balmoral Kalesi#Kral Charles#İngiliz Kraliyet Ailesi

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