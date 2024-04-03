Kanser tedavisi gören Kral, Charles, planını adım adım uyguluyor... Kalesinin kapılarını halka açıyor

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Çünkü söz konusu herhangi bir kraliyet ailesi olunca onların takipçileri de ailenin nerede yaşadığını merak eder, görmek ister. Hatta gördüklerinden ve okuduklarından yola çıkarak kafasında bir izlenim de oluşturur...

İşte bu türden meraklılar ve takipçiler için Kral 3. Charles yeni bir adım attı. Geçen şubat ayında kanserle mücadele ettiği açıklanan Kral, hem ailenin meraklılarına hem de tarih tutkunlarına yönelik planını uygulamaya koyuyor.

Onun bu planı uyarınca, annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in en sevdiği ve hatta son nefesini verdiği konutu olan İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nin iç kısmının bazı bölümlerinin kapıları da ziyaretçilere açılacak.

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BAZI BÖLÜMLERİ ZATEN ZİYARETE AÇIKTI... ŞİMDİ İÇ KISIMLARI DA EKLENİYOR

Aslında bugüne kadar da Balmoral'ın bahçeleri ve balo salonu ziyarete açıktı. Bu bölümleri ziyaret etmenin bedeli 17.50 sterlin olarak belirlenmişti.

Şimdi buna iç mekanlardan bazıları da eklendi. Ama elbette bunun için belli bir ücret ödemek gerekiyor. Bu yılın yaz aylarında başlayacak olan ziyaretin kişi başına bedeli 100 ya da 150 sterlin olacak.

Bu arada bu paraya Kale'de akşam üzeri çayı içmek de dahil. Balmoral Kalesi'ni ziyaret için günde 40 tane bilet sınırlaması olacağını da hatırlatalım.

Ziyaretçiler, aldıkları bilet sayesinde iki tane oturma odasını, kabul salonunu, çalışanların lobisini görebilecekler.

Bu arada bu bilete Kırmızı Koridor diye tanımlanan ve Kral Charles'ın bu yıl Başbakan Rishi Sunak'ı kabul ettiği bölümü de ziyaret etmek mümkün olacak.

Aslında Balmoral Kalesi'nin iç kısımlarından bazılarının halka açılması, Kral Charles 'ın planının bir parçası.

Onun projesine göre İngiliz kraliyet ailesinin kullandığı başka konutların kapıları da yavaş yavaş ziyarete açılacak. Balmoral için yapılan bu düzenleme de bu planın ilk adımı.

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in çok sevdiği ve hatta 2022 yılında son nefesini verdiği Balmoral Kalesi, 1 Haziran ile 4 Ağustos arasında ziyarete açık olacak. Çünkü o tarihten sonra Kral ile Kraliçe yaz tatillerini geçirmek için bu konuta geçecek.

Balmoral Kalesi'nin İngiliz kraliyet ailesi açısından önemi büyük. Bu mülkün duvarları arasında ailenin yüzyıllardır süregelen hatıraları yer alıyor.

1852'DEN BU YANA AİLENİN KONUTU

Balmoral Kalesi, 1852 yılında Prens Albert tarafından eşi Kraliçe Victoria için satın alındı.

O zamandan bu yana İngiliz kraliyet ailesinin konutlarından biri olan kale satın alındıktan sonra aile için küçük olduğu anlaşıldı.

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Sonra şu anda var olan Kale'nin yapımına başlandı. İşin mimari kısmında William Smith'in imzası bulunuyor.

Onun bazı tasarımları Prens Albert tarafından değiştirildi. Bu yeni kalenin inşası tamamlandıktan sonra eskisi yıkıldı.

İskoç mimarisinin örneği olarak nitelendirilen Balmoral Kalesi, zaman içinde yapılan eklemelerle değişerek bugüne kadar ulaştı.

Balmoral'ın İngiliz kraliyet ailesinin hafızasında önemli bir yeri var. Charles, Diana ile evlendiğinde balaylarını burada geçirmişlerdi.





Charles ile annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in bu eski fotoğrafı da Balmoral'da çekilmişti.

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Kraliçe'nin ölümünden önceki son fotoğrafı da Balmoral'da çekildi.





Balmoral Kalesi'ni Prens Albert, 1800'lerde karısı Kraliçe Victoria için satın aldı. Bu karede Victoria ile Albert'ın, Rus İmparatorluğu'nun son çarı ve aynı zamanda akrabaları olan Nikolai ve karısının ağırladıkları bir ziyarette çekilmişti.