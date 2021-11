Kanser oldum ama hala kendime gülebiliyorum!

Haberin Devamı

EN ZOR ANLARINI DA GÖZLER ÖNÜNE SERİYORLAR ARTIK

Gösteri dünyasının ünlüleri Instagram'ın ilk dönemlerinden çok farklı olarak en kötü göründükleri anları, gözyaşları içinde çektikleri videoları, yalnızlıktan ya da aşk acısından duydukları üzüntüyü, hatta yakalandıkları hastalıkları ve onlara karşı verdikleri mücadeleyi bile Instagram'dan duyuruyor bir süredir.

KÖTÜ ZAMANLARDA ÜNLÜLERİN EN YAKIN 'SIRDAŞI'

Bunun şimdilik en son örneğini de Bella Hadid sergiledi. Dışarıdan bakıldığında hayatında hiçbir sorun yokmuş gibi görünen Bella Hadid, gözyaşları içinde çektiği bir dizi fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Üstelik bu paylaşımlarda ünlü model şişmiş göz kapaklarını, kızarmış gözlerini ve elbette makyajsız yüzünü gözler önüne serdi! Yalnızca Bella Hadid mi? Elbette değil! Gelin Instagram aracılığıyla boyatmadığı saçlarını, yüzündeki kırışıklıkları, gözyaşlarını, hastalıklarını, yalnızlık acısını, kısacası kötü zamanlarını paylaşan ünlüleri bir hatırlayalım.

CİLT KANSERİYLE İLGİLİ FARKINDALIK YARATTI

Hugh Jackman, hayatının sadece iyi değil kötü yanlarını da sosyal medyadan duyuruyor. Bu konudaki ilk paylaşımını yıllar önce yapmıştı Jackman. 2013 yılında cilt kanseri teşhisi konulan Jackman 2017 yılında bir sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha aynı hastalığa yakalandığını duyurdu. Oyuncu, burnundan bir başka tümör operasyonu geçirdiğini açıklamıştı o paylaşımında.

'GÜNEŞ KREMİ KULLANIN!'

Aslında bu konuda bir tür farkındalık da yarattı Jackman. Cilt kanserine yakalanmamak için neler yapılması gerektiği konusunda takipçilerini de bilgilendirdi. Hatta Jackman bu konudaki bir paylaşımında , “Sık sık yapılan vücut kontrolleri ve harika doktorlar sayesinde, her şey iyi durumda. Pansuman daha kötü görünüyor. Yemin ederim! Güneş koruma sürün” notunu yazdı.

MS İŞTE BÖYLE BİR HASTALIK

Yakalandığı hastalığı sosyal medyadan duyuran bir başka ünlü de Selma Blair. Oyuncu, 2018 yılında kendisine multiple skleroz (MS) teşhisi konulduğunu sosyal medya üzerinden duyurdu. Bununla da kalmadı hastalık ile mücadelesini hiç hız kesmeden takipçileriyle paylaştı. Sık sık gördüğü tedavileri, o sırada yaşadığı zorlukları, hissettiklerini hiç saklamadan paylaştı.

AN BE AN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sonunda 49 yaşındaki Blair'in hastalıkla mücadelesi bir belgesel filme dönüştü. Yönetmenliğini Rachel Fleit'ın üstlendiği belgesel, bir dijital TV kanalında yayınlanacak. 2018 yılında MS teşhisi konulan Selma Blair, yaşadığı sürecin gerçekten zor olduğunu itiraf ediyor belgeselin fragmanında. Blair tanıtımın bir noktasında "Bana ölümüm için plan yapmam söylendi" diye konuşuyor. Fragmanda "Bildiğim, başkalarını cesaretlendirdiğim güzel olan her şey benim için de geçerli olacak mı?" dediği de görülüyor Blair'in.

HAYATA SIMSIKI BAĞLI

Selma Blair, her ne kadar hayatı olumsuz etkilense de tedavisi zorlu olsa da sık sık Los Angeles çevresinde elinde bastonuyla yürürken görüntüleniyor. Bu arada da etrafına neşeli görüntüler sergiliyor. Kimi zaman hayranlarının isteğini kırmayıp onlarla fotoğraf da çektiriyor. Blair, bunun yanı sıra kapalı kapılar ardında yaşadığı zorlu tedavi sürecini de sosyal medya hesabından paylaşıyor.

LENFOMA TEŞHİSİNİ BÖYLE DUYURDU

Gelelim hasta olduğunu sosyal medyadan duyuran bir başka ünlüye. Jeff Bridges da kansere yakalandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Bridges, 19 Ekim 2020’de kansere yakalandığını açıklamıştı. Ünlü yıldız, “Bana lenfoma teşhisi konuldu. Bu ciddi bir hastalık olmasına rağmen harika bir doktor ekibine sahip olduğum ve iyileşme süresi tahmini iyi olduğu için şanslı hissediyorum” mesajını paylaşmıştı.

MUTLU HABERİ DE INSTAGRAM'DAN VERDİ

Aktör bu yılın eylül ayında da bu kez mutlu haberi ve yine sosyal medya üzerinden duyurdu. 71 yaşındaki Bridges, lenflerindeki kitlenin küçüldüğünü söyleyerek, lenfomayla mücadelenin Covid-19 ile mücadelenin yanında hafif kaldığını savundu. Aktör, henüz aşı olmadan, ocak ayında virüse yakalanmıştı. “Covid beni mahvetti, çift doz aşılıyım ve artık daha iyi hissediyorum” diyen Bridges, “harika bir terapistle çalıştığını” belirtti. Ünlü oyuncu ailesi ve arkadaşlarının kendisine verdiği destek nedeniyle minnettar olduğunu da ekledi. “Cennetin kapısına yaklaşırken, acı dolu anlar yaşarken, sonuçta çoğu zaman mutlu ve neşeli hissettim" diyen Bridges, “Hayat kısa ve güzel. Aşk etrafımızda ve her zaman mevcut” mesajını verdi.

BÜTÜN MÜCADELESİ SOSYAL MEDYADA

Gençlik yıllarında rol aldığı "Beverly Hills 90210" ile tanınan Shannon Doherty, 2015 yılında göğüs kanserine yakalandığını bir TV programında duyurmuştu. Oyuncu, hastalıkla mücadelesini de hiç ara vermeden sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmaşyı sürdürüyor. Dördüncü evre kanser hastalarının da çalışabileceklerini kanıtlamak istercesine işine hiç ara vermeyen Doherty, bir yandan kanserle mücadelesini sürdürürken bir yandan da kameralar karşısında.

'10- 15 YIL YAŞAYACAĞIMI HİSSEDİYORUM'

Shannen Doherty, geçen yıl verdiği bir röportajda tedavisinin de olumlu bir şekilde ilerlediğini anlatmıştı. Doherty, kendini hazır hissettiğinde ailesi ve sevdikleri için mektuplar yazacağını, videolar çekeceğini belirtti. Ünlü oyuncu aynı röportajda 10 ya da 15 yıl yaşayacağına inandığını da söyledi. "Kendimi çok sağlıklı biri gibi hissediyorum. Daha 10 ya da 15 yıl yaşayacak gibi hissederken sevdiklerimle ilişkilerimi kesmek de kolay değil" dedi. Shannen Doherty, o röportajda, hastalığa yakalandıktan sonra hayata bakışının nasıl değiştiğini de anlattı. Oyuncu "Hayatımdaki bütün küçük anlara büyük değer vermeye çalışıyorum" dedi. Oyuncu, birçok insanın böyle şeyleri görmediğini de ekledi. "Küçük şeyler beni büyülüyor" diye de ekledi.

MİZAH DUYGUSUNU KAYBETMEMEK ÖNEMLİ

Oyuncu kısa bir süre önce de hastalıkla mücadelesini anlatırken komik pijamalar giydiğini bu şekilde eğlendiğini ve kendini iyi hissetitğini anlatan bir paylaşım yaptı. Doherty, en kötü durumlarda bile bir mizah duygusu bulmanın insanın umudunu diri tuttuğunu vurguladı.

'ONCA UĞRAŞLA BU GÖRÜNTÜ NORMAL'

Instagram'da gözyaşları içinde takipçileriyle dertleşen ünlülerden biri de Drew Barrymore. Başından beri inişli çıkışlı bir hayat sürdüren Barrymore 2018 yılındaki bir paylaşımında iki farklı fotoğrafını uzun bir mesaj eşliğinde paylaşmıştı. Makyajlı ve güler yüzlü bir pozunu hemen ardından da ağlayan bir fotoğrafını koyan oyuncu, mesajında hayatın herkes için iniş ve çıkışlarla dolu olduğunu da gözler önüne sermişti.

'HAYAT, BAZEN İNSANI YERE SERER'

Barymore, bazı günlerin harika olduğunu belirterek özellikle de uzun bir makyaj ve saç yapımı seansından sonra düzgün ışık ve usta bir fotoğrafçı aracılığıyla kusursuz görünebildiğini belirtti. Ardından ağlayan bir pozunu paylaşıp bazı günlerin zor ve hiç de güzel olmadığının altını çizdi. "Bazen hayat sizi yere serer" diyen Barymore, yine de kalkıp yürümeye devam etmenin önemli olduğunu belirtti.

EN ÇOK O AĞLIYOR

Sosyal medyanın en çok ağlayan ünlüsü ise bir dönemin ünlü modeli Paulina Porizkova. 80 ve 90'larda kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Porizkova; önce yüzündeki kırışıklıkları gözler önüne seren makyajsız paylaşımlarıyla başladı işe. Sonra da ağlayan fotoğrafları geldi.

YENİ NESİL ONU BÖYLE TANIYOR

Bazen sadakatsizlikten şikayet etti, bazen kendini yalnız hissettiğinden bazen de yeniden doğmak için gözyaşı döktüğünü anlattı iki gözü iki çeşme ağlarken. Öyle ki onun kariyerinde yükseldiği dönemleri bilmeyen genç nesil tarafından da "Instagram'da ağlayan kadın" olarak tanındı.

ÖNCEKİ GÜN ÇOK AĞLADI

Sosyal medyada gözyaşı döken şimdilik son ünlü de Bella Hadid oldu. Maddi açıdan şanslı bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Hadid, dışarıdan kusursuz görünen hayatının pek de öyle olmadığını bazen ruhsal çalkantılar yaşadığını anlattı paylaşımında. Bella Hadid paylaşımında “İnsanların, temelde herkesin aynı şekilde hissettiğini unuttuklarını" belirtti. Model bu durumu da " Kaybolmuş, kafası karışmış, neden burada olduklarından gerçekten emin değiller" diyerek tanımladı. Herkesin bu tür duyguların üstünü örtmeye çalıştığını anlatan Hadid "Kusurlarımızda bir araya geleceğiz" diye yazdı.

'İYİ OLACAĞIZ'

Hadid, gözyaşları içindeki fotoğraflarına yer verdiği paylaşımını şöyle sürdürdü: " Güvensizliğimizde, neşemizde, mutluluğumuzda ve her şeyi güzel ve doğal olarak kabul edin" diyen Hadid, "Bu duvarları yıkacak ve herkesin ‘Hayır, seni, acını ve sevincini anlıyorum’ demesini sağlayacak olan şey bu. İyi olacağız."