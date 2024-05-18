Ünlü yıldızın büyük aşkını ölüm elinden aldı... Son sözleri 'Ben gittikten sonra kendine bir sevgili bul' oldu

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Kimi zaman bu rüya gerçek olur. Birbirini tamamlayan o iki ruh, iki kalp, doğanın kaçınılmaz kanunu "ölüm" gelinceye kadar el ele birlikte yaşarlar. Elbette böyle bir durumda da insanın diğer yarısını kaybetmesi zordur. Ama yine de kocaman ve uzun bir ömür birlikte geçmiştir. İnsan elinde kalan sıcacık anılara sarılır.

Bir de bu kadar şanslı olmayanlar var... Tam aradığı aşkı, huzuru ve mutluluğu bulmuşken, daha birlikte yaşanacak uzun yıllar olduğunu düşünürken insanın sevdiği elinden uçar gider. O kadar kısa sürmüştür her şey.

Geride kocaman bir boşluk, yarım kalmış anılar bırakır böyle bir veda. Dayanmak için de gerçekten yürek ve sabır gerekir.

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GEÇ BULDU ÇABUK KAYBETTİ

Tıpkı ünlü oyuncu Sandra Bullock'a olduğu gibi.

Yaşadığı, aldatmayla sonuçlanan bir evliliğin ardından tam diğer yarısını bulduğuna sevinirken hiç ummadığı bir hastalık nedeniyle onu kaybetti Bullock. "Hayatımın aşkı" dediği sevgilisi, hayat arkadaşı gözlerinin önünde eridi, sararıp soldu. Bunun sonucunda da kaçınılmaz zor veda geldi.

Bullock, geç bulup çabuk kaybettiği sevgilisi Bryan Randall'ın hayata vedasının ardından hala tam olarak kendine gelebilmiş değil.

Önümüzdeki temmuz ayında 60 yaşına girecek olan Sandra Bullock, bütün enerjisini işine ve iki çocuğuna vermiş durumda.

Ama yakınları ve ailesi artık onun kalbini de açması gerektiğini düşünüyor. Büyük aşkını kaybetmenin derin acısını bir yana bırakıp hayatını paylaşacağı birisini bulmasının zamanı geldi onlara göre.

'BENDEN SONRA YENİDEN AŞKI BULMALISIN'

Closer Weekly'de yer alan habere göre Bryan Randall, artık hayata tutunamayacağı kesinleştiğinde Sandra Bullock'ın da kendisinden sonra yalnız kalmasını istememişti. Onların anlattığına göre son sözleri de "Benden sonra yeniden aşkı bulmalısın" oldu.

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Ama Sandra Bullock bunun için henüz kendini hazır hissetmiyor. Aynı kaynak bu konuda "Bryan öldüğünde Sandra yıkıldı. Bir daha onun gibi birini bulacağını hayal bile edemez hale geldi. Ama şimdi 60 yaşına geliyor. Hissettiği ise kocaman bir boşluk. Bir yandan da kalbinin bir yerlerinde hayatının geri kalanını yalnız geçiremeyeceğini biliyor" diye konuştu.

HAYATA TUTUNABİLSEYDİ 58 YAŞINDA OLACAKTI: Sandra Bullock, geçen yılın ağustos ayında kaybettiği sevgilisi Bryan Randall'ın küllerini onun vasiyeti üzerine Wyoming'de gökyüzüne bırakmıştı. O günün başka bir anlamı da vardı. Çünkü eğer yaşasaydı Randall o gün 58'inci doğum gününü kutlayacaktı.

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TANIŞTIKLARINDA BÖYLE BİR AŞKA DÜŞECEKLERİNİ BİLMİYORLARDI

Sandra Bullock ile Bryan Randall, ünlü yıldızın oğlunun doğum gününde tanıştı. Eski bir model olan Randall, daha sonra fotoğrafçılığa yönelmişti. O gün tanıştılar ve aralarında bir yakınlaşma doğdu.

Tam da Oscar kazanmanın sevincini yaşarken kendisini aldatan eski eşi Jesse James'ten ayrıldıktan sonra uzun süre kalbini kimseye açmayan Bullock, Bryan Randall ile tanışınca kalbinin kapıları da yeniden açıldı.

Sonra ikisi de birbirleri için çok derin bir aşka düştüler. Bullock, ilerleyen yaşında aradığı aşkı bulmuştu. Fakat Randall'ın yakalandığı ALS hastalığı onların mutluluğunun yarım kalmasına neden oldu.

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Bryan Randall, vücuttaki bütün sinir hücrelerini etkileyen bu hastalık nedeniyle geçen yıl ağustos ayında daha 57 yaşındayken hayata veda etti.

HASTALIĞI UZUN SÜRE SAKLADILAR

Üstelik iki sevgili bu hastalığı ve onun getirdiği zorlukları uzun süre kamuoyundan sakladılar. Bullock, üç yıl boyunca sevgilisinin bakımında etkin rol aldı.

Bu sağlık mücadelesini de aşklarını da meraklı gözlerden uzak yaşadı çift. Çünkü Bullock bu konuda sevgilisine söz vermişti. Sonuna kadar da bu sözüne sadık kaldı.

ÖLÜM ONLARI AYIRINCAYA KADAR AŞIK KALDILAR: Sandra Bullock ile Bryan Randall'ın büyük aşkı sadece sekiz yıl sürdü. Henüz çaresi bulunamayan bu hastalık iki aşığı birbirinden ayırdı. 2015 yılında başlayan ilişkileri 2023'te ölüm onları ayırıncaya kadar sürdü.

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ESKİ EŞİNDEN BİR DE KIZI VARDI: Bryan Randall, Sandra Bullock'ın iki evlatlık çocuğu Louis ve Laila için de bir baba figürüydü. Hatta çocuklar ona "baba" diye sesleniyordu. Bu arkada Randall'ın eski evliliğinden Skylar adında bir kızı olduğunu da hatırlatalım.

ALDATILINCA EVLİLİĞİ BİTTİ: Sandra Bullock ilk eşi Jesse James ile 2005 yılında evlendi. Ama aldatıldığı için evlilik sadece beş yıl sürebildi. Boşanmanın ardından da Bryan Randall ile tanışıncaya kadar uzun süre kalbinin kapılarını kimseye açmadı.