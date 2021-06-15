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Haber Giriş: 15.06.2021 - 07:57 | Son Güncelleme:

Kağıttan Hayatlar’a aşırma davası

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Kağıttan Hayatlar’a aşırma davası

Başrolünü Çağatay Ulusoy’un üstlendiği “Kağıttan Hayatlar” mahkemelik oldu.

Yönetmen Temel Arda Karslı, 3 yıl önce YouTube’da fragmanını yayınladığı “Kara” isimli filmi ile “Kağıttan Hayatlar” arasında benzerlikler olduğunu iddia ederek İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Karslı; senarist Ercan Mehmet Erdem, OGM Prodüksiyon, Los Gatos Turkey ve filmi yayınlayan platforma 20 bin liralık tazminat davası açtı. Eserinin intihal (aşırma) yoluyla izinsiz kullanıldığını öne süren Karslı, filmin durdurulmasını istedi.

Kağıttan Hayatlar’a aşırma davası

Temel Arda Karslı, Çağatay Ulusoy’un rol aldığı ‘Kağıttan Hayatlar’ın yayınının durdurulmasını talep etti.

Kağıttan Hayatlar’a aşırma davası

 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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