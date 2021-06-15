Kağıttan Hayatlar’a aşırma davası

Yönetmen Temel Arda Karslı, 3 yıl önce YouTube’da fragmanını yayınladığı “Kara” isimli filmi ile “Kağıttan Hayatlar” arasında benzerlikler olduğunu iddia ederek İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Karslı; senarist Ercan Mehmet Erdem, OGM Prodüksiyon, Los Gatos Turkey ve filmi yayınlayan platforma 20 bin liralık tazminat davası açtı. Eserinin intihal (aşırma) yoluyla izinsiz kullanıldığını öne süren Karslı, filmin durdurulmasını istedi.

Temel Arda Karslı, Çağatay Ulusoy’un rol aldığı ‘Kağıttan Hayatlar’ın yayınının durdurulmasını talep etti.

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