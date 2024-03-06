Karısından boşanmayı hiç istememişti..: O ısrar edince yollarını ayırdı... Sonra da gitti benzerine aşık oldu

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Bazı ünlüler yıllar geçse de hayatlarına giren kişiler değişse de gönüllerinin kaydığı insanlar konusundaki tercihlerini değiştirmezler.

Bunun en çarpıcı örneklerinden birini ünlü Fransız oyuncu Vincent Cassel sergilemişti. Monica Bellucci'den boşandıktan sonra 2018 ile 2023 arasına kendisinden çok genç model Tina Kunakey ile bir evlilik yaşadı ünlü oyuncu. Ondan ayrıldıktan sonra da Breziyalı Narah Baptista ile aşk yaşamaya başladı.

Buraya kadar şaşılacak bir durum yok. İşin en çok konuşulan yanı Cassel'in yeni sevgilisi Narah'nın eski karısı Tina Kunakey'e ikizi kadar benzemesiydi. Gerçekten de bu benzerlik gayet çarpıcıydı.

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BOŞANMAYI ESKİ KARISI İSTEMİŞTİ

İşte buna benzer bir durumun bir kahramanı daha var ünlüler dünyasında. Bir başka ünlü oyuncu, Joshua Jackson bir süre önce eşi Jodie Turner Smith ile yollarını ayırmıştı.

O dönemde gelen haberlere göre ayrılmak isteyen Jodie Turner Smith oldu. Hatta gençlik döneminde rol aldığı Dawson's Creek adlı diziyle tanınan Joshua Jackson'ın ondan ayrılmak istemediği de konuşuldu.

Fakat Jodie Turner Smith bu konuda kararlıydı. Arada bir çocuk da olmasına rağmen evliliğin bittiğine karar verdi ve kocasıyla yollarını ayırdı.

Joshua Jackson da daha geçen yılın sonbahar aylarında yaşanan bu gelişmenin ardından kalbinin kapılarını yeni bir aşka.

ESKİ EŞİNİN BENZERİNE AŞIK OLDU

55 yaşındaki Jackson, bir süredir 2013 tarihli 12 Years A Slave adlı filmle yıldızı bir anda parlayan Lupita Nyong'o ile aşk yaşıyor.

Joshua Jackson ile 41 yaşındaki Nyong'o şu sıralarda Meksika'da tatil yapıyorlar. İki sevgili geçtiğimiz günlerde de Puerto Vallarta'da plajda objektiflere takıldı. El ele kumların üzerinde yürüyen iki sevgili bir ara da durup birbirlerine sarılarak öpücüklere boğdu.

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Joshua Jackson ile Lupita Nyong'o o anlarda kendilerini uzaktan gözleyen paparazzi ordusuna bile aldırış etmedi. İki sevgilinin plajda geçirdiği anlarda yüzlerindeki mutluluk dolu gülümsemenin hiç eksilmemiş olması da dikkatlerden kaçmadı.

YENİ YAŞINI KUTLADILAR: Joshua Jackson ile Lupita Nyong'o, güzel oyuncunun 1 Mart'taki doğum gününü kutlamak için Meksika'yı tercih etti. Bu arada Nyong'o'nun Meksikalı bir anne ile Kenyalı bir babanın kızı olduğunu da hatırlatalım.





'BAZEN UĞRAŞIR ÇABALARSINIZ AMA İŞE YARAMAZ'

Joshua Jackson; karısı Jodie Turner Smith ile boşanmamak için epey çaba harcamıştı. Fakat Jodie Turner Smith ellerinden geleni yaptıkları halde evliliğin artık yürümediğine inanıyordu.

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37 yaşındaki model Jodie Turner Smith, People dergisine verdiği bir röportajda "Bazen üzerinde çalıştığınız şeylerin günü gelir işe yaramadığını görürsünüz" dedi.

Turner "Burada önemli olan her ikiniz için de en sağlıklı olan karara varmaktır" diye sürdürdü sözlerini... Bu yüzden de Joshua Jackson ile boşanmanın her iki taraf için de gayet iyi olacağına inandığını ifade etti.

Bu arada Joshua Jackson ile Jodie Turner Smith'in dört yıldır evli olduğunu ve 2020 doğumlu bir kız çocukları bulunduğunu da hatırlatalım.

Vincent Cassel, son dönemde eski sevgilisiyle yeni karısı arasındaki benzerlikle konuşulan ünlülerden biri. Cassel'in eski eşi Tina Kunakey (solda) ile yeni sevgilisi Narah Baptista'nın kullandığı saç modelleri bile birbirine benziyor.

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