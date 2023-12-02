UÄŸruna suikast bile dÃ¼zenlenmiÅŸti: Benim zamanÄ±m geÃ§ti artÄ±k... Belki hiÃ§ oyuncu olmamalÄ±ydÄ±m

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Sonra da zaten ardÄ± ardÄ±na hafÄ±zalardan silinmeyen karakterleri canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± filmler geldi. Tabii ki bu Ã§abalarÄ± karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z kalmadÄ±. SinemanÄ±n en saygÄ±n Ã¶dÃ¼llerini kazandÄ± sÄ±rasÄ±yla.

Kendisi mesleÄŸinde bu kadar bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lar kazanÄ±rken Ã¶zel hayatÄ±nÄ± da meraklÄ± gÃ¶zlerden kÃ¶ÅŸe bucak sakladÄ±.

ÃœnlÃ¼lerin sÄ±k gittiÄŸi yerlerde gÃ¶rÃ¼nmemeyi tercih etti hep. MesleÄŸi iÃ§in elinden geleni yaptÄ± ama kendi hayatÄ±nÄ± kendi iÃ§inde yaÅŸamayÄ± seÃ§ti.

Ä°ÅŸte bu Ã¼nlÃ¼ oyuncu uzun sayÄ±lacak bir aranÄ±n ardÄ±ndan Elle ve Interview dergilerine ardÄ± ardÄ±na rÃ¶portaj verdi. Orada da kendisiyle ilgili merak edilenleri anlattÄ±.

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Ã‡OCUK YAÅžINDAN BU YANA KAMERA KARÅžISINDA

Ã‡ocuk yaÅŸÄ±ndan bu yana kamera karÅŸÄ±sÄ±nda olan bu Ã¼nlÃ¼ Jodie Foster'Ä±n ta kendisi. 1976 tarihli Taksi ÅžofÃ¶rÃ¼ filminde kolay unutulmayacak bir kompozisyon Ã§izerek hafÄ±zalara yerleÅŸen Foster daha sonra KuzularÄ±n SessizliÄŸi, SanÄ±k, Panik OdasÄ±, UÃ§uÅŸ PlanÄ±, Bugsy Malone ve Anna ile Kral'Ä±n da bulunduÄŸu sayÄ±sÄ±z yapÄ±mda oynadÄ±.

Nefes kesici bir performans sergilediÄŸi SanÄ±k ve KuzularÄ±n SessizliÄŸi ise ona Oscar getirdi. Ãœstelik ilk Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ aldÄ±ÄŸÄ±nda 26 sonrakini kucakladÄ±ÄŸÄ±nda ise 29 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

Jodie Foster son olarak bir dijital platform iÃ§in Ã§ekilen Nyad adlÄ± yapÄ±m iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. TecrÃ¼beli yÄ±ldÄ±z, belki de bu sebeple sessizliÄŸini bozdu ve Elle dergisinin aralÄ±k sayÄ±sÄ± iÃ§in bir rÃ¶portaj verdi.

'BAÅžKALARININ BENÄ°M HAKKIMDA NE DÃœÅžÃœNDÃœÄžÃœ UMURUMDA DEÄžÄ°L'

ArtÄ±k belli bir yaÅŸa gelmiÅŸ olan Jodie Foster, rÃ¶portajda baÅŸkalarÄ±nÄ±n kendisi iÃ§in ne dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hiÃ§ umursamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Foster "BaÅŸka insanlarÄ±n benim hakkÄ±mda ne dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ gerÃ§ekten de umurumda deÄŸil. Neden pijamalÄ± bir takÄ±m insanlarÄ±n sizin hayatta ne yapmanÄ±z gerektiÄŸi konusundaki fikirlerini dinleyesiniz ki" diye anlattÄ± bu konudaki gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼.

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Jodie Foster, genÃ§ kuÅŸak oyunculara vermek istediÄŸi bir Ã¶ÄŸÃ¼t olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorusunu da ÅŸÃ¶yle yanÄ±tladÄ±: " SanÄ±rÄ±m benimki bir tÃ¼r anne Ã¶ÄŸÃ¼dÃ¼ olur. Bu aslÄ±nda kariyer ile ilgili olmazdÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kariyer seÃ§imi kiÅŸisel bir ÅŸeydir. Sizin kendinizi nasÄ±m tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zla ve sizi neyin bÃ¼yÃ¼lediÄŸiyle ilgilidir" diye konuÅŸtu.

Jodie Foster, genÃ§ meslektaÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik olarak ÅŸÃ¶yle seslenebileceÄŸini anlattÄ±: "YeteneÄŸinize gÃ¼venmelisiniz. Ä°ki yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na meslekten ayrÄ±labilirsiniz; bu arada hayatÄ±nÄ±zÄ± yaÅŸarsÄ±nÄ±z. Sonra geri gelirsiniz ve yine bir iÅŸ bulursunuz. Ä°sterse Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bÃ¼tÃ§eli bir film olmasÄ±n. Bu kimin umurunda."

ÅžÃ¶hreti Ã§ocuk yaÅŸta bulan Jodie Foster; daha fazla saf deneyim yaÅŸayamadÄ±ÄŸÄ±na piÅŸman olduÄŸunu anlatmÄ±ÅŸtÄ± daha Ã¶nceki bir rÃ¶portajÄ±nda.

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Ã‡OCUKKEN DAHA SAF DENEYÄ°MLER YAÅžAMAK Ä°STERDÄ°M

Interview dergisine konuÅŸan Foster "Ben kÃ¼Ã§Ã¼kken Disneyland'a gitmek isterdim. Ve kimsenin beni tanÄ±mamasÄ±nÄ±. Bu insanlarÄ±n beni tanÄ±masÄ±yla ve benimle fotoÄŸraf Ã§ektirmesiyle ilgili deÄŸil. Bu daha saf deneyimler yaÅŸamakla ilgili" diye konuÅŸtu.

Foster bu ÅŸekilde Ã§ocukluÄŸunu daha doÄŸasÄ±na uygun bir ÅŸekilde yaÅŸamakÂ Â istediÄŸini de ifade etti.Â

Jodie Foster, mesleÄŸinin bir baÅŸka ilginÃ§ yÃ¶nÃ¼nÃ¼n de kendisinin tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± insanlarÄ±n kendisini tanÄ±masÄ± olduÄŸunu anlattÄ±.

"Bir insanla tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda siz onlarÄ± tanÄ±mÄ±yorsunuz. Ama onlar sizi tanÄ±yorlar. Mesela siz aÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda ya da Ã§Ä±ÄŸlÄ±k attÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda neye benzediÄŸinizi biliyorlar."

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Foster, eÄŸer kimse kendisini tanÄ±masaydÄ± hiÃ§ durmadan dans edebileceÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi.Â

'BELKÄ° DE HÄ°Ã‡ OYUNCU OLMAMALIYDIM'

Ä°Ã§e dÃ¶nÃ¼k bir insan olduÄŸunu sÃ¶yleyen Foster â€œBen kafasÄ±nda abajur olan, masanÄ±n Ã¼zerinde dans eden biri deÄŸilim. OkumayÄ± severim" dedi.

Bu konudaki sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ Ã¼nlÃ¼ oyuncu: "Asla oyuncu olmamalÄ±ydÄ±m. Bu yÃ¼zden benim iÃ§in her zaman bir uÃ§urumdur. Bir oyuncuÂ olarak baÅŸÄ±mÄ± suyun Ã¼stÃ¼nde tutabilmeyi Ã¶ÄŸrenmem gerekti."Â

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Â 'BENÄ°M ZAMANIM GEÃ‡TÄ°... BEN ONLARIN ZAMANINA KATILMALIYIM'

Jodie Foster, bu iki rÃ¶portajda Hollywood'da yaÅŸlanmayla ilgili fikirlerini de anlattÄ±.

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ÃœnlÃ¼ oyuncu 60 yaÅŸÄ±nda kendini 30'lu ve Ã¶zellikle de 50'li yaÅŸlarÄ±nda olduÄŸundan daha rahat hissettiÄŸini belirtti.

Foster "50'li yaÅŸlarÄ±ma gelidiÄŸimde eski halimle yarÄ±ÅŸamayacaÄŸÄ±mÄ± biliyordum. Sonra 60 yaÅŸÄ±na geldiÄŸimde bunun iyi bir ÅŸey olduÄŸunu fark ettim" dedi.

Ä°ÅŸte tam o noktada ÅŸÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼ÅŸ Foster "Bu benim zamanÄ±m deÄŸil. Benim zamanÄ±m geÃ§ti. Ä°ÅŸe farklÄ± bir tavÄ±rla dÃ¶nmeliyim. Benim zamanÄ±m geÃ§ti ve ben de sahip olduÄŸum bilgeliÄŸi paylaÅŸarak onlarÄ±n zamanÄ±na katÄ±lacaÄŸÄ±m."Â

ÃœÃ‡ YAÅžINDAN BU YANA KAMERA KARÅžISINDAÂ

Tam adÄ±yla Alicia Christian "Jodie" Foster 1962 yÄ±lÄ±nda Los Angeles'ta dÃ¼nyaya geldi. Ailesinin en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸuydu. AslÄ±nda daha o dÃ¼nyaya gelmeden annesi ve babasÄ± boÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.

OkumayÄ± Ã¼Ã§ yaÅŸÄ±nda Ã¶ÄŸrenen Jodie Foster, bu arada FransÄ±zca eÄŸitim veren bir okula gitti. Sadece 3 yaÅŸÄ±ndayken bir reklam filminde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

AslÄ±nda annesi, Jodie'nin aÄŸabeyini seÃ§melere gÃ¶tÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼ ama yapÄ±mcÄ±lar onu deÄŸil kardeÅŸini seÃ§ti. Ondan sonra da Jodie Foster'Ä±n oyunculuk serÃ¼veni baÅŸladÄ±.

GenÃ§ yaÅŸÄ±nda en Ã¶nemli Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± Taksi ÅžofÃ¶rÃ¼ adlÄ± filmle yaptÄ±. Ã–ylesine bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ± kazandÄ± ki ondan sonrasÄ± da Ã§ora sÃ¶kÃ¼ÄŸÃ¼ gibi geldi zaten.

O filmin Ã§ekimleri sÄ±rasÄ±nda rol arkadaÅŸÄ± Robert De NiroÂ bile onun Ã§ocuk yaÅŸta sahip olduÄŸu oyunculuk yeteneÄŸinden etkilendi.

Taksi ÅžofÃ¶rÃ¼; Jodie Foster'Ä±n kariyerinde bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± oldu belki ama dÃ¼nyanÄ±n hiÃ§ unutamadÄ±ÄŸÄ± baÅŸka bir olaya da yol aÃ§tÄ±.

BÄ°R Ã‡ILGIN ONUN UÄžRUNA ABD BAÅžKANI'NA SUÄ°KAST DÃœZENLEDÄ°

Bu filmde Foster'Ä± izleyen ve ona takÄ±ntÄ±lÄ± bir ÅŸekilde baÄŸlanan John Hinckley adÄ±ndaki genÃ§ onun dikkatini Ã§ekmek iÃ§in rahatsÄ±z edici davranÄ±ÅŸlar sergilemeye baÅŸladÄ±.

Jodie Foster ile gerÃ§ek anlamda bir iletiÅŸim kuramayan Hinckley, gÃ¼zel oyuncunun kendisini fark etmesi iÃ§in tuhaf fanteziler kurmaya baÅŸladÄ±. Bir uÃ§ak kaÃ§Ä±rmayÄ± ya da Foster'Ä±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde kendini Ã¶ldÃ¼rmeyi planlamaya baÅŸladÄ±.

Hinckley, 1981 yÄ±lÄ±nda dÃ¶nemin ABD BaÅŸkanÄ± Ronald Reagan'a suikast giriÅŸiminde bulundu. Reagen, Hinckley'in kendisine yÃ¶neltitÄŸi silahtan Ã§Ä±kan kurÅŸunla gÃ¶ÄŸsÃ¼nden yaralandÄ±.

SaldÄ±rÄ±da BaÅŸkan'Ä±n basÄ±n danÄ±ÅŸmanÄ± baÅŸÄ±ndan yaralandÄ± ve hayatÄ±nÄ±n geri kalanÄ±nÄ± tekerlekli sandalyede geÃ§irdi.

FOSTER'IN DÄ°KKATÄ°NÄ° Ã‡EKMEK Ä°Ã‡Ä°N

Hinckley'in bu akÄ±ldÄ±ÅŸÄ± davranÄ±ÅŸÄ±na iten nedenin ise Taksi ÅžofÃ¶rÃ¼Â filminde Robert De Niro'nun canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Travis Bickle karakteri olduÄŸu sonradan ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Bickle, karakteri esin kaynaÄŸÄ±nÄ± 1972 yÄ±lÄ±nda Alabama Valisi George Wallace'e saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen en Arthur Bremer'Ä±n gÃ¼nlÃ¼klerinden esinlenilerek yaratÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Filmden etkilenen Hinckley'in Jodie Foster'Ä±n dikkatini Ã§ekmek iÃ§in yaptÄ±klarÄ± uzun yÄ±llar dÃ¼nyanÄ±n hafÄ±zasÄ±ndan silinmedi.Â

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